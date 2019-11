Estilo







El ABC de las cervezas artesanales: una breve guía de Somos para principiantes Si ha entrado a un bar de cervezas artesanales y se ha sentido perdido entre nombres raros como Ale, Lager, IBU, ABV, IPA, Porter, etc, no sufra más. Esta es una primera introducción al fascinante mundo de la cervecería no industrial peruana. Un catálogo ideal para aprender los primeros conceptos y saber reconocerlas.