Aunque el verano aún no empieza oficialmente, el calor ya se siente con fuerza en Lima y la costa peruana. En medio de la preocupación por la evolución del Fenómeno El Niño, se prevé que la radiación ultravioleta alcance picos de hasta 15, por lo que buscar sombra, mantenerse hidratado y utilizar protector solar cobra especial importancia.

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Sin embargo, mientras reforzamos estos hábitos en nosotros, hay otros integrantes de la familia cuya vulnerabilidad suele pasar inadvertida: nuestras mascotas.

Un perro que disfruta de sus paseos matutinos o un gato que pasa horas descansando junto a la ventana, puede enfrentarse a un peligro silencioso. Y es que más allá del golpe de calor o la deshidratación—riesgos que de por sí merecen especial atención—, la exposición solar puede provocar quemaduras, lesiones crónicas y, con el tiempo, favorecer el desarrollo de cáncer de piel.

Por eso, saber identificar los primeros signos de alerta y tomar precauciones a tiempo marca la diferencia. Porque proteger su bienestar implica estar atentos a esos riesgos que ellos no pueden expresar con palabras, pero que dependen por completo de nuestra mirada.

El peligro silencioso de la radiación solar

A diferencia del golpe de calor, cuyos síntomas pueden manifestarse en cuestión de minutos, los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel no siempre son evidentes y pueden acumularse con cada exposición.

Así lo explicó a Somos María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, quien advirtió que el sol puede desencadenar procesos inflamatorios, quemaduras y envejecimiento cutáneo, además de favorecer determinados tipos de cáncer de piel. Pese a ello, muchos tutores siguen relacionando los peligros del verano únicamente con las altas temperaturas.

Y es que cuando la exposición es prolongada, pueden aparecer cuadros más complejos como la dermatosis solar—que puede presentar comedones o pequeñas espinillas—y la queratosis actínica, caracterizada por placas escamosas y costras.

Si bien el pelo ayuda a aislar la piel del calor y la radiación, las mascotas siguen siendo vulnerables al sol. La vigilancia constante en orejas, abdomen y hocico es clave para prevenir lesiones solares.

A este panorama se suma una falsa sensación de seguridad muy extendida: creer que el riesgo solo existe cuando el calor es sofocante. “No se debe confundir la sensación térmica con la radiación ultravioleta. Aunque la cobertura nubosa filtre parte de la luz, no la bloquea por completo, por lo que incluso los días grises tan característicos de Lima suponen una amenaza para la piel de las mascotas”, enfatizó Fernando Chávez, médico veterinario especialista en dermatología de VetDerm.

Cuidado con el pelaje

A simple vista, podría parecer que los perros y gatos cuentan con una ventaja frente al sol: su cuerpo está cubierto de pelo. Sin embargo, como explicó Cecilia Padilla, médica veterinaria especializada en dermatología y medicina felina de la Veterinaria PetyLab, esta barrera natural no garantiza una protección absoluta, ya que su eficacia depende de la densidad, la longitud y la pigmentación de la piel.

En este sentido, los animales de manto blanco o claro, especialmente aquellos con piel poco pigmentada, suelen ser más vulnerables debido a la menor presencia de melanina, un pigmento que contribuye a proteger la piel frente a la radiación.

Esta protección natural también puede verse comprometida por una práctica muy habitual durante el verano, como los cortes de pelo para aliviarles el calor. Al respecto, el doctor Chávez, advirtió que retirar excesivamente el manto resulta contraproducente, pues los perros regulan su temperatura principalmente mediante el jadeo y no dependen de la sudoración cutánea como los humanos.

“Además de dejar la piel más expuesta a quemaduras e irritaciones, un corte al ras puede eliminar parte de su protección natural. Por ello, antes de optar por un rasurado de verano, es importante considerar el tipo de pelaje y las necesidades particulares del animal, evitando cortes innecesarios”.

Incluso con un pelo abundante, existen zonas que requieren especial atención. La trufa o nariz, las puntas de las orejas, los párpados y el abdomen presentan menor protección, tanto frente a la radiación directa como a la que se refleja desde el suelo.

Asimismo, si bien los animales de pelo corto, escaso o con piel despigmentada son más vulnerables, aquellos de pelaje oscuro tampoco están libres de riesgo, por lo que no se debe descuidar su protección.

Del daño solar al cáncer de piel: las señales que no debes ignorar

Las consecuencias del sol no siempre se quedan en la superficie. Al respecto, el dermatólogo veterinario indicó que la exposición prolongada puede causar un daño directo en el ADN de las células cutáneas, lo que favorece la aparición de tumores.

El carcinoma espinocelular y otros tumores cutáneos en mascotas suelen iniciarse como costras, enrojecimientos o bultos persistentes.

Entre las neoplasias asociadas destaca por su alta prevalencia el carcinoma de células escamosas. Asimismo, el hemangioma cutáneo—un tumor vascular benigno que puede manifestarse como pequeños puntos rojos en el abdomen—suele aparecer con frecuencia en ciertas razas de perros, como los terriers.

En contraste, también pueden desarrollarse formas más agresivas, como el hemangiosarcoma cutáneo. Este tumor maligno suele presentarse como bultos irregulares que sangran y, de acuerdo con el especialista, “tiene la capacidad de hacer metástasis a órganos internos como el bazo y el hígado”.

