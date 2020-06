Como a la mitad de la cuarentena, una buena amiga me contó que todos los viernes a las 6 de la tarde se juntaba con sus primas para jugar Bingo por Zoom. Hasta entonces, y en medio del atarantamiento inicial de esta “nueva normalidad”, no se me había ocurrido que los adultos también podíamos hacer algo más que trabajar, apoyar las clases del colegio, conversar o cruzar penas mediante esa aplicación en el cual pueden comunicarse a la vez decenas de personas, con el hoy maravilloso añadido de ser capaces de ver el rostro de los otros en tiempo real. Es decir, también podíamos entretenernos. Según ella me contó, estaban muy bien organizadas. Alguien cantaba los números utilizando un ánfora redonda y bolillas de verdad; otra lleva la cuenta en un documento de Excel; también arman power points con los premios por apagones (desde 10 dólares hasta un par de aretes) y más. Recuerdo que lo primero que le dije fue: “Ustedes están perdiendo plata. Suena divertido pero entre el teletrabajo, los niños y la casa es demasiada logística. Yo podría pagar porque alguien lo arme para jugar con mis amigos, cada uno desde su casa, un sábado por la noche”.

Pues resultó que hay empresas que ya lo estaban haciendo.

Tú la llevas

Una de ellas se llama Party Packs. Angie Figallo y Verónica Lauz iniciaron este emprendemiento hace siete años. Hasta antes del 16 de marzo del 2020, fecha en que arranca el confinamiento debido a la pandemia, este se dedicaba a organizar talleres para cumpleaños de niños. Experimentos, minichef, arte, juegos de competencia, karaoke, spa, entre otras, eran las ofertas. La nueva situación les cayó como un balde de agua fría.

“Cuando empezó la cuarentena fue complicado porque ya teníamos cumpleaños pagados con el 70% de adelanto para concretarlos. De pronto dicen ‘nadie sale de su casa’ y nos quedamos heladas. Al principio, esperamos, esperamos y esperamos. Pero cuando nos dimos cuenta de que esto no iba a pasar rápido, comenzamos a pensar qué hacer on-line. Al toque se nos ocurrió armar juegos, pero orientado a niños. Lanzamos la propuesta y la competencia comenzó a copiarnos todo”, explica Angie.

En ese interín es que reciben una propuesta de la empresa Teleticket. “Querían que hiciéramos animaciones para chicos y para grandes. En ese momento dijimos: perfecto. Porque todos los juegos de niños también lo pueden disfrutar los adultos, obviamente orientados a ellos. Tenemos un animador que es un capo. Él puede dirigir juegos con niños de tres años hasta señores y señoras de 79. Ya hemos hecho cumpleaños para viejitos, de hecho”, detalla.

Es así que la quincena de abril empezaron a animar sesiones por Zoom para grupos de 20 personas aproximadamente. “Entre los juegos que animamos están charadas, tutti frutti, adivina lo que digo, dibujemos on-line, adivina el sonido, Simón dice, un limón-medio-limón…”, afirma Angie. Lo cierto es que la gente se divierte como chancho y se olvida por poco más de una hora de esta realidad alterna que nos está tocando vivir.

“Una gran ventaja de esta dinámica es que puedes incluir en la sesión a tus amigos de otras partes del mundo, a tu familiar que está en Miami, España, Australia”, comenta Angie con alegría y razones no le faltan. En mes y medio han tenido ya 100 eventos on-line de este tipo. “Tenemos más productos por lanzar para adultos: sesiones de cocina, shows con actores y orquestas conocidas. No digo más, pero ya lo podrán ver”, culmina.

Como en la televisión

“Trampolín a la fama”. Ese es el nombre de uno de los juegos que propone la empresa Competijuegos y más producciones. Un grupo de familiares celebrando un cumpleaños u otro de amigos que busca salir de la rutina–palabra que hoy tiene más peso que nunca- son guiados por un animador que los conmina a traer objetos de la casa. “¡¿Quién trae primero una foto impresa de sus hijos?!”, podría ser una consigna, por ejemplo. Y empieza la competencia. Así lo explica María Su, gerenta de esa empresa y de otra llamada Amigo, las cuales se dedican desde hace 18 años a la organización de eventos para empresas y el público en general.

La reinvención necesaria para sobrevivir llevó a Su y su equipo a concebir la propuesta de juegos en línea para adultos y aunque la recepción del asunto fue un poco tibia, la gente se comenzó a pasar la voz. “Tenemos los juegos tradicionales, pero adaptamos la sesión según nos lo pidan. Por ejemplo, hay personas que nos dicen: ‘queremos una noche sana’ y otros que nos dicen ‘queremos tomar’. Los segundos se sirven su copa de vino o de chicha, ya depende de cada uno, pero les damos la opción de divertirse con sus amigos de esa manera”, acota María.

La noche de diversión con los primos o los amigos, claro, implica una inversión. “Hay que tener en cuenta que la sesión significa toda una producción. No es una persona con un teléfono o una laptop, no. Se organiza todo como si fuera un programa de TV. Tiene una intro, un video de bienvenida, un desarrollo de música y canciones, alguien que atiende controles… la gente se quejaba por el precio al inicio pero ha ido comprobando que es súper divertido porque de veras nos enfocamos en que sea un programa de televisión. Hay hasta juego de cámaras, buena iluminación, imagen, sonido…todo”, concluye María.

Ciertamente vamos a estar un largo tiempo en casa todavía, así que piénselo. Buenos planes para relajarse sin riesgo y en compañía de los que más quiere. //

