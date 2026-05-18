Durante décadas, el llamado síndrome de ovario poliquístico (SOP) fue entendido — e incluso reducido — exclusivamente como un problema ginecológico relacionado con los ovarios y la fertilidad femenina. Sin embargo, el pasado 12 de mayo, un consenso internacional de expertos acaba de impulsar un cambio histórico mediante una publicación en la revista médica The Lancet y anunciado en el Congreso Europeo de Endocrinología celebrado en Praga.

Hoy, esta condición pasará a llamarse síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), una nueva denominación que busca reflejar mejor la complejidad real de esta enfermedad.

Y es que este cambio no es solo semántico. Para médicos, investigadores y pacientes, como explica la doctora Helena Teede, endocrinóloga, profesora de salud de la mujer en la Universidad de Monash, en Australia y una de las autoras del estudio, se trata del resultado de más de 14 años de trabajo que involucró a 56 organizaciones médicas y científicas, junto con la participación de más de 22 mil pacientes en encuestas y consultas globales.

Todo ello con el objetivo de corregir años de diagnósticos incompletos y malentendidos sobre esta condición que afecta a una de cada ocho mujeres en edad reproductiva, es decir, más de 170 millones en todo el mundo.

¿Por qué ya no se llamará síndrome de ovario poliquístico?

Uno de los principales problemas del antiguo nombre era que muchas pacientes no encajaban en esa definición un tanto limitada. Por lo que la inclusión del término “ovárico” en la nueva denominación, si bien reconoce la disfunción de los ovarios, evita presentarla como el único eje de la enfermedad.

En lugar de referirse exclusivamente a la presencia de “quistes”, la Universidad Nacional Autónoma de México asegura —en declaraciones recogidas por el medio Infobae—que las estructuras observadas en los estudios de imagen suelen ser en realidad folículos ováricos en desarrollo y no necesariamente quistes patológicos.

Hoy se sabe que afecta a 1 de cada 8 mujeres en edad reproductiva —más de 170 millones en el mundo—, y hasta el 70% de los casos podría no estar diagnosticado.

Además, no todas las pacientes presentan dicha morfología, lo que—según el conceso publicado en The Lancet—contribuyó durante años a diagnósticos tardíos, atención médica fragmentada, estigmatización, y menor comprensión de los riesgos metabólicos y cardiovasculares asociados a la enfermedad.

El documento también advierte que el antiguo término limitaba la investigación y las políticas públicas en la salud, al reducir la enfermedad a un problema ovárico y reproductivo, invisibilizando su impacto endocrino, metabólico, dermatológico y psicológico.

“Lo que ahora sabemos es que en realidad no hay un aumento de quistes anormales en el ovario, sino una condición mucho más compleja cuyas distintas manifestaciones durante años no fueron comprendidas de manera integral”, destacan los autores en la publicación.

Mucho más que una condición ginecológica

Por esta razón, uno de los aportes más importantes del consenso internacional es dejar claro que esta no es solo una condición ginecológica, sino multisistémica. De hecho, al anunciar el nuevo nombre en el Congreso Europeo de Endocrinología, Helena Teede señaló —según The Guardian— que el término SOP no reflejaba la carga multisistémica que han sufrido las personas con esta afección y que, además, dirige la atención a un solo órgano.

En este sentido, el nuevo nombre busca reflejar esa complejidad:

Poliendocrino: Refleja que intervienen múltiples sistemas hormonales.

Refleja que intervienen múltiples sistemas hormonales. Metabólico: Reconoce alteraciones como la resistencia a la insulina y el mayor riesgo cardiovascular.

Reconoce alteraciones como la resistencia a la insulina y el mayor riesgo cardiovascular. Ovárico: Mantiene el vínculo con la función reproductiva, pero sin reducir la enfermedad a ello.

El consenso internacional reconoce que no es solo un problema ginecológico, sino que también involucra alteraciones hormonales, metabólicas y de salud mental que muchas veces se evalúan por separado.

De acuerdo con lo presentado por los expertos, el nuevo enfoque también busca reorganizar la atención clínica, promoviendo una mirada integral que incluya endocrinología, salud metabólica, salud mental y riesgo cardiovascular, y no únicamente fertilidad o menstruación.

Esto podría traducirse en diagnósticos más tempranos, tratamientos más completos y una mejor prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 o los problemas cardiovasculares.

No son solo ovarios: los síntomas que muchas veces pasan desapercibidos

El impacto del trastorno puede sentirse tanto físico como mentalmente, ya que en términos generales, se trata de una alteración hormonal o endocrina en la que el organismo de la mujer produce niveles elevados de andrógenos, principalmente de testosterona, refiere el endocrinólogo Jesús Rocca, de la Clínica Ricardo Palma a El Comercio

En línea con lo publicado por la doctora Teede, esta condición multisistémica puede involucrar alteraciones como:

Irregularidades menstruales.

Alteraciones ovulatorias.

Infertilidad.

Dificultad para bajar de peso.

Resistencia a la insulina.

Acné.

Caída del cabello.

Exceso de vello facial o corporal.

Fatiga persistente.

Ansiedad y depresión.

Mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Tras más de 14 años de investigación y la participación de 56 organizaciones y 22 mil pacientes, el nuevo nombre apunta a diagnósticos más tempranos y un tratamiento integral.

Y es que este cambio también permitirá poner especial énfasis en la salud mental. Durante años, como recogió The Guardian en su versión digital, “muchas pacientes reportaron sentirse incomprendidas o reducidas únicamente a problemas de fertilidad, mientras síntomas como la ansiedad o la depresión eran minimizados o tratados de forma aislada”.

Uno de los problemas históricos, según Teede, es que muchos de estos síntomas no se evaluaban en conjunto, retrasando así el diagnóstico y limitando el tratamiento oportuno.

¿Cuándo empezará a usarse el nuevo nombre?

El cambio no será inmediato, por lo que el consenso establece un período de transición de aproximadamente tres años—hasta 2028— para actualizar guías clínicas, sistemas de salud, clasificaciones médicas internacionales y programas de educación sanitaria a nivel global.

Esto permitirá que médicos, instituciones y pacientes se adapten progresivamente a la nueva terminología sin generar confusión.

Para la doctora Helena Teede, este cambio, sin duda, representa un paso crítico para mejorar el reconocimiento y la atención a largo plazo de esta condición. Y aunque la transición será progresiva, el objetivo es claro: que deje de entenderse únicamente como un problema de ovarios o fertilidad y pase finalmente a abordarse como una enfermedad compleja que puede afectar múltiples áreas de la salud de millones de mujeres en todo el mundo.