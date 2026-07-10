Llevamos semanas hablando de goles, récords y sorpresas, pero hay otro campeonato que se está jugando, uno que no aparece en el marcador y que, sin embargo, domina las redes sociales. El Mundial 2026 es también una competencia de estilo.

Nunca antes habíamos visto a tantos futbolistas llegar al torneo con una identidad estética tan definida. Atrás quedó la época en la que bastaba con vestir un traje para una gala. Hoy las grandes estrellas construyen una historia a través de la ropa que usan, las firmas que eligen, los diseñadores con los que colaboran e incluso los accesorios que convierten en parte de su sello personal.

Y lo más interesante es que ya no se trata únicamente de quién viste la marca más cara. El verdadero lujo está en tener una identidad. Algunos apuestan por la sastrería italiana; otros, por el streetwear; algunos prefieren diseñadores emergentes y otros convierten cada llegada al estadio en una auténtica pasarela.

Por eso, después de semanas analizando los looks que han dado de qué hablar dentro y fuera de la cancha, llegó el momento del ranking. Estos son, para mí, los diez futbolistas más fashion del Mundial 2026.

Jules Koundé (Francia)

Si existe un futbolista que entiende la moda como una forma de expresión, ese es Jules Koundé. Cada aparición publica parece una editorial. Sus combinaciones de sastrería, streetwear y piezas de diseñador lo han convertido en uno de los jugadores más respetados por la industria de la moda.

Jackson Irvine (Australia)

El capitán australiano demuestra que el estilo no depende de los logotipos. Su estética vintage, la sastrería relajada y una identidad visual muy marcada con guiños hipster lo convierten en uno de los futbolistas con más personalidad del torneo.

Erling Haaland (Noruega)

Embajador de Dolce & Gabbana, protagonista de editoriales internacionales y colaborador de Breitling, Haaland ha construido una marca personal que trasciende el fútbol. Su imagen mezcla lujo, diseño y cultura pop con absoluta naturalidad.

Lamine Yamal (España)

Con apenas 18 años, ya representa el futuro del lujo deportivo. Entre joyería, firmas de alta gama y looks que rápidamente se vuelven virales, Yamal demuestra que la nueva generación entiende la moda como parte de su identidad. Recientemente sorprendió usando Chanel, lo que confirma su evolución de estilo e interés por la moda.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Elegante, sofisticado y cada vez más presente en campañas de moda, Bellingham representa el nuevo lujo masculino. No tiene miedo de usar detalles florales y arriesgar con accesorios como pañuelos para el cuello. Su estilo es limpio, contemporáneo y perfectamente equilibrado entre la sastrería clásica y la moda actual.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Pocas figuras han influido tanto en la imagen del futbolista moderno. Durante años ha protagonizado campañas internacionales, desarrollado sus propias marcas y convertido el cuidado de su imagen en parte fundamental de su legado. Sus looks de los años 2000 son parte de la nostalgia colectiva y referente del estilo Y2K incluso al día de hoy.

Cho Gue-sung (Corea del Sur)

Desde Qatar 2022 se convirtió en un fenómeno mundial y, desde entonces, su carrera en la moda no ha dejado de crecer. Su estilo minimalista, influenciado por la estética coreana, lo ha llevado a protagonizar campañas de lifestyle y a convertirse en uno de los futbolistas asiáticos con mayor impacto fuera del campo.

Marcus Rashford (Inglaterra)

Rashford representa una elegancia británica mucho más sobria. Su relación con Burberry y su preferencia por prendas atemporales y una sastrería impecable lo consolidan como uno de los jugadores mejor vestidos del Mundial.

Achraf Hakimi (Marruecos)

Ha sido portada de la biblia de la moda Vogue. Hakimi combina lujo, moda urbana y una actitud que hace que cualquier look funcione. Su estilo combina prendas oversized con colores sólidos y refleja perfectamente cómo el fútbol y la cultura pop se han fusionado durante esta nueva era.

Amadou Onana (Bélgica)

Con casi dos metros de estatura y una presencia imposible de ignorar, Onana ha encontrado en la moda una extensión natural de su personalidad. Sus looks mezclan streetwear, sastrería y lujo contemporáneo con una estética muy editorial.

Hoy, los jugadores también inspiran desde la moda, convirtiendo cada llegada al estadio, cada campaña y cada aparición pública en una extensión de su identidad. Y este ranking no hace más que confirmar una idea que he repetido desde que comenzó el torneo: estamos viviendo, probablemente, el Mundial más fashion de la historia.