Sin embargo, reconocer que algo anda mal no siempre implica encontrar un tumor evidente. Las primeras manifestaciones del daño solar suelen ser discretas y persistentes. “El primer signo manifiesto es el enrojecimiento continuo (eritema) que persiste luego de la exposición por semanas, meses o temporadas”, señaló Chávez. A esto se suman síntomas como descamación, costras, engrosamiento de la piel y cambios en su pigmentación.

Existen también otras señales de alerta que requieren atención médica inmediata:

Puntos o manchas de color rojo oscuro, purpúreo o violáceo.

Heridas con bordes elevados que no cicatrizan.

Nódulos que aumentan de tamaño o sangran, incluso si no causan dolor evidente.

Para identificarlas oportunamente, la observación cotidiana cumple un papel fundamental. “Siempre es importante realizar una revisión rutinaria, acariciando suavemente al animal y separando el pelo para observar la piel. Esto debe incluir la búsqueda de bultos, zonas de alopecia y cambios de coloración, además de observar posibles alteraciones en el apetito, la movilidad o el consumo de agua. Si aparece alguna alteración, tomar una fotografía puede ayudar a registrar su evolución”, recalcó la doctora María Lourdes Velarde.

Ante una lesión persistente, es clave evitar la automedicación y los remedios caseros. Si la alteración no mejora en uno a tres días, es indispensable buscar una evaluación veterinaria para que el profesional examine sus características y, cuando corresponda, realice una biopsia o análisis de laboratorio.

De confirmarse un diagnóstico oncológico, el tratamiento —según precisó el dermatólogo veterinario— dependerá del tipo de tumor, su localización, extensión y la posible afectación de otros órganos. Entre las alternativas más comunes se encuentran la extirpación quirúrgica, la crioterapia, la electrofulguración y, en determinados casos, la quimioterapia.

Una mancha que cambia, un bulto que crece o una herida que no cicatriza nunca deben pasarse por alto. Postergar la revisión ante una lesión persistente puede permitir que una enfermedad avance sin control.

Por eso, aprender a reconocer estas señales a tiempo es la mejor herramienta para proteger la salud de nuestras mascotas antes de que un daño menor se convierta en un problema mayor.

Proteger la piel de perros y gatos implica anticiparse al riesgo: controlar el tiempo que pasan recostados junto a las ventanas, garantizarles refugios frescos y aplicar protector solar en las áreas de pelo más fino.

Protegerlos también es cuidar su piel

Prevenir el daño solar en nuestras mascotas no significa impedirles disfrutar del verano, sino adaptar sus rutinas para reducir los riesgos de la exposición. Del mismo modo que incorporamos el protector solar o buscamos sombra durante los días soleados, nuestros fieles compañeros también necesitan medidas preventivas acordes con sus características.

La primera línea de defensa consiste en limitar la exposición durante las horas de mayor radiación. Al respecto, el dermatólogo subrayó la importancia de “mantener a las mascotas bajo la sombra y en zonas ventiladas, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Por eso, debe evitarse que tengan acceso a techos, patios, balcones o superficies excesivamente calientes”.

En animales particularmente vulnerables, las prendas ligeras con filtro ultravioleta pueden ofrecer protección adicional, siempre que sean cómodas y no favorezcan el sobrecalentamiento.

Sin embargo, el riesgo no desaparece necesariamente al cruzar la puerta de casa. Muchos gatos y perros disfrutan descansar durante horas junto a las ventanas, donde la luz solar incide directamente.

“El vidrio común bloquea parte de la radiación UVB, pero puede dejar pasar cantidades variables de UVA, según el tipo de vidrio y sus características. Por ello, cuando las mascotas suelen recostarse en estos espacios, es recomendable utilizar cortinas o instalar láminas adhesivas con protección ultravioleta, además de ofrecerles lugares alternativos a la sombra”, agregó Chávez.

Otra medida que requiere especial atención es el uso de protectores solares. La doctora Cecilia Padilla destacó que no todos los productos ofrecen el mismo nivel de cobertura y que, para una fotoprotección adecuada, es importante considerar fórmulas que protejan frente a los rayos UVA y UVB, y que cuenten con un factor de protección solar (FPS) de 50 o superior.

“Aunque algunas fórmulas destinadas a personas podrían ser compatibles con las mascotas, su uso requiere una evaluación veterinaria previa, ya que ciertos ingredientes pueden resultar perjudiciales si el animal los ingiere al lamerse, como ocurre con el óxido de zinc. Por ello, no se deben aplicar bloqueadores humanos ni preparados caseros sin orientación profesional”.

La forma de aplicación también exige cautela, ya que no se trata de cubrirlos indiscriminadamente de crema, sino de proteger las zonas que realmente lo necesitan y evitar que ingieran el producto. Además, debe prestarse especial atención al área de los ojos para prevenir irritaciones o lesiones por contacto accidental.

Al final del día, la prevención en salud cutánea es una extensión más del amor que les brindamos. Velar por su bienestar no requiere cambiar sus vidas por completo, sino estar atentos a esas amenazas silenciosas frente a las cuales su salud está enteramente en nuestras manos.