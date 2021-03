Conforme a los criterios de Saber más

El 8 de marzo no es una celebración (esto quiere decir que no se regalan flores o bombones, ni se desea un feliz Día de la mujer a madres, amigas y colegas de trabajo); es una conmemoración. Siempre se explica, pero conviene repetirlo. La que viene es una fecha que nos recuerda que la lucha de las mujeres por un rol igualitario en la sociedad aún no ha terminado. Se presenta, además, como la oportunidad idónea para poner sobre el tapete aquellos asuntos que tenemos pendientes. Y no son pocos.

La pandemia no ha hecho más que evidenciar aquello que falta, aquello que no funciona, aquello que es valioso y aquello que nos urge cambiar en nuestras vidas. ¿Cómo somos -y seremos- las mujeres peruanas después de esto? Desde el jueves 5 de marzo y a lo largo de tres fechas El Comercio ha organizado un encuentro virtual dedicado a buscar una respuesta para esta interrogante, desde tres puntos ancla: el teletrabajo y las labores de cuidado; el concepto de bienestar y empoderamiento; y el rol que las mujeres han tenido en la ciencia.

Aquí solo una pequeña muestra del panorama durante la cuarentena. El jueves 5 de marzo Marlene Molero -cofundadora de Genderlab y máster en género, políticas públicas y desigualdad- le contaba a a la periodista Paola Villar que durante el 2020, en el momento más estricto de la cuarentena, las mujeres peruanas dedicaban cada semana 15 horas más que sus parejas a cocinar, lavar, limpiar y a cuidar a otros miembros de la familia (a la par de las jornadas de trabajo). El impacto de todo esto en la salud mental y física de las mujeres ha traído consecuencias, sin duda, pero también ha configurado un nuevo concepto de lo que significa verdaderamente el empoderamiento femenino. No surge, eso sí, de circunstancias que son justas para todas.

La nutricionista Maca Bustamante (izquierda) y la sexóloga y psicóloga Romina Castro (izquierda) conversaron con El Comercio sobre bienestar y empoderamiento en el marco del Día de la mujer.

De ahí partimos para conversar -vía Facebook- el pasado viernes 6 de marzo con la psicóloga y sexóloga Romina Castro y con la nutricionista Maca Bustamante. Nunca antes habíamos pasado tanto tiempo en casa, y nunca antes el significado de “bienestar” había cobrado tanta importancia. Desde la ansiedad a la salud física, pasando por la alimentación, la sexualidad, la fertilidad y otros aspectos clave de la vida de las mujeres. ¿Qué ha cambiado ahora? Castro y Bustamante explicaron cómo la coyuntura incide en cada uno de estos aspectos en un interesante webinar. Al final de esta nota podrá encontrar el video completo del conversatorio.

“El empoderamiento femenino hoy tiene más que ver con una mujer que se reivindica desde la resiliencia”, explica Romina Castro. “Es saber cómo afrontar los tiempos difíciles (...) y esto depende mucho de la actitud que tomemos ante una situación que no va a cambiar en un tiempo. ¿En qué tenemos control? En nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Lo que vengo viendo ahora es que las mujeres empoderadas son aquellas que han sabido darle la vuelta al problema. Que han sido creativas para salir adelante desde lo que nos ha tocado vivir”, dijo en el webinar.

“Quizá antes era más banal, más superficial este concepto. El de la mujer empoderada regia, con los tacos, la cartera, super exitosa en la vida”, continúa Maca Bustamante. “Cada vez más la coyuntura ha hecho que se acelere este proceso de cambio. Estamos entendiendo que una mujer empoderada es la mujer que tiene garra, que perdió el trabajo y ahora ha salido a vender mascarillas, postres. La que piensa “oye, yo sí puedo”. Y, al mismo tiempo, desde un plano de bienestar personal, es la mujer que quiere cuidarse porque quiere estar bien de salud. No porque quiere verse bien, sino sentirse bien. Tener más años de vida, más energía, y ahí entra la nutrición. Todo esto nos ayuda a canalizar emociones y a lidiar con el estrés”, finaliza.

Este lunes 8 de marzo Katherine Subirana -coordinadora de El Dominical- cerrará nuestros conversatorios junto a Paola Moreno-Román (doctora en biología) y con Carla Arce-Tord (doctoranda en astrofísica) para discutir el rol fundamental de las mujeres en la ciencia. Con ellas se hablará de la importancia de desarrollar y apostar por la ciencia en el Perú, pero también de motivar a más niñas y adolescentes a involucrarse en este campo. La cita es a las 5 p.m. desde el Facebook de El Comercio.

