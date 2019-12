La lámpara de Longclaw, los dos Monopoly de la serie, o el libro “La historia no contada de Poniente y el Juego de Tronos”. Ningún objeto es más preciado para un coleccionista de rarezas pues lo ideal es tenerlos todos juntos. Para ellos, en este caso los fieles religiosos de Game of Thrones, este souvenir es necesario para completar la vitrina o el bar.

Fanáticos del whisky y Game of Thrones, declaren su lealtad: House Stark o House Targaryen. Dicho de otra forma, Song of Ice y Song of Fire, los nuevos whiskies de edición limitada de Johnnie Walker que ya se pueden conseguir en el Perú para esta Navidad.

Los whiskies de edición limitada son una continuación de la colaboración de Johnnie Walker con la aclamada serie de HBO y sucesores de White Walker de Johnnie Walker, la edición limitada que se lanzó en 2018.

¿Cómo elegir uno solo? ¿Cuáles son sus virtudes? Johnnie Walker Song of Ice está elaborado utilizando whiskies de Clynelish, una de las destilerías más icónicas y más al norte de Escocia. Su delicado sabor es verde y herbáceo con notas de vainilla y frutas tropicales. Hace una semana fue la cata para periodistas en Yoy Lima Box Park, a espaldas del Jockey Plaza, y aunque no se puede describir con palabras el golpe en el paladar, es justo decir que es invitación para salir de vacaciones de verano. Ya.

Johnnie Walker Song of Fire cuenta con sabores de un ahumado sutil característico de las maltas de la destilería Caol Ila. Sinónimo de la casa que representa, Song of Fire presenta notas de sabor a frutos rojos, un ahumado dulce y urgente solo con hielo. Si Song of Ice puede ser preciso para la tarde frente al mar, Song of Fires el adecuado para la caída del sol, cuando la tarde languidece y renancen las sombras.

-TODO LO QUE DEBES SABER-

-“Song of Ice y Song of Fire son la continuación de la colaboración de la marca con la aclamada serie Game of Thrones de HBO: el legado del éxito global que fue la primera edición limitada de White Walker de 2018”, explica José Eyzaguirre, Head of Innovation de Diageo en la región.

-Song of Ice y Song of Fire están disponibles en los supermercados y tiendas del país. Actualmente, el precio sugerido de venta es de S/. 129.90 en formato 750ml.