“Lo más gratificante es ver a tantos usando nuestros diseños a su manera”: Ann-Sofie Johansson, directora de diseño de H&M, y su mirada al impacto de la marca en Perú y Latinoamérica

Hace unas semanas, la ciudad de São Paulo se convirtió en pasarela y escenario. Con un concierto multitudinario encabezado por Tyla, Gilberto Gil y Anitta, la llegada de H&M a Brasil se selló como uno de los grandes hitos de la moda en Latinoamérica. La fiesta reunió a figuras globales como Naomi Campbell y Adriana Lima, y también contó con presencia peruana: Natalie Vértiz, Percy Pls y Stefano Ayubu fueron parte de una velada que demostró que, en la región, la moda también se celebra a ritmo de música y cultura pop.

LEE TAMBIÉN | La marca peruana que brilló en Colombiamoda: cuál fue la propuesta de Delosantos que impresionó en una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica

Para la colección primavera de H&M, el equipo de la marca combinó influencias de los años 70, 90 y la actualidad. destacan piezas con croché, plisados y volantes. (Foto: H&M)

Para la compañía sueca, el desembarco en Brasil no es un paso más: es la confirmación de una mirada regional que se expande con fuerza. “Este es un hito para H&M. Llevábamos muchos años mirando hacia Brasil y, finalmente, estamos aquí. Es un país enorme, diverso, lleno de potencial”, señaló en exclusiva para Somos Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de la marca.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Natalie Vértiz fue una de las figuras peruanas presentes en la alfombra roja de São Paulo. Ella, lució un vestido de lentejuelas de H&M Studio.(Foto: H&M)

La cita, a la que asistimos en primera fila, no fue un acontecimiento aislado: el debut de H&M en Brasil se da de la mano de la colección Spring, que también aterrizará en el Perú el próximo 11 de setiembre.

Percy Pls también brilló en la alfombra de H&M con un look de H&M Studio, con aplicaciones doradas y silueta construida.(Foto: H&M)

PRIMAVERA BOHEMIA

La moda se lleva ligera esta nueva temporada. La colección Spring de H&M, propone colores suaves, tejidos vaporosos y transparencias que buscan ser sinónimo de libertad. “Queríamos recuperar esa feminidad romántica y bohemia, con guiños a los festivales de música y al espíritu libre de los 70”, explica Johansson para esta revista. La propuesta, se inspira en la estética festivalera de escenarios ícono como Glastonbury, con referencias, por qué no, a figuras como Sienna Miller y del Y2K (dosmilero) boho chic.

Ann-Sofie Johansson, directora de diseño de H&M conversó en exclusiva con Somos. La figura, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la marca sueca. (Foto: H&M) / Lucas Possiede

Sin embargo, no todo tiene que ser bohemio: esta colección también incluye un segundo universo más minimalista, con sastrería y líneas limpias, salpicadas de pequeños detalles brillantes. “Son dos propuestas distintas, pero conectadas a través de la paleta de colores. Una celebra la libertad, la otra la sofisticación. La idea es poder vestir la feminidad en todas sus facetas”, detalla la creativa.

Es precisamente esta colección la que acompañó la apertura de tiendas en Brasil y que llegará al Perú casi en simultáneo, consolidando un mismo pulso creativo para ambos países. Si ya está ansioso por tenerla, el debut se dará este jueves, tanto en tiendas físicas como en la web de la marca.

El primer ‘drop’ de la colección primavera que aterriza en el Perú tiene inspiración bohemia, con piezas que evocan looks de festival para lucir chic en la ciudad. (Foto: H&M)

Una década en el Perú H&M llegó a nuestro país en 2015, cautivando al público local con colecciones de todo tipo, entre las que resaltan colaboraciones con diseñadores de la talla de Kenzo, Balmain y Simone Rocha, que democratizan el buen estilo con piezas icónicas y al alcance de todos. La celebración por el décimo aniversario llegará a su momento cúspide con la reapertura de su tienda en el Jockey Plaza, que incorpora un diseño conceptual único en la región. Con la reapertura de la nueva tienda insignia de H&M en el Jockey Plaza, la marca entregará 200 ‘giftcards’ a los primeros clientes del 11 de setiembre.

