De las 180 personas que solían abarrotar el Café Haití las 24 horas del día -de lunes a domingo- la capacidad hoy se ha reducido a 84. Eso quiere decir que hay sitio para 70 clientes y 14 miembros del staff, tanto dentro como fuera del local. Aquella mesa eterna donde se podía pedir cualquier plato de la carta cuando a uno le se le antojase (incluso en la madrugada) mantuvo sus puertas cerradas desde el pasado 15 de marzo a raíz del coronavirus. Muchos daban por hecho que el cierre era, en realidad, definitivo. No fue así.

Este lunes 7 de diciembre marcó, por fin, la fecha de retorno. Dicen que no hay Miraflores sin Haití, y bien puede que sea verdad. Hubo algo que faltaba, algo que se hacía extrañar en el distrito más visitado de la ciudad. El restaurante acaba de regresar al servicio con novedades y con todos los protocolos en regla. Son más de 60 años los que el local inaugurado por el peruano Antonio Neri a mediados del siglo XX (originalmente estaba a espaldas de Palacio de Gobierno) lleva atendiendo a limeños de varias generaciones, con un menú tradicional y una experiencia sostenida en el modelo clásico de restaurantes. La pandemia, sin embargo, ha obligado a reformular el concepto sin renunciar al espíritu del célebre espacio.

“Estamos emocionadísimos de poder volver”, explica Stefano Arfinengo Neri quien comanda el negocio, continuando con la tradición empezada por su abuelo Antonio y también seguida por su padre, Pier. “Han sido nueve meses cerrados. Este es un local familiar y teníamos que darle una oportunidad al Haití. No podíamos dejar que la pandemia nos haga cerrar”, sostiene. La mayor motivación durante este tiempo han sido los mensajes en redes sociales, añade Arfinengo. El regreso no ha sido fácil -no pudieron acogerse a la suspensión perfecta y el personal se ha reducido al 50%- pero la respuesta viene siendo bastante alentadora.

Con la operación ya en marcha, aquí 5 cosas clave que debemos saber sobre el “nuevo” Haití.

“Este es un local que ha resistido de todo. Hemos tenido la suerte de que esté muy bien ubicado, pero nos ha tocado vivir épocas difíciles, incluido el terrorismo, con bombas que han explotado prácticamente a nuestro lado”, contó Stefano Arfinengo a Somos.

Durante estos meses se ha realizado un mantenimiento general al local (que es alquilado), pero no ha habido cambios sustanciales, salvo respetar el aforo que hoy permite llenar el espacio hasta el 60%. La terraza está operativa, pero con menor cantidad de sillas.

Ya no existe carta física, sino en código QR. Se recomienda descargar algún lector de códigos QR en el celular antes de la visita.

Solo hay una puerta de ingreso y otra más de salida.

Si bien mantienen la licencia de 24 horas, la atención ahora es de 10 a.m. a 10 p.m.

La carta completa está disponible y no se ha reducido. Lo que no se ha implementado es el servicio de delivery, pero sí la opción de pedido para recojo en el local. Los platos que más salen son la sopa criolla, el lomo saltado, el lomo a la menier y el pollo a la parisien. Los pedidos se pueden hacer al número 445-0539.

