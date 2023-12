Con una visión centrada en el equilibrio y el auténtico sabor peruano, Andre Patsias ha construido un menú fascinante. Cada plato en Statera esta enfocado en resaltar los sabores locales.

El restaurante se encuentra en un edificio de hormigón, con salones luminosos llenos de plantas y mobiliario de nogal hecho a medida. Una imponente barra de mármol negro separa el salón principal de la cocina a la vista, brindando a los comensales una experiencia culinaria interactiva y emocionante.

¿Qué tenemos hoy en Statera y en qué se diferencia de la versión pre pandémica?

El Statera de hoy es un restaurante creado para la escena gastronómica limeña contemporánea donde ya no es la tendencia de servir menú degustación ni experiencias largas y muy costosas. Ahora, el objetivo busca brindar una experiencia de comida confortable con un toque de autenticidad, coctelería de punta y un ambiente con mucha onda.

¿Quién de los referentes de la gastronomía local e internacional ha influido más en ti?

Podría mencionar a Diego Muñoz, Virgilio Martínez y Gastón Acurio en el ámbito nacional y a René Redzepi en el ámbito internacional.

El chef Andre Patsias.

De la carta de Statera, ¿Cuál sería la mejor opción en una primera visita?

Aunque es un poco difícil de señalar, mencionaría a: (1) Conchas Yakitori, (2) Mollejas de Ternera, (3) Spaguetti de conchas y panceta ibérica.

¿Cómo nació tu pasión por la gastronomía?

Al culminar el colegio intenté encontrar futuro en la ingeniería ambiental y forestal, postulando a ambas opciones aquí en Perú. Sin embargo, no resultó. Por insistencia de mi padre Georgios, terminé viajando a Francia a estudiar gastronomía. Y fue precisamente en mi primera clase haciendo salsa boloñesa que descubrí mi verdadera pasión. Sin querer. Y aunque no fue a la primera, terminé encontrando lo que más me apasiona.

Sabemos que estás ampliando tu grupo de hospitality. Nos puedes adelantar algo al respecto.

En los últimos 24 meses, Patmos Group ha adquirido un crecimiento exponencial al optar por diversificarse y adquirir accionariado de distintos rubros: desde el mundo de la ganadería hasta el mundo de la construcción. En paralelo, como marca personal de André, el enfoque ha sido en la internacionalización, donde en conjunto con otras sociedades hay 3 proyectos que serán inaugurados en los siguientes 6 meses, en Panamá, Buenos Aires y Cali.