El colon y las emociones: por qué es el espejo silencioso de tu bienestar

Escucha la noticia
El colon y las emociones: por qué es el espejo silencioso de tu bienestarResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿Alguna vez sentiste “un nudo en el estómago” antes de una reunión importante? ¿O corriste al baño en un momento de mucho estrés? No es casualidad. El intestino, y en especial el colon, tiene una conexión directa con nuestras emociones; algo así como una carretera express de doble vía. A esto se le conoce como el eje intestino-cerebro, y te cuento por qué es tan importante.
LEE TAMBIÉN | Alergias y eccemas: por qué aparecen y cómo afecta la salud intestinal a la piel
Nuestro intestino está rodeado de millones de neuronas que forman el sistema nervioso entérico, capaz de comunicarse directamente con el cerebro a través del nervio vago. Esta comunicación es tan intensa que lo que sentimos en la mente puede expresarse en el colon y, al mismo tiempo, lo que sucede en el colon puede influir en cómo pensamos y sentimos. Por eso, el colon no solo procesa alimentos: también responde al estrés, la ansiedad, la tristeza y hasta la alegría; es decir, tus emociones.
Newsletter exclusivo para suscriptores
¿Y cómo se manifiestan las emociones en el colon? En líneas generales, cuando hay estrés y ansiedad se suele acelerar el tránsito intestinal, lo que puede causar diarreas, dolor abdominal o urgencia. En caso de tristeza o preocupación, se puede enlentecer el movimiento del colon, generando estreñimiento e inflamación. Y cuando hay emociones intensas como ira o frustración, a veces se desencadenan cólicos o sensación de “mariposas en el estómago”.
Ahora, algo interesante es que la microbiota (sí, ese grupo de bacterias, virus y hongos que viven en nuestro intestino) tiene un rol protagonista en este diálogo. Estas bacterias producen neurotransmisores como serotonina y GABA, fundamentales para la regulación del estado de ánimo. De hecho, más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Por eso, cuando la microbiota está equilibrada, favorece una comunicación más fluida con el cerebro y ayuda a mantener la calma. Pero si se altera por una dieta pobre en fibra, exceso de ultraprocesados o antibióticos, puede generar inflamación y contribuir a cambios en el ánimo, además de malestares digestivos.
El colon no es solo un “tubo digestivo”: es un reflejo de lo que pasa en tu interior emocional. Cuando aprendes a escucharlo, entiendes que el bienestar digestivo y el emocional no están separados, sino profundamente entrelazados. Y que cuidar tu colon es también cuidar tu mente. //
¿Qué podemos hacer?
Cuidar el colon es también cuidar las emociones. Aquí algunas prácticas sencillas que puedes empezar a incorporar:
Las frutas, verduras, legumbres y cereales integrales nutren tu microbiota. La fibra prebiótica es el alimento de los microorganismos vivos. Así que, para que estén contentos, hay que darles lo que necesitan.
Kéfir, chucrut, kombucha, tempeh y kimchi son algunos de ellos, y aportan bacterias beneficiosas para tu salud digestiva.
Sí, la respiración adecuada es una excelente herramienta y un hábito que conviene practicar. Secuencias de respiración ayudan a bajar la respuesta del colon al estrés.
El ejercicio mejora tanto la motilidad intestinal como el estado de ánimo. Muévete con lo que más te gusta.
El descanso regula las hormonas del estrés y protege la microbiota. Aquí importa la cantidad, pero también la calidad del sueño.
TE PUEDE INTERESAR
- Guardianes del turrón: las recetas secretas y centenarias de las panaderías del centro de Lima que preparan la versión más tradicional de este dulce
- “El vóley peruano está saliendo de una etapa oscura”: Kiara Montes, la líder de la selección que está por graduarse y se inspira en la generación dorada de los 80
- Gillian Anderson, de The X-Files a Sex Education: “He trabajado mucho en mi interior para decirme con autenticidad lo mucho que valgo”
- Los Shapis y el poder de la chicha: cómo una banda nacida en Junín conquistó Lima en los años 80 pese a la discriminación y el prejuicio
Contenido Sugerido
Contenido GEC