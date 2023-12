Tras el gusto viene el disgusto, reza un dicho popular, y durante las fiestas de fin de año los excesos de comidas y bebidas alcohólicas pueden causar estragos en el cuerpos de las personas.

Lidiar con ‘el día siguiente’ de la fiesta puede ser difícil a nivel físico y emocional. La fatiga, las náuseas y dolores de cabeza son los principales síntomas de una resaca, la misma que muchas personas suelen “curar” tradicionalmente con calditos reponedores como el de gallina, una patasca, el famoso aguadito madrugador, incluso, si sale el sol, el cebiche puede ser la opción elegida del día siguiente.

‘Levantamuertos’ tradicional

En la sierra, por el frío y la altura, la patasca o el chupe verde suelen ser los preferidos, así comenta Paola Palacios, chef del Huancahuasi. “Ambos caldos son ‘levantamuertos’ perfectos, pues son reconstituyentes, alivian los daños estomacales y reponen, son recetas muy queridas en la zona de sierra. La muña y la ruda son buenas para el estómago, además, el huacatay te recompone y despierta”. Estos caldos se consumen por la mañana, como a la hora del desayuno.

El famoso chupeverde del Huancahuasi es uno de los 'levantamuertos' más pedidos del lugar. Se consume tradicionalmente en Huancayo y sierra peruana. / Huancahuasi

El cebiche de trucha es otro plato preferido por los comensales del Huancahuasi para recuperarse de una fiesta, pero ello se suele pedir a la hora del almuerzo.

Aliviar los síntomas

Después de una mala noche y si se bebió alcohol en exceso es importante cuidar el cuerpo al día siguente aliviando los síntomas y ante cuadros de deshidratación, malestar o fatiga, hay algunos alimentos que pueden ayudar, como por ejemplo “los ricos en potasio, como el plátano o la palta rica en Omega 3, ayudan a recuperarse un poco más rápido de la resaca”, comenta Karyn Reyna, nutricionista de la Clínica Ricardo Palma.

El kiwi es rico en potasio y ayuda a aliviar los síntomas de la resaca. / stevepb/Pixabay

El kiwi, por ejemplo, tiene tres veces más potasio que el mismo plátano, ambos son alimentos que ayudan a aliviar la sensación de malestar. Si eres de los que se toma una taza de café para ‘curar’ la resaca ten en cuenta: “Se recomienda que no se incluyan alimentos ricos en cafeína porque, en general, alimentos como el café, rehidratantes que en sus ingredientes tienen cafeína, o gaseosas, hacen que el cuerpo se deshidrate mucho más rápido. Los energizantes también tienen cafeína y se recomienda que no se incluyan”, sostiene la nutricionista. La cafeína aumenta la acidez del estómago, eleva el ph, y hace que se tenga más malestar.

Por otro lado, Reyna sí recomienda alimentos ricos en vitamina C, como el jugo de naranja, que también ayuda a reconfortarse. “Uno de los electrolitos que sufre, a parte del sodio, es el potasio que se va en la orina y eso hace que tus músculos se sientan débiles, tener más fatiga y recuperate más lento”.

Beber abundante agua mientras se toma alcohol y después es importante para la rehidratación del cuerpo.

“Al levantarse de la cama, lo primero que hay que hacer es hidratarse. Lo ideal es que cada toma de alcohol esté nivelada con agua porque cada gramo de alcohol tarda en eliminarse de 6 a 10 horas dependiendo del alcohol que ingieras. Las comidas del día siguiente tienen que ser desayunos muy ligeros que tengan carbohidratos de digestión lenta, no vamos a comer el recalentado del día anterior, sino comenzar con frutas, jugos o avena que ayudan que la glucosa no se baje y te sientas cansado, no comer en gran cantidad y no generar empache”, recomienda.

Los alimentos con kion o limón son buenos porque ayudan a aliviar los síntomas de la fatiga al tener mucha cantidad de vitamina C, por eso sientes que si tomas una sopa con bastante limón te recuperas. “El 90% de la sopa es agua y con ella te estás rehidratando, como no tiene muchos sólidos es de fácil digestión”.

El cebiche es uno de los platos preferidos por los peruanos después de la fiesta. Se sugiere comerlo sin ají pues este irrita el estómago y perjudica la recuperación. / Omar Lucas

En el caso del cebiche la nutricionista no lo descarta por el limón y la carne del pescado que es ligera, pero sí recomienda que no lleve ají pues este genera acidez estomacal. Recomienda tomar sopas de pollo o dietas con kion y limón para evitar digestiones largas. Un caldo de gallina tiene mucha grasa y se utiliza mucha energía al digerir.

El lado emocional

Pero la resaca no solo es del cuerpo. En las fiestas de fin de año, fiestas de trabajo, intercambios de regalos o cualquier reunión social con bebidas alcohólicas y sin un autocontrol, las personas pueden verse expuestas a situaciones bochornosas o no recordar momentos que al día siguiente pueden provocar un desconcierto o vergüenza.

“Hay personas que son impulsivas y no tienen una adecuada regulación emocional. Se refugian en el licor para no afrontar problemas, no comunicar lo que sienten o evitar confrontar una situación determinada. Nadie dice que no celebremos, pero se debe hacer con prudencia. Cuando hay exceso de alcohol hay impulsividad, sentimos que nada nos detiene y se daña el razonamiento y el juicio”, afirma Liliana Tuñoque, psicóloga de la Clínica Internacional.

Sentimientos de culpa y hasta deprensión puede provocar una situación bochornosa durante una fiesta con exceso de alcochol. / Unsplash

Tuñoque comenta que la ingesta excesiva de alcohol puede traer estragos a nivel emocional y generar problemas en la salud, de concentración y movimientos torpes. “En algunas personas puede afectar el lenguaje, empiezan a hablar de manera que no se entiende, es un punto que perjudica mucho la salud emocional. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es como una droga solamente que es más permisiva porque es parte de las celebraciones en diferentes contextos. Genera que nuestra actividad cerebral sea más lenta, entonces nuestro comportamiento y razonamiento son lentos, nuestro estado de ánimo cambia y hay dificultad para un adecuado autocontrol”.

/ Unsplash

Conforme nos vamos desintoxicando del alcohol se va recuperando nuestro comportamiento normal. La psicóloga nos recuerda que en tiempos actuales, pueden aparecer en las redes sociales situaciones vergonzosas que generan sentimientos de culpa o vergüenza y, dependiendo de la situación, puede provocar depresión: “Hay personas que se pueden aislar y no querer regresar al trabajo (en el caso de fiesta laboral), pues prefieren no afrontarlo. Lo ideal es tomar con prudencia”.

En el caso de los adolescentes y jóvenes que encuentran en el alcohol una forma de socializar o una manera de superar una ruptura amorosa, Tuñoque recomienda que no tomen alcohol de ninguna manera, porque puede desarrollar daños en sus funciones cognitivas y, a nivel cerebral, en su maduración neurológica.