Basta con abrir las redes sociales o encender la televisión para encontrarnos con opiniones que se convierten en ataques, discursos que alimentan la indignación y diferencias que parecen cada vez más difíciles de conciliar. En medio de tanto ruido, la confrontación se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, por lo que escuchar sin juzgar parece cada vez más difícil.

En este escenario, la llegada del papa León XIV al Perú adquiere un significado especial. Su estrecho vínculo con el país, donde vivió durante años y desarrolló buena parte de su labor pastoral, añade una dimensión afectiva a su presencia. Pero más allá de la fe católica, su forma de comunicar—asociada a la serenidad, la cercanía y el diálogo—plantea una paradoja fascinante: podemos encontrar cualidades admirables en una autoridad incluso cuando no compartimos todas sus convicciones.

Esta aparente contradicción nos invita a mirar más allá del pontífice y reflexionar sobre nuestras propias necesidades emocionales. En un entorno donde las diferencias pueden ponernos a la defensiva, la búsqueda de contención no responde necesariamente a una motivación religiosa: también puede expresar el desgaste que produce vivir en medio de la confrontación.

El desgaste emocional de vivir en una sociedad polarizada

Cuando las diferencias de opinión dejan de ser parte del diálogo y se convierten en enfrentamientos constantes, sus consecuencias pueden extenderse a nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional.

Para Deyvi Astudillo, docente del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la polarización actual refleja una fragmentación de los vínculos sociales que antes facilitaban la comprensión mutua. “Esta ruptura también alcanza espacios cotidianos como la familia, la escuela, el trabajo o las comunidades religiosas, donde las discrepancias pueden terminar debilitando las relaciones. A ello se suman los discursos confrontacionales de algunas figuras públicas, capaces de intensificar el malestar y favorecer posiciones cada vez más radicalizadas”, explicó a Somos.

El problema se agrava cuando estos mensajes forman parte de nuestra exposición diaria. Como señaló José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos, nuestro cerebro tiende a prestar especial atención a aquello que percibe como negativo o amenazante, una predisposición que puede verse reforzada por los contenidos que circulan en redes sociales.

Cuando esta exposición mantiene activada la respuesta de estrés de forma prolongada, pueden aparecer irritabilidad, agotamiento emocional y dificultades para dormir. Incluso nuestra percepción de los demás puede cambiar: quien piensa distinto comienza a ser visto como una amenaza, lo que alimenta la desconfianza y dificulta la convivencia.

La exposición constante a discusiones, ataques y mensajes alarmantes puede alimentar el estrés y el agotamiento emocional. Cuando quien piensa distinto empieza a parecernos una amenaza, el diálogo se vuelve más difícil y la necesidad de encontrar tranquilidad cobra fuerza.

Frente a este desgaste, encontrar referentes que proyecten tranquilidad adquiere un valor especial. La psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, destacó que en momentos de incertidumbre necesitamos personas que nos “transmitan calma y que nos recuerden que todavía existen espacios de diálogo, solidaridad y respeto”.

Desde esta perspectiva, la figura de León XIV adquiere un matiz particular. Su trayectoria pastoral en el Perú —especialmente como obispo de Chiclayo— favorece una percepción de cercanía que trasciende lo estrictamente religioso, precisó el psicólogo Ángel Caballero, de SANNA Chacarilla. Para muchas personas, incluso fuera de la Iglesia, ese vínculo histórico y sus mensajes públicos representan una voz familiar que invita a la paz en medio de la confrontación.

¿Por qué alguien que no conocemos puede hacernos sentir seguros?

La necesidad de sentirnos protegidos no desaparece cuando crecemos, ya que simplemente cambia la manera en que buscamos esa seguridad.

Desde la infancia aprendemos a encontrar tranquilidad en quienes nos cuidan y, con los años, esa búsqueda de refugio suele trasladarse a nuestras parejas, amigos o comunidad. Para Chávez, esa misma necesidad explica por qué en momentos de crisis o incertidumbre seguimos buscando referentes que nos transmitan seguridad. Aunque el vínculo con una figura pública sea distante, esta puede convertirse en un apoyo simbólico, especialmente cuando encarna valores que nos representan.

