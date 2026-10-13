En el marco del encuentro ‘Belleza con Innovación Sostenible’, Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, presentó la visión del grupo sobre el futuro de la industria de la belleza en la región.

Con más de 25 años de experiencia en consumo masivo y más de una década de trayectoria en L’Oréal, liderando mercados como Perú, México, Portugal y Europa, centró su intervención en cómo la innovación, la diversidad y la sostenibilidad se han convertido en los ejes del crecimiento del sector, y en el rol de América Latina como motor de transformación para una belleza más responsable e inclusiva.

“Para generar un impacto importante en el Perú, buscamos asociarnos con un medio tan representativo y tan respetado como El Comercio. Por eso, esta alianza es tan importante como la sostenibilidad. Y aquí más que hablar de la industria de la belleza, hablamos de todo, de la industria en general, y es donde la sostenibilidad tenemos que impulsarla en Perú. Yo como peruano... una de las cosas que discutíamos también con nuestros equipos, es seguir elevando la voz, y seguir liderando, porque algo que me impresiona mucho, en los más de 12 años que tengo en L’Oréal Groupe, es toda la determinación y consistencia detrás de los temas de sostenibilidad, y del impacto positivo a los niveles de ‘stakeholders’ y de las sociedades en las cuales tenemos negocios”, indicó Gotuzzo en su primera intervención.

“El tema de sostenibilidad tiene una relevancia importante para nosotros. Como líderes de belleza, esperamos ayudar en la conversación, sobre todo en este país que es uno de los motores más importantes. Para la Región Andina y Centroamérica, lo que buscamos es contribuir en esta conversación detrás de la sostenibilidad. ¿Y por qué la sostenibilidad? Porque al final buscamos negocios sostenibles en el largo plazo con un impacto positivo en el medio ambiente, y creemos que hoy no es un tema de moda, no es un tema de simplemente hablar para tener la página sino es para realmente generar valor a las diferentes ‘stakeholders’ que tenemos", añadió.

En esa línea, el CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina destacó que uno de los objetivos de la compañía es impulsar esta conversación, generar reflexión y hacer que eso tenga una relevancia importante en esta región, y especialmente en el Perú, donde sienten que hay un camino todavía por seguir. Ahora, apuntando al fenómeno El Niño que ha tenido un impacto importante y relevante para las industrias.

Transformación a través de la innovación

Por su parte, también como apertura del evento, José Manuel Jurado, gerente general del Grupo El Comercio, se refirió a la transformación a través de la innovación, del desarrollo y de la tecnología, porque marcan una línea de ruta muy importante. en el mundo empresarial.

“Perú es un país con grandes retos y grandes oportunidades. Retos, porque sin duda tocamos el tema del cambio climático que nos afecta... se vino un fenómeno El Niño, que todos conocemos un poco los impactos que puede tener la misma mano del hombre y el impacto negativo que está teniendo en todas las comunidades por estación. Pero sin duda, tenemos grandes oportunidades, hay muchas empresas que están haciendo las cosas muy bien. Tenemos enorme talento que nos acompaña y, sobre todo, creo que es un país que tiene una biodiversidad que merece la pena cuidar y sobre todo defenderlo a lo máximo” dijo.

“Es importante que las empresas privadas apuesten por hacerlo y por defenderlo, porque creo que también todos somos responsables de hacer un poquito para hacer un país mucho mejor”, complementó Jurado.

José Manuel Jurado junto a Eduardo Gotuzzo al finalizar el bloque de presentación del evento. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)

Un ejecutivo peruano con carrera global

Eduardo Gotuzzo es un ejecutivo peruano con más de 25 años de trayectoria en el sector de consumo masivo. Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico y con una maestría MEDEX por la Universidad de Piura, desarrolló la primera etapa de su carrera en Kimberly-Clark y British American Tobacco, en posiciones de marketing y desarrollo de negocios a nivel local e internacional.

Hace más de una década se incorporó a L’Oréal Groupe, donde ha ocupado cargos clave como director general de la División de Productos de Consumo en Perú, Portugal y México —mercado en el que impulsó uno de los crecimientos más relevantes del grupo a nivel global— y como director general Comercial y de Desarrollo de Negocios para Europa. Desde el 1 de octubre de 2025 asumió la presidencia de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina, en reemplazo de Alberto Mario Rincón.

Encuentro clave para el sector cosmético

La industria de la belleza enfrenta el desafío de integrar la sostenibilidad en sus procesos, productos y estrategias de innovación. Con ese objetivo, se realiza este magno evento, por primera vez en el Perú, y en alianza con El Comercio, que aborda cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a transformar el sector.

Este evento reunió a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la sostenibilidad. Entre los participantes destaca la presencia, además de Eduardo Gotuzzo, la de Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de la compañía; representantes de Mercado Libre, InRetail, World Vision Perú y Perú Sostenible.

La compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, con más de 115 años de trayectoria, y presencia en más de 150 países, tiene entre sus marcas a L’Oréal París, Maybelline New York, Garnier, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, entre otras.

Compromisos ambientales y sociales

La sostenibilidad forma parte de la estrategia de negocio de la compañía a través de “L’Oréal por el futuro”, iniciativa que comprende cuatro ámbitos: transición climática, protección de la biodiversidad, circularidad y apoyo a las comunidades.

Entre sus metas para 2030 figuran alcanzar el 100% de energía renovable en sus operaciones, reutilizar toda el agua empleada en sus procesos industriales y reducir en 50% el uso de plástico virgen. Asimismo, busca que al menos el 90% de los materiales de sus fórmulas y envases sean de origen biológico, y que la mitad de los materiales de sus envases provenga de fuentes recicladas o biológicas.

La dimensión social también ocupa un lugar en esta estrategia. Por medio de “Belleza por un Futuro”, el grupo promueve la autonomía económica mediante capacitación en belleza. Desde su implementación en el Perú, en 2022, la iniciativa ha beneficiado a más de 1.285 mujeres.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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