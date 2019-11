En los últimos días las redes han sido inundadas con comentarios sobre el último spot televisivo de Sprite: una madre, una hermana y hasta una abuela acompañan y apoyan a sus hijos, hermanos y nietos en su lucha por conquistar esos derechos que dicen llamarse humanos pero que aún no nos incluyen a todos. El comercial de la bebida gaseosa ha recibido muchos saludos y comentarios favorables (y algunas pocas críticas de sectores conservadores también, obviamente) y se ha sumado así a esta inmensa ola que fomenta no solo el respeto de las diferencias (de raza, orientación sexual, etc), sino su celebración. Como corresponde.

Así también otras marcas como Uber o el BBVA se han unido a esta tendencia en los últimos meses. Para finales de junio, día del Orgullo Gay, Uber organizó diversos eventos en los que demandaba el alto a la discriminación, así como igualdad para todos.

El comercial de Sprite ha sido muy bien recibido. Algunos pocos consumidores "amenazan" con no tomar mas la bebida gaseosa.

Ahora, una marca emblemática en productos para escolares, como lo es Faber Castell, ha lanzado sus nuevas cajas de EcoLápices Caras & Colores, un producto desarrollado para celebrar la diversidad del tono de piel de los niños (así ellos podrán representarse a la perfección) y promover el respeto y la autoestima mientras que al mismo tiempo ejercitan su creatividad, ya sea en la escuela, con sus amigos o familiares.

“Estos colores son una herramienta para padres y profesores, que responde a la necesidad de contar con más opciones de color de piel para colorear de una manera más realista, especialmente cuando necesitaba abordar los temas de diversidad y representatividad en el salón de clases. La conceptualización de los EcoLápices Caras&Colores parte de un cercano trabajo con educadores, pedagogos y padres de familia, de quienes se recoge la oportunidad de brindar nuevas alternativas que apoyen su labor educativa. De esta manera se busca motivar y estimular la creatividad y la autoexpresión con un mundo de colores”, nos dice Ricardo Tomas, jefe de la línea Escolar de Faber-Castell.

El objetivo del nuevo producto de Faber Castell es que los niños se sientan representados en sus dibujos. Eso fortalecerá su autoestima. Ridofranz | Getty Images/iStockphoto

Para definir los seis tonos de piel usados en Caras & Colores, Faber Castell usó su experiencia del sector cosmético. Los tonos seleccionados fueron previamente estudiados e identificados a través de encuestas internas como las opciones indicadas para contemplar rostros en diferentes tonos de piel que reflejen mejor la diversidad y la inclusión. “Como compañero para toda la vida, queremos asegurarnos de que nuestros clientes de todo el mundo obtengan herramientas para expresarse y expresar su creatividad. Por lo tanto, continuaremos desarrollando productos e ideas que puedan respaldar estas habilidades”, finaliza Romas.

Los investigadores del portal BID Invest precisan en un artículo que la diversidad y la inclusión no solo son necesarias, sino que “son buenas para los negocios”. De hecho, según un informe de 2018 de McKinsey, la diversidad de género en los equipos ejecutivos guarda una fuerte correlación con la rentabilidad y la creación de valor. En cuanto a la diversidad étnica y cultural, explica el informe, “las empresas que tienen equipos ejecutivos con mayor diversidad étnica, no solo con respecto a la representación absoluta sino también con una variedad o combinación de etnias, son 33% más propensas a superar a sus pares en cuanto a rentabilidad”.