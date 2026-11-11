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Resumen

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En una sociedad marcada por la confrontación, figuras como el papa León XIV pueden despertar una sensación de calma y cercanía. Su estilo público plantea una paradoja: es posible encontrar seguridad emocional en una autoridad sin compartir todas sus convicciones.(Nehuen Rovediello / EFE)
En una sociedad marcada por la confrontación, figuras como el papa León XIV pueden despertar una sensación de calma y cercanía. Su estilo público plantea una paradoja: es posible encontrar seguridad emocional en una autoridad sin compartir todas sus convicciones.(Nehuen Rovediello / EFE)
/ Nehuen Rovediello
Por Milenka Duarte

Basta con abrir las redes sociales o encender la televisión para encontrarnos con opiniones que se convierten en ataques, discursos que alimentan la indignación y diferencias que parecen cada vez más difíciles de conciliar. En medio de tanto ruido, la confrontación se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, por lo que escuchar sin juzgar parece cada vez más difícil.

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