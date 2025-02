Además…

Los favoritos de Nora

Un toque personal

Quienes conocen el estilo de cocina de Francesca Ferreyros saben que los sabores e insumos del Sudeste Asiático y la Amazonía peruana son su sello. Ese toque se deja sentir con algunos insumos y especias de la carta, y es algo que resulta superrefrescante sin salirse de lo clásico.

Un sitio para todo el día

Además de la terraza (¿qué bonitos son los espacios al aire libre, no?) me gusta que Entremigas tenga dos entradas. Hay muchísima luz y el diseño del local permite que sea un sitio idóneo no solo para comer algo, sino también para tener reuniones de trabajo en un ambiente más casual. Otro dato importante es que es ‘pet friendly’.

De paseo por el bosque

Imposible visitar Entremigas y no aprovechar la tarde o mañana para dar una vuelta por alguna de las tiendas de moda (Bimba y Lola está justo al lado) o arte que hay en el Boulevard del Bosque, como la galería Índigo. Un superplán de fin de semana.