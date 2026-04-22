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Las estrellas de "El diablo viste a la moda 2" en el avant premiere. (Foto: AFP)
Las estrellas de "El diablo viste a la moda 2" en el avant premiere. (Foto: AFP)
Por Elida Morillo

La alfombra roja de “El diablo viste a la moda 2″ en Nueva York reunió a su elenco principal y volvió a activar una conversación global: la moda y su poder dentro y fuera de la pantalla. A dos décadas de la primera entrega, el mundo observa con expectativa la historia, cada referencia, cada guiño, cada cameo que conecte la ficción con la industria real.

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