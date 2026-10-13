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Resumen

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El CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina fue el encargado de abrir el evento internacional que por primera vez se realiza en el Perú. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
El CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina fue el encargado de abrir el evento internacional que por primera vez se realiza en el Perú. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
Por Sergio Merino Sánchez

En el marco del encuentro ‘Belleza con Innovación Sostenible’, Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, presentó la visión del grupo sobre el futuro de la industria de la belleza en la región.

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