“En períodos de volatilidad social, estos referentes nos ayudan a satisfacer tres necesidades básicas: previsibilidad, sentido y pertenencia. Y es que los adultos también solemos ‘tomar prestada’ la calma ajena, pues la tranquilidad y la coherencia de un tercero nos permiten procesar las dificultades de forma menos reactiva”.

Sin embargo, la percepción de seguridad no se sostiene únicamente en los discursos. El psicólogo clínico Adam Borland, de Cleveland Clinic, enfatizó que la comunicación no verbal es determinante para generar confianza genuina: una mirada receptiva, una postura abierta y un tono de voz sereno transmiten cercanía antes que cualquier palabra. Aun así, advirtió que, para que esa credibilidad perdure en una figura pública, se requiere una coherencia sostenida entre lo que se proyecta y cómo se actúa.

A esta ecuación se suma el peso de la tradición. Como indicó Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, la investidura papal evoca históricamente refugio y esperanza para millones de creyentes. “No se trata únicamente de la imagen que proyecta León XIV, sino de una tradición religiosa que, durante generaciones, ha representado una fuente de consuelo para numerosas personas. Los medios de comunicación amplifican esa presencia y permiten que sus palabras y gestos lleguen incluso a quienes nunca tendrán contacto directo con él”.

Precisamente, esa cercanía a distancia da lugar a un fenómeno conocido en psicología como vínculo parasocial. Como explicó el doctor Borland, la exposición frecuente a una figura pública puede generar una sensación de familiaridad e intimidad, pese a que no exista una relación personal real. Se trata de una conexión emocional unilateral que puede hacernos sentir próximos a alguien que no nos conoce.

Aunque esta cercanía suele ser reconfortante, conviene recordar que la imagen pública de una persona no equivale a conocerla por completo.

La autoridad amable: la serenidad como una forma de fortaleza

Solemos asociar la autoridad con la capacidad de imponer decisiones, ejercer control o hacerse obedecer. Sin embargo, inspirar respeto no es lo mismo que provocar temor.

No necesitamos conocer personalmente a alguien para sentirnos próximos a él. La familiaridad, los gestos de escucha y la exposición frecuente a una figura pública pueden crear una conexión emocional.(EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO). / DANIEL DAL ZENNARO

Al respecto, Liliana Tuñoque aclaró que una autoridad saludable funda su legitimidad en la credibilidad y la capacidad de escucha, prescindiendo de la intimidación. Por el contrario, cuando el poder se sostiene en amenazas o humillaciones, puede conseguir obediencia inmediata, pero difícilmente construye relaciones basadas en la confianza.

Frente a ello, los llamados del papa León XIV a la paz y al diálogo ofrecen un punto de partida para reflexionar sobre otra manera de ejercer influencia: aquella que busca tender puentes sin convertir las diferencias en enemistades. Esto no significa evitar los conflictos, sino afrontarlos sin deshumanizar a quienes sostienen posiciones contrarias. Como subrayó Caballero, “el miedo puede obedecerse; la confianza, en cambio, permite colaborar y construir acuerdos duraderos”.

Bajo esta mirada, escuchar se convierte en un acto de autoridad. Cuando las personas perciben que sus opiniones pueden expresarse sin riesgo de represalias o burlas, se genera un entorno de seguridad psicológica que abre la puerta al consenso. Esto no exige ceder en las convicciones propias, sino validar la dignidad de quien piensa diferente.

Sin embargo, la amabilidad tampoco debe confundirse con debilidad o falta de carácter. En este sentido, Borland refirió que la comunicación asertiva es la herramienta que permite fijar límites claros y sostener posturas firmes sin agredir: implica comunicar con claridad lo que preocupa, explicar la propia postura y formular peticiones concretas, manteniendo siempre el respeto por los demás.

