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Durante años, el síndrome de ovario poliquístico se asoció solo a los ovarios. Sin embargo, muchas pacientes no presentan quistes, lo que dificulta su diagnóstico, evidenciando así la necesidad de replantear su nombre.
Durante años, el síndrome de ovario poliquístico se asoció solo a los ovarios. Sin embargo, muchas pacientes no presentan quistes, lo que dificulta su diagnóstico, evidenciando así la necesidad de replantear su nombre.
Por Milenka Duarte

Durante décadas, el llamado síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue entendido — e incluso reducido — exclusivamente como un problema ginecológico relacionado con los ovarios y la fertilidad femenina. Sin embargo, el pasado 12 de mayo, un consenso internacional de expertos acaba de impulsar un cambio histórico mediante una publicación en la revista médica The Lancet y anunciado en el Congreso Europeo de Endocrinología celebrado en Praga.

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