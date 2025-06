Día del Padre y un clásico: le regalamos una parrilla, una billetera de cuero o una taza que dice “el mejor papá del mundo”. Y sí, se lo merece. Pero este año, ¿qué tal si le regalamos algo más útil y duradero? Por ejemplo, la idea de que también tiene el derecho (y la responsabilidad) de cuidarse, alimentarse bien y priorizar su salud. Sí, papá: esto también es contigo.

Y es que hay una (no tan) dulce realidad: los hombres se descuidan más que las mujeres. Según datos globales, los hombres viven en promedio cinco años menos que nosotras. ¿Por qué? Muchas veces no es genética, sino pura desidia: menos visitas al médico, más grasa visceral y, ojo, una dieta que muchas veces pareciera la de un adolescente. La mayoría de papás no está pensando en antioxidantes, omega-3 o microbiota. ¡Pero deberían! A medida que pasan los años, la alimentación deja de ser solo “para tener energía” y empieza a ser tu aliada (o tu enemiga, depende cómo la uses) para enfrentar el envejecimiento, prevenir enfermedades y sostenerte en pie para seguir siendo ese superhéroe.

La rutina de entrenamiento debe combinar ejercicios aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad, así como ejercicios de equilibrio. (Foto: iStock) / shapecharge

Desde los 40, el cuerpo masculino empieza a perder masa muscular y a acumular grasa visceral, especialmente en la zona abdominal. ¿Qué significa esto? Mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hígado graso… y eso sin contar que la testosterona también empieza a bajar, lo que puede afectar el estado de ánimo, la líbido y el rendimiento físico. Entonces sí, la nutrición juega un rol clave en el cuidado de todos en casa, incluyéndote a ti, papá.

Ahora, comer mejor no es hacer dieta. Y resalto esto porque hay cierta creencia de que comer saludable es sinónimo de restricción. Pero la realidad es otra; comer con calidad nutricional es cuidarte como te mereces. No se trata de vivir a punta de lechuga y pollo a la plancha. Se trata de incluir más vegetales, de hidratarse más allá del café, de comer menos procesados (eso incluye desde las bolsas de chips, pasando por gaseosas, embutidos, y galletitas) de darle movimiento al cuerpo, y de dormir más y mejor.

Además… El consumo regular de nueces puede traer beneficios para la salud masculina, incluyendo mejorar la salud del corazón, la función cerebral, la salud reproductiva y la función sexual.

Algunos básicos que sí o sí deberían entrar en su radar son:

Proteína de buena calidad , para mantener la masa muscular.

, para mantener la masa muscular. Grasas saludables , como palta, frutos secos o pescados grasos. No todo es parrilla y frituras.

, como palta, frutos secos o pescados grasos. No todo es parrilla y frituras. Fibra : papá también necesita ir al baño sin drama. Frutas, verduras, semillas y menestras, por favor.

: papá también necesita ir al baño sin drama. Frutas, verduras, semillas y menestras, por favor. Magnesio, zinc y vitamina D: para apoyar su sistema inmune, salud hormonal y estado de ánimo.

En resumen: menos azúcar añadida y ultraprocesados, y más comida real. No es castigo, es prevención. Es urgente, valiente y necesario tomar las riendas de tu salud. No puedes cuidar a otros si no empiezas por ti. La longevidad no se compra con más trabajo ni se logra solo con suerte. Se construye, bocado a bocado para vivir con más energía, menos inflamación y con un cuerpo que no le pase factura cada vez que se agacha a jugar con sus hijos. Este Día del Padre, regalémosle algo más útil que una corbata: el recordatorio de que merece cuidarse, alimentarse bien y vivir con bienestar. //