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Resumen

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Eduardo Gotuzzo, CEO de L'Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, empezó en la compañía hace más de 12 años. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Eduardo Gotuzzo, CEO de L'Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, empezó en la compañía hace más de 12 años. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
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Por Abby Ardiles

¿Cómo puede la industria de la belleza crecer y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental? Esta fue una de las interrogantes que marcaron la primera edición de “Belleza con Innovación Sostenible”, un foro organizado el 13 de octubre por L’Oréal Groupe en alianza con El Comercio, en el Hotel Westin Lima. El encuentro reunió a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar el papel de la tecnología y la innovación en la construcción de una industria más sostenible.

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Entrevista