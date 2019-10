Anochece y Universal Studios se transforma. Ese espíritu lúdico que caracteriza al parque temático desaparece y da lugar a una atmósfera tenebrosa, invadida por monstruos y fantasmas. Halloween Horror Nights (HHN) presenta este año 10 casas embrujadas, cinco zonas de miedo y dos shows tan espeluznantes como entretenidos. A continuación, el relato de una noche te-rro-rí-fi-ca.

-R.I.P. Tour-

Las casas embrujadas son espacios sombríos, con un único acceso, camino y salida. Lo que hay en su interior, lo que allí ocurre, es un enigma que solo los valientes se atreven a averiguar. Ni bien ingresas, escuchas los gritos de las personas que te anteceden. Conforme avanzas tu cuerpo se contrae, pues en cualquier instante, cuando menos lo esperas, algo o alguien, desde cualquier rincón, te espantará. Entonces, ¿por qué entrar? “La mayoría de la gente reacciona a un susto con un alarido, seguido de una risa. Esta es una de las razones por las que el género de terror y HHN les atrae”, afirma Lora Sauls, gerenta de desarrollo creativo y dirección de espectáculos en arte y diseño de Universal Orlando.

Catorce meses atrás, el equipo de Lora comenzó a trabajar en ellas. Unas se basan en películas icónicas de todos los tiempos, como Los Cazafantasmas (1984), dirigida por Ivan Reitman; Payasos asesinos del espacio exterior (1988), de Stephen Chiodo; La casa de los 1.000 cadáveres (2003), del músico y realizador Rob Zombie; Nosotros (2019), del ganador del Óscar Jordan Peele; y en la exitosa serie Stranger Things (temporadas 2 y 3) de Netflix.

ORLANDO, FLORIDA - SEPTEMBER 06: A general view of the atmosphere during Halloween Horror Nights opening at Universal Studios Resort on September 06, 2019 in Orlando, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images) Gerardo Mora | Getty Images

Las otras, en cambio, son producto de las ‘mentes maestras y retorcidas’ de Universal. Estas concibieron los peligrosos parásitos que infectan humanos en Depths of Fear. El abominable hombre de las nieves aparece (¡y causa pánico!) en Yeti: Terror of the Yukon. Nightingales: Blood Pit está impecablemente ambientada en la antigua Roma. Los gladiadores pelean a muerte en el coliseo, mientras unas criaturas que se alimentan de sangre deciden acabar con todo, incluidos los visitantes. En el laberinto de tumbas y mausoleos que es el lúgubre cementerio de Graveyard Games, los espíritus del más allá han despertado. Advertencia: ahí no hay sitio para los vivos.

Finalmente, Universal Monsters es un emocionante y escalofriante homenaje al género, pues reúne a los personajes más emblemáticos de los filmes de Universal Pictures. Es la oportunidad para enfrentar a Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, la momia y el monstruo de la laguna negra. “Ellos crearon el horror en Universal. Por eso, aquel ambiente es muy especial. Nos entusiasma inventar nuevas experiencias con los monstruos”, señala Sauls.

El diseño de las 10 casas resulta impresionante por sus detalles y realismo. Los mundos y criaturas ya existentes fueron replicados a la perfección. Para atemorizar a los visitantes se aprovecha su distracción, se apela al factor sorpresa y se utilizan efectos especiales (agua, viento, olores), de luces y de sonido. Los actores convocados, por su parte, son de primer nivel. Incluso muchos sorprenden por el gran parecido físico que tienen con sus respectivos personajes.

Luego de recorrer cada una, nos preguntamos cómo HHN del 2020 (el proceso creativo ha empezado) superará a esta edición. Además, confirmamos que la casa de Nosotros lleva al clímax del miedo. Caminamos por la atracción del muelle de Santa Cruz, el hogar de la familia Wilson (donde matar o morir es la consigna) y llegamos a The Tethered: el mundo subterráneo y marginal habitado por los doppelgängers (los dobles vengativos y asesinos). Ver a los de los Wilson genera pavor, pero toparte con el tuyo paraliza. Hasta que descubres que se trata de tu reflejo. El final es espectacular y perturbador a la vez: te encuentras rodeado de doppelgängers. ¿Cuáles son maniquíes y quiénes no? Lo supimos cuando intentaron atacarnos.

-Bajo el propio riesgo-

Durante la peregrinación por las casas, atravesamos las zonas de miedo: microuniversos montados en distintas áreas del parque. Así, nos cruzamos con vikingos salvajes, los zombies de la saga Zombieland (2009 y 2019) de Ruben Fleischer, inquietantes seres inspirados en el álbum Hellbilly Deluxe (1998) del cantante de heavy metal Rob Zombi, desquiciados sujetos armados con motosierras, y ‘artistas’ cuyo objetivo es crear al humano ‘perfecto’ con las mejores partes de diferentes personas.

Para volver al ritmo cardíaco normal, disfrutamos de Academy of Villains: Altered States, un ambicioso espectáculo que combina danza, teatro e increíbles actos de contorsión. También de Halloween Marathon of Mayhem, en el que míticas escenas del cine de terror son proyectadas en más de 100 fuentes de agua junto a un juego de láseres, efectos especiales y música electrónica. ¡Feliz Halloween! //

-SEPA MÁS-

CUÁNDO: Noches seleccionadas hasta el 2 de noviembre.

De 6:30 p.m. a 1 a.m. o 2 a.m.

ENTRADAS: Desde US$ 67,99 en www.orlando.halloweenhorrornights.com. Para evitar las colas (el tiempo de espera oscila entre 30 y 80 minutos), adquiera el express pass desde US$ 89,99 (pago adicional).

DESTACADO: Está prohibido ir disfrazado o con máscaras. HHN no se recomienda a menores de 13 años. ¡Huye! Aquella inspirada en la película Nosotros, del ganador del Óscar Jordan Peele, es una de las más aterradoras.