Los emprendedores y dueños de pequeños negocios están acostumbrados a sacudir el estatus quo, a aprovechar la oportunidad única, a no tenerle miedo al fracaso y a pararse una y otra vez. Estos son comportamientos típicos de una mentalidad de crecimiento y algo que muchos de nosotros necesitamos hoy para continuar. En la situación que estamos viviendo, tenemos que volver a tomar riesgos y probar cosas nuevas. Empezar de cero si es necesario y, quién sabe, quizás ese nuevo emprendimiento o negocio se vuelva una segunda fuente de ingresos cuando volvamos a la normalidad.

Dicho lo anterior, hemos diseñado un pequeño manual con recomendaciones que hemos recopilado no solo en base a nuestra experiencia, sino a la de muchos emprendedores, dueños de negocio y colegas.

Manual de supervivencia: Empezando de Cero

1. Planeemos para lo peor, esperemos lo mejor: Esto no significa ser pesimistas. Todo lo contrario. Es prepararse considerando el peor escenario para minimizar las sorpresas. Asusta, pero es necesario. Esto puede implicar que quizás tengamos que enfocarnos en el producto o servicio que genere la mayor fuente de ingresos o incluso buscar una fuente de ingresos alterna mientras dure esta crisis.

2. Prohibido sentarse a esperar que suceda: El ser proactivo hará la diferencia, no podemos esperar sentados a que nos propongan soluciones o simplemente nos caigan del cielo. Busquemos activamente alternativas y propongamos iniciativas. Debemos prepararnos para escuchar un NO del otro lado, pero eventualmente al hacer un número suficiente de propuestas algunas van a funcionar. Si mantenemos firme nuestra mentalidad de crecimiento no nos daremos por vencidos fácilmente, sabremos que el esfuerzo valdrá la pena.

3. ¿Estamos negociando? Siempre: Lo volvemos a decir, nada está escrito en piedra y todo es absolutamente negociable. Siempre algo será mejor que nada, y los contratos siempre se pueden revisar y renegociar. Quizás se trate de renegociar la renta de mi local, deudas con los bancos, reestructurar mis equipos, negociar con los proveedores, entre otros. Lo importante es enfocarse en la liquidez del negocio.

4. Cada crisis es una nueva oportunidad: Tenemos que jugar a la ofensiva. Esto no es algo nuevo que hayamos dicho. Hay que salir atacar. Ya sea reinventándose, creando nuevas líneas de negocio o empezando de cero. Los sobrevivientes serán los que mejor se adapten.

Por ejemplo:

Hago vestidos de novia y de fiesta. Hoy ya no hay eventos. ¿Qué puedo hacer? Quizás tomar la oportunidad de hacer batas para hospitales, mascarillas de tela, o algo completamente distinto como dar clases de diseño de modas, de dibujo o incluso de arte para niños. Buscar como podemos aplicar nuestros conocimientos y habilidades y generar una nueva línea de negocio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes o incluso de un nuevo nicho de mercado.

Uno de los sectores más afectados es también el de turismo. Un claro ejemplo de empezar de cero es la historia de una conductora de giras y viajes educativos, quien a su vez también hacía tours gastronómicos. Como a muchos en este sector, la crisis actual afectó su negoció al 100% y la recuperación tardará varios meses. Buscando cómo reinventarse, encontró una necesidad real que no estaba siendo suplida; y decidió hacer servicios de mensajería o delivery, que evolucionaron rápidamente a un servicio de compra personalizada. En su bici lleva pedidos, ya sea del súper, de la farmacia o de donde se necesite. Por el día de las madres, aprovechó la coyuntura e hizo entrega de flores a domicilio. Así nació su nuevo negocio “La Gordis Delivery” y como lo dice en su Facebook “retroceder nunca, rendirse jamás”.

5. “Nada es un error, todo es aprendizaje”: Recordemos que el tener una mentalidad de crecimiento nos ayuda a ver los errores o fracasos como aprendizajes. Además, tomemos también la oportunidad de aprender a través de distintos cursos que se están ofreciendo a costos accesibles o incluso gratuitos de marketing digital, ventas, administración, entre otros.

En situaciones como la actual, nuestra creatividad, adaptabilidad, resiliencia, y mentalidad de crecimiento nos ayudarán a encontrar nuevas oportunidades. Lo importante es no rendirnos y seguir pedaleando para salir fortalecidos ante esta situación.

*Raphaela Berckemeyer y Claudia Vallejo son coaches ejecutivas certificadas por la Universidad de Columbia en NY

Más información:

Instagram: @motusv2b

Web: www.motusv2b.com

