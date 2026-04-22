La alfombra roja de “El diablo viste a la moda 2″ en Nueva York reunió a su elenco principal y volvió a activar una conversación global: la moda y su poder dentro y fuera de la pantalla. A dos décadas de la primera entrega, el mundo observa con expectativa la historia, cada referencia, cada guiño, cada cameo que conecte la ficción con la industria real.

Si algo nos enseñó la primera película es que la moda no es superficial. La moda es lenguaje, es trabajo, es significado. Y esta segunda entrega promete elevar ese código.

Anne Hathaway apareció en Louis Vuitton con un vestido rojo satinado que encapsula todo lo que esperamos de un gran momento de alfombra roja: factor wow y presencia. El corset, de construcción impecable, definía el torso con precisión, mientras que la falda con volumen estructurado, caía en un largo midi perfectamente calculado. El detalle clave fueron las sandalias rojas, que lejos de ser un complemento, se integraban al look como parte de la propuesta visual. Un styling limpio, coherente y ejecutado con absoluta seguridad.

Meryl Streep no necesitó explicar nada. Vestida en Givenchy, su aparición fue un recordatorio de por qué Miranda Priestly sigue siendo uno de los personajes más influyentes en la representación de la moda. La capa con movimiento, los guantes de cuero y los lentes oscuros construyeron un look que habla por sí solo: poder, control y presencia. Y sí, también funciona como un guiño directo a Anna Wintour, quien estuvo presente en la alfombra roja, difuminando -una vez más- la línea entre ficción y realidad.

Emily Blunt entregó uno de los momentos más impactantes de la noche con un diseño de Schiaparelli. El vestido, trabajado con plumas y un nivel de detalle extraordinario en el torso, le dio el tono teatral a la noche. Si bien el look rozó la perfección, el styling pudo haber respirado aún más sin el collar. Aun así, estamos ante una pieza de alta costura que reafirma su lugar como uno de los looks más memorables de toda la gira de prensa.

Stanley Tucci optó por la sofisticación clásica con un traje de blazer de terciopelo. Un look sobrio, perfectamente ejecutado, que canaliza ese estilo effortless que definió a su personaje, el recordado Nigel. En una alfombra roja cargada de piezas de alto impacto, su elección demuestra que la elegancia también puede ser silenciosa.

@devilwearspradamovie Stanley Tucci and the Runway moment he deserves. The Devil Wears Prada 2 arrives in theaters May 1. ♬ original sound - The Devil Wears Prada 2

Lady Gaga, encargada del tema oficial de la película, apareció con un vestido negro elegante y aparentemente clásico. Pero tratándose de Gaga, lo inesperado siempre está presente. El giro estuvo en los zapatos: una ruptura sutil pero contundente que nos recuerda que incluso dentro de lo clásico, la extravagancia sigue siendo su firma.

La expectativa alrededor de “El diablo viste a la moda 2″ va mucho más allá de la trama. El público -y especialmente la industria- está atento a los detalles: posibles cameos de diseñadores, referencias a casas de moda reales, menciones a figuras clave del sistema fashion. Porque si la primera entrega nos mostró una versión ficcionada del universo editorial, esta secuela llega en un momento donde la moda ha cambiado radicalmente: redes sociales, democratización del lujo y nuevas narrativas de poder.

La verdadera pregunta ya no es solo qué veremos en pantalla, sino cómo se representará hoy el poder en la moda. Y si la alfombra roja ha sido un adelanto, la respuesta promete ser emocionante.

La premiere llega a nuestro país el lunes 27 de abril en Cinemark del Jockey Plaza. Estaremos atentos a los looks de nuestras figuras locales en el mundo de la moda.