Durante años, la incertidumbre marcó la vida de muchas familias hasta recibir un diagnóstico: síndrome de Angelman, una enfermedad rara que en Perú aún enfrenta barreras para ser detectada a tiempo.
Por Milenka Duarte

A los ocho meses, Valeria aún no se sentaba sola. Su madre intentaba convencerse de que cada niño tiene su propio ritmo, pero sentía que algo no encajaba. A los once meses llegaron las primeras crisis: movimientos bruscos, miradas perdidas y episodios de risa inmotivada que desconcertaban a quienes la rodeaban. El primer pediatra habló de un retraso madurativo, un segundo especialista sugirió la estimulación temprana, mientras que un tercero pidió paciencia.

