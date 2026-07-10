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Resumen

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De izquierda a derecha: Marcus Rashford, Erling Haaland, Cho Gue-sung y Amadou Onana. (Fotos: Instagram)
De izquierda a derecha: Marcus Rashford, Erling Haaland, Cho Gue-sung y Amadou Onana. (Fotos: Instagram)
Por Elida Morillo

Llevamos semanas hablando de goles, récords y sorpresas, pero hay otro campeonato que se está jugando, uno que no aparece en el marcador y que, sin embargo, domina las redes sociales. El Mundial 2026 es también una competencia de estilo.

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