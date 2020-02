Hay bocados playeros que siempre van a despertar nuestro apetito. Ya sea porque son tradición, por su frescura o porque tienen sabor a nostalgia. Cuatro veraneantes con buen paladar nos comparten su menú para disfrutar de los últimos días del verano en las playas del Sur de Lima.

Ricardo Wiesse y Evelyn Merino-Reyna

“Cuando nuestra hija descubra la delicia de limón, va a estar fascinada”

Cada vez que Evelyn Merino-Reyna se subía a una avioneta para fotografiar el litoral, debía hacerlo desde uno de los aeródromos que están ubicados en Santa María. En el departamento sambartolino donde solía quedarse a dormir durante aquellas incursiones, vivía también el músico Ricardo Wiesse, de la banda La Mente. “La novia de mi roommate es amiga de Evelyn, y así empezó la historia”, cuenta Wiesse, quien tuvo al balneario como residencia permanente hasta hace algunos años. Hoy, con una hija pequeña y una vida que se divide entre Lima y San Bartolo, la familia aún conserva ciertas costumbres cuando se trata de disfrutar los días de playa (siempre y cuando no cocinen en casa). “Los mejores desayunos están en La Huaralina, frente al mercado. Ahí cocina la señora Carmen, superamable cuando te ganas su confianza”, cuenta. Los almuerzos son en la cebichería Rosita, pero antes, cuando el célebre ‘Perico’ aún vivía, tenían lugar religiosamente en la barra que el pescador y cocinero regentaba en el mercado de San Bartolo. “El mejor cebiche de pejerrey que he probado lo hacía él”, recuerda Wiesse. “Tenía cara de pocos amigos y una mano privilegiada. Con los años, logré sacarle varias sonrisas”. Ningún menú está completo sin el postre, y la oferta en el balneario no decepciona. Se encuentran gelatos en la heladería italiana Uzal y –acaso el más pedido de todos– delicia de limón en el sitio donde, se dice, nació el famoso postre de galletas y leche condensada: en manos de doña Naty, ubicada en una esquina cerca del mercado. Hoy ofrece delicias de maracuyá, lúcuma y otras frutas. Si algo tiene el verano, es color.

Analí Gómez

“En Punta Hermosa es imposible no comer buenazo”

En 2018, Gómez se consagró como campeona mundial de surf femenino en Chile. (Foto: Félix Ingaruca)

Es puntahermosina de toda la vida y amante de todo aquello que venga del mar, empezando por el cebiche (si es de la sede de Canta Rana, incluso mejor). Analí se subió a su primera ola a los siete años y nunca más volvió a bajarse. La suya es una historia que se alimenta –literal y figuradamente– del espíritu de la playa. Nacida en una familia dedicada a la pesca, y la menor de 11 hermanos, Analí tuvo que luchar muy duro desde el comienzo para llegar al lugar en donde está: convertirse en una campeona en todos los niveles. En el distrito donde pasa todos y cada uno de sus días, muchos han visto su ascenso, y eso incluye –por supuesto– a quienes están detrás de los locales que solía visitar desde niña y adolescente. Ocurre que ella también ha sido testigo privilegiado de la evolución gastronómica de la zona. “Conozco a Gloria desde que atendía en su casa a los vecinos de Punta Hermosa”, cuenta Analí sobre el popular espacio La Casa de Gloria, donde pastas, postres y comida hogareña forman un menú que conoce muy bien. “Hoy ha crecido hasta ser un restaurante de primer nivel y es algo que me alegra mucho”, sostiene. ¿Sus antojos más recurrentes actualmente? Poke bowls –hay varias propuestas nuevas en el balneario– y carnes. “En Don Nico, que ahora ha abierto un local en Miraflores (pero empezó en Punta Hermosa) se come riquísimo”, explica. Mejor comensal no hay para la recomendación.

Marisa Guiulfo

“Aprendí a pescar pulpo desde niña”

Marisa suele celebrar en su casa de la isla de Pucusana dos fechas clave en su calendario: el domingo de Pascuas y el Día de San Pedro y San Pablo. (Foto: Cecilia Herrera)

Son 76 años los que Marisa Guiulfo lleva pasando en la isla de Pucusana, cada verano. O 76 veranos, para ser más precisos. Su casa se convierte en su refugio desde el Año Nuevo hasta pasada la Semana Santa (vuelve a Lima durante la semana, pero procura aprovechar el mayor tiempo posible ahí). Fiel a su estilo, recibe con frecuencia a la gente que más quiere, a quienes la han acompañado por años y con quienes celebra la vida de la forma que más disfruta: con buena comida en la mesa. Su menú es su sello: chancays ‘chancados’ (aplastados en la sartén con mantequilla) para el desayuno; yuquitas fritas con salsa huancaína; chicharrón de calamar con tártara; conchitas a la parmesana (siempre frescas: una de las ventajas de convivir con el mar); chicharrón de huevera con salsa criolla (clásico pucusanero); y un cebiche de pejerreyes al ají amarillo que ha bautizado ‘al estilo’ Asunción, su casera y amiga del muelle de pescadores que tan bien conoce. A los cinco años pisó por primera vez la isla. Los pescadores solían acercarse con sus botes a vender el pescado casi en la puerta, y la pequeña Marisa –curiosa desde siempre– no perdía el tiempo: quería aprender a pescar, y eso hizo con el pulpo, que luego llevaba a casa para que preparen cebiches y pulpo al olivo. Para ella, Pucusana es tradición.

Cuando llega de Lima, suele parar en la plaza a comer una porción de anticuchos –a veces también picarones– y se asegura de que sus nietos hagan lo mismo. Sus veranos son muchas cosas, pero criollos siempre.

