¿Cómo puede la industria de la belleza crecer y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental? Esta fue una de las interrogantes que marcaron la primera edición de “Belleza con Innovación Sostenible”, un foro organizado el 13 de octubre por L’Oréal Groupe en alianza con El Comercio, en el Hotel Westin Lima. El encuentro reunió a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar el papel de la tecnología y la innovación en la construcción de una industria más sostenible.

Entre los participantes estuvo Eduardo Gotuzzo, ejecutivo peruano y CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, quien lidera las operaciones de la compañía en 12 países. En conversación con este Diario, destacó la importancia del mercado nacional y abordó los avances hacia sus compromisos ambientales al 2030, la evolución de los hábitos de consumo y las oportunidades de desarrollo que ofrece el país.

―¿Qué importancia tiene Perú en la estrategia de crecimiento de L’Oréal Groupe en Centroamérica y la Región Andina?

Perú es sumamente importante para nosotros; es uno de los dos grandes motores que tenemos en la región. Hoy lidero 12 países, que abarcan toda la Región Andina (incluido Paraguay) y Centroamérica, donde Perú tiene un rol protagónico junto a Colombia. Por eso, realizar por primera vez este evento aquí es sumamente importante para nosotros.

―¿Cuáles son los principales desafíos para impulsar una industria de la belleza más sostenible en el Perú?

Creo que es generar conciencia y poner todos los temas de sostenibilidad en el centro de la discusión. Es repensar cada cosa que uno hace y cómo impacta en el planeta. Para darte un ejemplo, nosotros estamos impulsando la comercialización de productos de recarga o refills, que reducen casi un 80% el consumo de plástico. Los tenemos en productos dermocosméticos, como La Roche-Posay y CeraVe, pero también están incursionando productos de lujo, como perfumes de Yves Saint Laurent y Prada.

Antes no se pensaba que los consumidores de lujo iban a buscar estas recargas. Hoy está pasando, pero es importante hacerlo en alianza con nuestros clientes para que impulsen y muestren esta nueva forma de consumir productos de belleza.

―Como ejecutivo peruano al frente de la operación regional, ¿qué oportunidades identifica para que el país tenga un papel más relevante en la transformación del sector?

Creo que Perú es un país que ha demostrado ser muy resiliente, donde la empresa privada tiene un rol protagónico para continuar con el crecimiento económico nacional. En el sector de la belleza, la transformación ha sido increíble y el mercado está siendo un motor de crecimiento importantísimo.

Tuve la oportunidad de comenzar en L’Oréal hace más de doce años y ver la transformación de la belleza. Hoy vas a diferentes puntos de venta, a un centro comercial o un mall, y encuentras nuevas tiendas de belleza en todo tipo de segmento económico y de producto. Lo podemos ver en el cuidado personal y la higiene, que son los principales contribuidores al desarrollo en la parte de consumo y la categoría número uno hoy en día. Además, nuevas compañías comienzan a entrar. Había un dato de COPECOH que señalaba que el año pasado entraron 150 compañías nuevas en cuidado de la piel, por ejemplo.

Es un mercado muy atractivo, muy dinámico y que actualmente no tiene nada que envidiar, en experiencia de compra, a mercados desarrollados como los europeos o norteamericanos.

―L’Oréal Groupe se ha fijado metas ambientales para 2030 relacionadas con energía, agua y materiales. ¿Qué avances han alcanzado hasta ahora?

Hay muchos avances en diferentes ámbitos. Nuestra principal planta en la región, que está ubicada en Colombia, ha sido la primera planta con consumo de energía 100% renovable. Esto fue en 2021 y ha sido la primera planta en América Latina donde invertimos un tercio de esta energía en paneles solares.

Luego, impulsar más marcas con productos de recarga ayuda a reducir drásticamente el consumo de plástico, porque estos productos utilizan entre 70 y 80% menos plástico que un producto regular. También hemos transformado el 100% de los materiales que tenemos en los puntos de venta a productos reciclados. Esto habla de cómo trabajamos con nuestros clientes para reducir el impacto ambiental.

Otro aspecto es medir el impacto que tenemos para buscar una evolución positiva. Carlos Alzate (director de Marketing Digital de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina) presentó el tema de las campañas digitales, que tienen un impacto importantísimo dentro de la huella de carbono. En L’Oréal invertimos el 90% en digital y por eso es tan importante medir y entender cómo podemos reducir nuestra huella de carbono a través de contenidos con menor impacto, más reducidos y comprimidos. Estamos activando cada uno de los pilares para lograr nuestros objetivos al 2030 a través de L’Oréal por el Futuro.

Eduardo Gotuzzo asumió como nuevo CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina en octubre de 2025, en reemplazo de Alberto Mario Rincón. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

―¿Qué hace falta para impulsar estos nuevos formatos de consumo en la industria de la belleza?

Creo que falta un mayor compromiso de toda la industria. Y cuando hablo de toda la industria no solamente me refiero a los productores o comercializadores, sino también a los retailers. Hoy vemos muchos de ellos comprometidos, pero necesitamos que el 100% busque impulsar estos productos, darles mayor visibilidad y comunicarlos a sus consumidores para que conozcan estas nuevas formas de compra.

También hace falta una mayor concientización de los consumidores sobre qué productos son sostenibles, cuáles tienen menor impacto o utilizan materiales reciclados o con mayor consumo de agua, para que favorezcan su comercialización y consumo.

De nuestra parte, creo que también es importante entender al consumidor. Muchas veces creemos que la gente está dispuesta a pagar un precio adicional por los productos sostenibles y la realidad es que no es así. Nosotros, como productores, debemos desarrollar productos que conecten con el medio ambiente, pero también con las necesidades del consumidor. Esa parte es importante: no solamente suponer, sino entender para que esto tenga un impacto mucho más potente en la sociedad.

―El programa ”Belleza por un Futuro” ha beneficiado a muchas mujeres en el Perú desde 2022. ¿Qué resultados ha generado esta iniciativa?

Tenemos 1300 mujeres en Perú y más de 5400 en la región. Lo que buscamos es capacitar a mujeres de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad, dándoles educación en belleza para que puedan tener una fuente de ingresos estable y consistente para su economía familiar.

Es un plan que hacemos todos los años. Realizamos tres o cuatro graduaciones por año, de más o menos 400 personas en la región. Buscamos seguir desarrollándolo y dar esos ejemplos a otras mujeres para que participen. Este programa tiene como meta impulsar a más de mil mujeres por año a nivel regional, manteniendo un foco prioritario en el mercado peruano.

―De cara a 2030, ¿qué cambios considera que marcarán el futuro de la industria de la belleza y qué papel tendrá América Latina en esa transformación?

Creo que la belleza está siendo muy importante y seguirá siendo muy importante como vehículo de empoderamiento, expresión cultural y personal en las sociedades. Hoy la belleza es una forma de expresar tu individualidad y tu personalidad.

La tecnología va a ser fundamental. Hoy, en L’Oréal Groupe queremos seguir siendo una compañía que lleve la belleza para todos, pero con esa personalización que nos permita conectar con las necesidades únicas de cada persona. Para ello, la tecnología y la inteligencia artificial son claves. A través de ellas vamos a poder conectar de manera individual, sin perder esa conexión con la estrategia de conquistar nuevos consumidores dentro de Perú y la región.