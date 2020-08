Nunca antes habíamos estado tan al pendiente de nuestra salud. O de aquella de la gente que queremos y no tenemos cerca. ¿Cómo saber si dormimos o no lo óptimo para empezar a buscar una solución al problema? ¿Estaremos haciendo las pausas activas necesarias durante el teletrabajo en casa? ¿Se encontrarán bien mis padres en su casa, a quienes no veo hace meses? ¿No habrán sufrido algún percance, como una caída, y no lo dijeron para evitar preocuparnos? Tener algo de control, en tiempos inciertos como estos, prima para la tranquilidad mental. Es casi menester. De ahí que el anuncio del lanzamiento del Galaxy Watch3, el último reloj inteligente de Samsung, sea interesante al destacar los recursos que tiene para estar al tanto de ciertos aspectos del funcionamiento físico de nuestro cuerpo.

Según han explicado sus voceros en la presentación mundial virtual que ha realizado hoy la marca coreana, esta versión del reloj fue pensado con un enfoque de bienestar y de entrenamiento físico de quien lo use. Así, es capaz de monitorear diariamente la presión arterial sin brazalete, así como hacer mediciones de electrocardiogramas. Igualmente, si el usuario tiene una fuerte caída, este puede enviar un mensaje de urgencia a los contactos previamente establecidos.

El Galaxy Watch3, se afirma, puede ser utilizado hoy por médicos o profesionales de la salud que están ofreciendo consultas a través de videollamadas. A distancia podrían hacer seguimiento de la presión arterial del paciente, por ejemplo. Este último, incluso, puede llevar su propio récord. Con la función del electrocardiograma, por su parte, el reloj emitirá alertas cuando identifique alguna condición de riesgo. El dispositivo, de esa manera, puede resultar muy útil para los adultos mayores o las personas que tengan condiciones cardiacas por las que velar. Hay que decir que ambas funciones del reloj estará sujetas a regulaciones médicas y legales según cada país.

La posibilidad del monitoreo del sueño, como en las versiones anteriores del reloj de Samsung, también está habilitada.

Para los fanáticos del deporte, el Galaxy Watch3 tiene la capacidad de administrar rutinas de ejercicios, realizar análisis en tiempo real de las carreras o detectar si estás apoyando o no una pierna más que la otra al correr. Además podrá registrar tu nivel de oxigenación, información vital ahora, incluso cuando se está en la casa.

Estética clásica

Este artículo, que requiere evidentemente una inversión importante para ser adquirido, está construido con materiales de primera calidad y una versión reducida del popular bisel giratorio. La correa es de cuero y el diseño, clásico. Las pantallas, en tanto, pueden ser ‘customizadas’ según el interés de quien lo porta. Es decir, si para el trabajo necesitas ver distintas zonas horarias, simplemente se predetermina. Si lo quieres fundamentalmente para ejercitarte, igual.

Aún no se sabe cuándo empezará a venderse el artículo en nuestro país, pero la marca suele poner sus equipos en el mercado local tres o cuatro semanas después de ser presentados. //

