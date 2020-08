En estos tiempos donde está tan presente la salud y se recalca la importancia de tener un buen sistema inmune, quise conversar con la doctora Adriana Antúnez de Mayolo, bióloga genética, para resolver algunas interrogantes recurrentes. ¿Por qué es tan importante que los niños tengan una buena alimentación? ¿qué alimentos no deben dejar de consumirse? ¿qué alimentos son necesarios para que estén con un buen sistema inmune? ¿cuál es el impacto que estos tienen en sus cuerpos? ¿qué comidas son ocasionales?

Como padres siempre nos hacemos preguntas acerca de la alimentación de nuestros hijos. Hoy intentaremos responder algunas de estas junto a la doctora.

1. La importancia de mantener una buena alimentación

La respuesta simple es que su cuerpo está en pleno crecimiento, por lo que es primordial que los niños consuman los alimentos correctos para su buen desarrollo. Esto es importante para una buena salud tanto de niños como cuando sean grandes. Independientemente de los genes que hayamos heredado de nuestros padres, lo que comemos afecta cómo estos genes son regulados y expresados y tienen un impacto directo en nuestra salud.

2. Trabajo de grupo: el rol de cada tipo de alimento

Los grupos de alimentos son los mismos para niños y adultos: frutas, verduras, leguminosas o menestras, granos/semillas. Todos estos alimentos aportan todos los nutrientes necesarios para el desarrollo: proteínas (libres de colesterol), grasas saludables, carbohidratos complejos incluyendo fibra (que es un nutriente deficiente en muchas personas; grandes y chicos). Adicionalmente, una dieta alta en estos alimentos es alta también en vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes y nutrientes esenciales para el desarrollo, que ayudan a proteger nuestras células. Lo que varía entre niños y adultos son las cantidades: esto depende de la edad y actividad física de cada uno.

3. Empezar con el ejemplo: la clave para lograr que los chicos consuman estos alimentos a diario

Nosotros debemos ser el primer ejemplo que vean en casa. Es mucho más fácil que los chicos se alimenten mejor si los padres damos el ejemplo y nos involucramos en el proceso. Explicarles (desde pequeños) por qué es importante alimentarse correctamente. Conforme crecen van preguntando más detalles, y esto lleva a conversaciones más específicas.

4. Los alimentos necesarios para fortalecer el sistema inmune

Aquí hablamos sobre las frutas, verduras, leguminosas o menestras, granos y/o semillas. No hablamos específicamente de “grupos de alimentos” sino más bien hablamos de cómo todos estos alimentos trabajan en conjunto y son necesarios para una buena salud. Por eso la importancia de incluir variedad de alimentos (para incluir mayor variedad de nutrientes) y no siempre comer lo mismo.

*¿Cuál es el impacto de los alimentos en su cuerpo?

Aquí hablamos sobre los nutrientes necesarios (proteínas, grasas saludables, carbohidratos complejos, vitaminas, minerales) para el crecimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestras células; y también los nutrientes que nos protegen para mantenernos sanos (antioxidantes, fitonutrientes, fibra). Siempre hablamos de reforzar nuestro sistema inmune, nuestro ejército personal que nos cuida y protege 24/7.

5. ¿Qué comidas deben ser ocasionales?

Cuando hay cumpleaños o alguna celebración, los chicos saben que muchas de las comidas y golosinas que encuentran en las fiestas son ocasionales. Y entienden que si en estos eventos las quieren comer es algo puntual. Conversamos que no son buenas para su salud y que por esa razón no las compramos en casa. Pero más importante me parece enseñarles a que distingan que dentro de los alimentos ocasionales hay algunos que aportan nutrientes y otros que no aportan nada. Si comemos con moderación nada está prohibido. Por ejemplo, regularmente comemos comida hecha en casa en donde incluimos todos los grupos de alimentos mencionados, pero si tenemos un antojo nos lo permitimos con moderación y si es preparado en casa mucho mejor.

Tal y como explica la doctora Adriana, saber qué antojos les aportan nutrientes y cuáles no es algo que empodera a nuestros hijos y los lleva hacia una alimentación saludable, al igual que predicar con el ejemplo y compartir los alimentos. Crear buenos momentos alrededor de la mesa, sin presiones ni obligaciones es la clave del éxito. La doctora nos recuerda hablar con los chicos acerca de la importancia de la actividad física y dormir suficientes horas: esto complementa la importancia de una buena alimentación.

A continuación, una receta sana y deliciosa: muffins de granola y plátano. Adriana, además de ser bióloga, es fundadora de La Purita, una marca de productos saludables maravillosamente ricos.

Muffins de granola & plátano

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo integral

1 taza de granola sin azúcar

2 cdtas de polvo de hornear

1/2 cdta de bicarbonato de sodio

1 cdta canela molida

1/2 cdta nuez moscada

1/4 cdta sal de Maras

1 taza de puré de plátano

1/2 taza de leche vegetal o agua

1/3 taza de miel de yacón, chancaca (o panela), algarrobina o miel de tu elección

1 cdta de extracto de vainilla

Preparación:

-Mezclar ingredientes secos en un bowl.

-Mezclar ingredientes líquidos en un segundo bowl. Añadir los líquidos a los secos.

-Ponerlo en moldes de muffins. Hornear a 175C/350F por 17 minutos o hasta que estén listos.