Esta distinción ayuda a comprender parte de la paradoja que plantea León XIV: la serenidad de su discurso público puede despertar respeto y cercanía sin que ello signifique que quienes valoran su estilo compartan necesariamente todas las enseñanzas de la Iglesia.

Entonces, ¿podemos admirar a alguien sin estar de acuerdo con sus ideas?

Es perfectamente posible sentir aprecio o admiración por una persona y, al mismo tiempo, mantener discrepancias de fondo con sus convicciones. Y es que las relaciones humanas no se construyen exclusivamente sobre consensos ideológicos.

Como resaltó Caballero, “los seres humanos valoramos la compasión, la coherencia personal y la vocación de servicio con igual o mayor peso que la afinidad política o religiosa. La cercanía emocional no exige acuerdo total”.

Ejercer autoridad no significa imponer miedo ni tener siempre la última palabra. Escuchar, establecer límites y defender nuestras ideas sin descalificar a los demás también son formas de fortaleza.(Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Esta capacidad de reconocer cualidades positivas sin negar las discrepancias se vincula directamente con la manera en que procesamos a los demás. De acuerdo con José Chávez, en esta valoración influyen dos dimensiones centrales: la calidez —las intenciones que le atribuimos a una persona— y la competencia, referida a su capacidad demostrada. Cuando percibimos buenas intenciones y coherencia en un líder, se despierta simpatía o respeto, al margen del dogma que represente.

“Sin embargo, el desafío está en aceptar que una misma persona puede reunir características que admiramos e ideas que cuestionamos, sin necesidad de clasificarla como completamente buena o mala”.

Esta madurez emocional se fundamenta en la tolerancia a la ambivalencia: la capacidad de sostener emociones contradictorias sin caer en la urgencia de resolverlas tajantemente. La mente polarizada busca atajos cognitivos simples para evitar el malestar de la duda. Los matices, en cambio, previenen tanto la descalificación rotunda como la idealización.

Para no caer en esta última, es vital prevenir el efecto halo, aquel sesgo por el cual atribuimos virtudes automáticas a alguien solo porque destaca en un aspecto positivo.

Por ello, Chávez recomendó distinguir entre la forma y el contenido: podemos valorar cómo una autoridad se expresa, pero debemos examinar por separado lo que propone y lo que hace. Esta distinción resulta especialmente importante ante figuras e instituciones que, como la Iglesia católica, también suscitan críticas y cuestionamientos legítimos. Reconocer los gestos de cercanía de León XIV no exige ignorar esas discrepancias ni asumir que todas sus decisiones son acertadas.

“Algo que no debemos olvidar es que la admiración sana es la que deja espacio para el desacuerdo”.

Más allá del pontífice: lecciones para el día a día

Quizá una de las enseñanzas más valiosas de esta reflexión no esté únicamente en los grandes liderazgos, sino también en nuestras relaciones cotidianas. Para el psicólogo José Chávez, ejercer autoridad sin autoritarismo significa ser firmes sin humillar, establecer límites sin amenazar y escuchar antes de tomar decisiones.

En la familia, puede traducirse en reconocer las emociones de un hijo sin renunciar a las normas; en el trabajo, en corregir sin descalificar y actuar con la misma coherencia que se exige a los demás; y, en nuestras relaciones sociales, en escuchar con curiosidad a quienes piensan distinto, en lugar de responder inmediatamente desde el enojo.

Estas situaciones nos recuerdan que la serenidad no consiste en evitar los desacuerdos ni en renunciar a lo que pensamos, sino en aprender a defender nuestras convicciones sin convertir al otro en un enemigo.

En una época en la que tantas voces parecen competir por imponerse, la llegada del papa León XIV al Perú puede ser una oportunidad para mirar más allá de su figura y preguntarnos cómo ejercemos nuestra influencia sobre los demás. Porque, al final, la verdadera fortaleza no siempre está en tener la última palabra, sino en saber cuándo escuchar, cómo establecer límites y cómo sostener nuestras convicciones sin dejar de reconocer la dignidad de quienes piensan distinto.