MODA Y MÚSICA

El espectáculo para celebrar la llegada de la marca a São Paulo tampoco ha sido casualidad. Para H&M, en los últimos años, la música ha sido pieza central de sus campañas. “Moda y música están muy conectadas: son directas, no necesitas saber demasiado para disfrutarlas”, reflexiona Johansson. Por eso, el concierto inaugural reunió a talentos que representan la diversidad brasileña y global: desde la leyenda Gilberto Gil hasta el fenómeno global Tyla, pasando por la energía de Anitta y otras estrellas locales como Agnes Nunes.

Las cantantes Anitta y Tyla se reunieron en el inolvidable evento de H&M en São Paulo, donde sorprendieron a los asistentes en un concierto privado. (Foto: H&M)

En palabras de Johansson, Brasil es ritmo, danza y multiculturalidad. Y esa misma energía es la que buscó capturar la campaña que acompañó la apertura. “Queríamos respetar la cultura, respetar lo que significa la multiculturalidad en Brasil, y trabajar con artistas locales que reflejen esa identidad. En esta visita, la primera que hago a este hermoso país, también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con diseñadores locales, lo que abre las puertas a crear con ellos a futuro también”, afirma.

La llegada de H&M a Brasil plantea un reto para la marca: ¿Cómo mantener el equilibrio entre la moda global y las particularidades locales? Para Johansson, es crucial que la firma sueca converse a menudo con las tendencias locales de cada región: “La moda hoy es muy global, en gran parte gracias a las redes sociales, que nos muestran las mismas tendencias en todo el mundo. Pero también es importante ser locales donde se pueda. Antes de llegar a Brasil, o a cualquier otro destino del mundo, estudiamos de cerca a su gente, sus tendencias, preferencias”, detalla.

H&M festejó su llegada a São Paulo con un concierto liderado por estrellas brasileñas como Gilberto Gil (en la foto). (Foto: H&M) / Lucas Possiede

Este espíritu de conexión también resuena en el Perú, donde el desembarco de la colección Spring confirma que la marca apuesta por integrar el mercado latinoamericano en una misma conversación de moda. Asimismo, este mes también resalta la celebración de la primera década de la firma sueca en nuestro país, un logro que por supuesto también festejan a escala global.

Con más de tres décadas trabajando en H&M, Johansson se permite reflexionar sobre el crecimiento de la marca y sus múltiples transformaciones. En un mundo tan cambiante, mantenerse vigente supone un verdadero reto. “Es desafiante, pero no lo hago sola. Tenemos muchos diseñadores jóvenes que siguen muy de cerca las redes sociales, mientras yo sigo leyendo revistas y otros medios. Esa mezcla es valiosa. Lo esencial es mantener la curiosidad, porque si no te estancas. Y lo más importante: sigo amando la moda”, confiesa.

El creador de contenido de moda Stefano Ayubu también representó a nuestro país en el evento, con un ‘total look’ de la marca. (Foto: H&M) / MANUELA SCARPA

Su visión es clara: la moda es un lenguaje democrático que permite a las personas expresarse. Justamente a ello es a lo que abre las puertas H&M alrededor del mundo. “Lo más gratificante es ver a tantos usando nuestros diseños a su manera. Esa diversidad es la que mantiene viva mi pasión”, concluye.

La llegada de H&M a Brasil y la pronta disponibilidad de la colección Spring en el Perú junto a su primera década en el mercado local, marcan un nuevo capítulo para la marca en la región latinoamericana: un mismo pulso creativo que recorre diferentes países, unidos por una moda que se vive en comunidad, con música, diversidad y estilo. //