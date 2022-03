Conforme a los criterios de Saber más

El 8 de marzo es un día para recordar que las mujeres replantean constantemente sus expectativas personales y que las cumplen con independencia y valor. Sin embargo, la fecha también debe servir para no olvidar que el camino hacia más y mejores oportunidades está lleno de desafíos aún por vencer.

Uno de estos retos tiene que ver con la escasa educación financiera que reciben las mujeres. “Todo el contenido de educación financiera está muy orientado a los hombres, y las mujeres no tenemos un espacio seguro donde podamos hablar de dinero sin sentir miedo, sin sentir vergüenza, sin sentirnos juzgadas”, explica Truelany Guerra, administradora de profesión y creadora de LIBERTAD financiera para crecer E mujer The Money Tribe (con ese nombre en IG), una empresa que brinda herramientas para posibilitar la libertad financiera a mujeres de Latinoamérica.

Tener las finanzas en orden no solo es un tema de dejar de acumular intereses o deudas. El ahorro en costo emocional y salud mental de saber en qué y cuánto gastar es importante, aunque aún no se perciba en toda su magnitud. Guerra observa un problema estructural. “Estamos lanzando al mundo laboral –no solo profesional– a mujeres que no saben tener el control de su dinero y esto no va a cambiar hasta que estructuralmente nuestra educación no fomente esto”.

Angie Trelles (con ese nombre en IG) es publicista y coach en desarrollo profesional. Trabajaba en el mundo corporativo, donde nunca sintió inequidad con respecto a sus colegas varones. “Al salir, me di cuenta de que vivía en una burbuja. Que eso era la excepción”. Desde entonces se propuso ayudar a cerrar brechas de género que subsisten dentro de las organizaciones. “Las mujeres tenemos que saber que podemos ser dueñas de nuestra carrera, liderar nuestro crecimiento”. Se dio cuenta también de que había una narrativa muy normal: ‘Es que como soy mujer...’. Pero, además, comprobó que subsiste la idea de que mientras más tarde terminas tu turno, eres ‘mejor’ trabajadora, cuando en países desarrollados se mide la productividad bajo otros parámetros.

¿La mujer peruana está preparada para tomar las riendas de una decisión que tenga que ver con su desarrollo profesional y empoderarse? Para Trelles, la mujer peruana no necesariamente conoce las herramientas para dar esos pasos, ni que –aunque no se habla mucho de esto– hay profesionales que acompañan en el crecimiento de carrera. “La punta de lanza de tu crecimiento eres tú; ese es el mensaje que debemos escuchar”. //

La mujer peruana de hoy, según nuestras lectoras

Emprendedora (22,2%)

Multifacética (21,2%)

Empoderada (17,2%),

Independiente (11,1%)

Logros alcanzados en el siglo XXI:

Una mayor cantidad de emprendedoras y trabajadoras independientes (42,4%)

Ser líderes en ámbitos u oficios históricamente masculinos (26,3%)

Los retos pendientes:

Paridad en los puestos de trabajo y salarios (24%)

Educación masiva, gratuita y de calidad para todas las niñas (15%)









