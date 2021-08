Conforme a los criterios de Saber más

Hablar de La Victoria es hablar de Mi Barrunto, quizá la cebichería más popular y visitada de todo el distrito. Sobrevivir a la pandemia no ha sido fácil con una operación como la que solían manejar: miles de personas abarrotaban sus mesas cada día para probar la extensa carta marina, con platos bautizados con nombres de futbolistas y porciones tan contundentes como coloridas. Al frente se encuentra Augusto Sánchez, cebichero por afición y futbolero por pasión. El suyo es un negocio que empezó en 1995, cuando con solo 15 años empezó a vender cebiche en su propia casa para ayudar a su madre con los gastos. El resto ya es historia.

Espacio de culto para la hinchada aliancista (el local está ubicado muy cerca a Matute), hay fotos, banderas, cuadros y camisetas firmadas por los jugadores de Alianza Lima - de ayer y de hoy- en cada rincón de los tres pisos que tiene el local actualmente. Fotos del viaje que hizo Sánchez al mundial de Rusia, un mural dedicado a Daniel Peredo y un cuadro con el rostro de su madre terminan de completar una decoración que tiene como hilo conductor al color azul. La carta es está surtida con clásicos criollos y creaciones de autor. Por sus mesas han pasado desde cantantes hasta conductores, futbolistas de todas las ligas (y sí, todos los equipos), y también algún que otro político.

El último de ellos ha sido el ex mandatario boliviano Evo Morales quien, solo puede sospecharse, llegó hasta ahí motivado por el antojo de comida marina. Morales y compañía degustaron el pasado jueves 11 de agosto un menú que incluyó causa de pulpa de cangrejo, cebiche, arroz con mariscos, chaufa de mariscos y chicharrón de pescado. “Nos llamó una persona media hora antes de que llegasen y me pidieron una mesa para 15 personas”, indica Augusto Sánchez. “Nos pidieron que sea en el tercer piso, que estaba vacío”, continúa. El ex presidente llegó rodeado de un grupo grande y, según sostiene Sánchez, fue Morales quien pagó la cuenta.





"Me llamaron (el jueves 11) media hora antes y me dijeron que reserve una mesa para 15 personas en el tercer piso", sostiene Augusto Sánchez, propietario de la cebichería ubicada en La Victoria. Fotos: Mi Barrunto.

“Le enseñé a preparar un cebiche y le expliqué de la importancia que tienen para nosotros la agricultura y la pesca, y los recursos que nos dan”, continúa Augusto Sánchez, quien estuvo presente durante el almuerzo. No muy lejos de La Victoria, en el centro de Lima, otro era el menú que se estaba cocinando aquel mismo jueves. La bancada de Avanza País presentó una moción para que el Congreso declare persona no grata al expresidente de Bolivia por una presunta intromisión en la política nacional. La iniciativa es impulsada por la legisladora Norma Yarrow.

Augusto Sánchez llegó a La Victoria siendo muy pequeño. Su madre se había ganado una casita en un sorteo del Fonavi, y allí crecieron Augusto y sus hermanos. Muy cerca de su casa de infancia se encuentra el local de Mi Barrunto. Foto: Maricé Castañeda.

En una conferencia de prensa Morales dijo que venía “a impulsar una América plurinacional [...] que no es compatible con el capitalismo”, indicó. El ex presidente de Bolivia ha afirmado que está en el Perú por invitación de distintos gremios y sindicatos. Señaló que tiene “enormes coincidencias” con “el programa [electoral] que presentó el hermano Pedro [Castillo]. En su agenda también hubo sitio, como se confirmó ayer, para el cebiche. //

