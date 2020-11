Hace unos años fui para Galicia a una feria de bebidas y alimentos, con la idea de probar vinos nuevos y ver que cosas me sorprendían. Fue un bello viaje y los vinos estuvieron estupendos, pero uno de los mejores recuerdos que tengo es entrar a un restaurante cualquiera y pedir, de curioso, la 1906 Reserva Especial, cuando la probé me pareció tan rica que me pedí otra y me fui pensando, ¨esta es la mejor cerveza que he probado¨

Quien diría que años después el tiempo me daría la razón, ya que, no solo la 1906 Reserva Especial sino que también la 1906 Red Vintage y la 1906 Black Coupage, se consagraron como las mejores cervezas del mundo obteniendo 100 puntos en el reconocido concurso inglés World Beer Challenge 2020. En este concurso son un grupo de expertos jurados o catadores quienes evalúan cientos de marcas de cervezas de distintos países del mundo, donde analizan distintos parámetros de color, olfato, sabor y calidad.

Vale la pena mencionar que no es el único reconocimiento que han recibido estas cervezas ya que en años pasados han sido galardonadas en concursos como el European Beer Star, Craft Beer Awards y World Beer Awards.

Importante siempre recordar un poco de quienes están detrás o desde el inicio la historia. Esta marca se remonta a 1906, año que fue fundada, en La Coruña, por José María Rivera Corral quien fue un adelantado para su generación ya que en esa época la cerveza tenía un consumo muy reducido pero que en unos años se volvió algo habitual entre todos los españoles. Fue pasando el tiempo y en los años 90, es la cuarta generación de la familia quien diversifica productos y servicios de forma imparable, logrando expandirse a nivel nacional e internacional.

Si vamos al producto en si es una cerveza que se produce con agua de la ciudad de La Coruña, tiene 2 tipos de maltas (pilsen y tostadas), maíz y lúpulo Perle Hallertau, junto a levaduras propias de la empresa. Es elaborada a partir de un mosto específico y cuenta con los periodos de maduración más largos entre las lager españolas. Es una cerveza para tomar en un vaso o copa entre 6 y 7 grados de temperatura, con 6.5% de alcohol y 25 de IBU (Unidad Internacional de Amargor).

Vista: Color ámbar con destellos dorados.

Olfato: Notas de caramelo, café y ligeramente floral.

Gusto: toques tostados dan el inicio a una cerveza sabrosa, fresca y con buena estructura.

Maridaje: Perfecto para quesos maduros, verduras, pescados grasos y mariscos a la parrilla al igual que el chancho, escabeches y sushi.

PAIS: España

REGIÓN: Galicia

TIPO: Helles Bock

PRECIO: S/. 37 Six Pack

*Giovanni Bisso, sommelier, catador de pisco y destilados. Pueden seguirlo en Instagram: @giovannibisso