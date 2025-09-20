Expovino Wong de Cencosud: la fiesta del vino continúa con sus celebraciones

La fiesta más grande del vino ya comenzó. La edición 22 del tradicional Expovino Wong de Cencosud se inició esta semana con la cata a ciegas, que convocó, durante dos días, a más de 140 jueces de vino y 30 de pisco.

Los sommeliers de Wong Jaime Pumayauli, Alex Córdova y Miguel Chávez. / JOEL ALONZO

Este concurso implica el análisis del vino, específicamente en tres puntos importantes: el olfato, la vista y el gusto, y luego se otorga una puntuación. “Hicimos una selección de jurados, los cuales tienen una mayor actividad en el mundo del vino y el pisco”, nos explica Jaime Pumayauli, sommelier corporativo de Wong por más de 15 años. “Hay cofradías y asociaciones con las cuales hacemos conexión y ellos mandan a sus jueces. Además, como parte de Wong, seleccionamos a los mejores jueces y catadores del medio, tanto peruanos como extranjeros que llegan al certamen”.

La cata a ciegas de Wong convocó a 72 jueces el lunes 15 y, 76, el martes 16 de setiembre. Se calificaron alrededor de 1500 muestras de vinos del mundo. / JOEL ALONZO

En esta edición, se han seleccionado alrededor de 1.500 muestras de vinos del mundo y 200 de pisco. Pumayauli destaca que todas las muestras para el concurso se retiran de sus tiendas, y no está permitido que lleguen de otros lados, lo cual da mayor credibilidad al concurso. Los ganadores recibirán durante el evento central las medallas de Gran Oro, Oro y Plata. El también sommelier corporativo de Wong, Miguel Chávez, y parte de la organización de la cata a ciegas, resalta que entre los vinos se han ofrecido ejemplares de Sudamérica y Europa.

Copas en alto En esta edición, participarán más de 140 bodegas: 101 de vinos, 10 de espumantes y 37 de licores, reuniendo a representantes vinícolas de nueve países y ofreciendo una experiencia multisensorial que combina la excelencia del vino con la alta gastronomía. La cita es en La Pelousse del Jockey Club (Puerta 4 – Av. El Derby). Ingreso con invitación

Como invitado especial, ha llegado el enólogo argentino Rodolfo ‘Opi’ Sadler, reconocido internacionalmente por su trabajo en la bodega Mascota Vineyards, quien está encantado de ser parte del evento y de regresar a tierras peruanas. Como enólogo, Sadler ha elaborado el vino especial para esta edición del Expovino 2025:

El enólogo argentino Rodolfo 'Opi' Sadler, es uno de los protagonistas de la edición 22 del Expovino Wong de Cencosud. / JOEL ALONZO

“Este vino es un malbec que proviene de una zona al sur del valle de Uco. Tiene características de fruta muy fresca, con algunas notas a violetas y florales. Queremos mostrar algo bueno, si lo pruebas encontrarás mucha fruta. Con los vinos de La Mascota tratamos de que sean fáciles de tomar”. Nada como un buen vino para engreír el paladar y alegrar el espíritu. //