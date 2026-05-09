El 10 de mayo, Día de la Madre, según el horóscopo, el Sol en Tauro forma un aspecto armonioso con Júpiter en Cáncer: es una energía que invita al disfrute, la mesa compartida y el abrazo largo. Al día siguiente, la Luna entra a Piscis y el mensaje cambia de tono: ya no es celebración, sino recarga; un respiro para bajar revoluciones y dejarse llevar por algo tranquilo.

El descanso, sin embargo, no dura mucho. El 12 trae tensión entre esa misma Luna y Venus en Géminis, lo que convierte al martes en un mal día para tratamientos de belleza o cualquier cosa en la que el resultado en asuntos estéticos importe. Mejor agendar para otro momento.

Pasada la tormenta, el 13 llega como el mejor día de la semana: Mercurio en Tauro forma un aspecto armonioso con Júpiter en Cáncer, las palabras fluyen, calman y convencen. Si tienes una reunión, una negociación o esa conversación sobre dinero o propiedades que llevas postergando, este es el momento. Y la energía no se detiene ahí: el 14, el Sol se une a Mercurio en Tauro y trae claridad sobre algo que venías desarrollando. Es también un día de noticias y primeros pasos: muchos podrían estar lanzando proyectos.

Horóscopo para esta semana del Día de la madre:

♦◊ ARIES

La semana te pide bajar la guardia. Una conversación sobre dinero puede sorprenderte para bien. El jueves es tu día clave.

♦◊ TAURO

El Sol y Mercurio en tu signo te dan protagonismo. Claridad, buenas noticias y el empuje para arrancar algo que venías postergando.

♦◊ GÉMINIS

Venus en tu signo pide expresión, pero evita cambios de imagen el miércoles. Las conversaciones del jueves pueden abrir puertas inesperadas.

♦◊ CÁNCER

Júpiter sigue expandiendo tu mundo. Esta semana llegan palabras que te dan calma y acuerdos que se sienten bien.

♦◊ LEO

Semana para observar más que actuar. El domingo invita al disfrute familiar y el martes a recargar energías antes de la próxima jugada.

♦◊ VIRGO

Mercurio habla bien por ti esta semana. Si tienes algo importante que negociar o proponer, el jueves te da las palabras exactas.

♦◊ LIBRA

Venus, tu planeta, está en tensión el miércoles: nada de retoques ni decisiones estéticas. El resto de la semana fluye con más gracia.

♦◊ ESCORPIO

El jueves, claridad en asuntos económicos. Una semana para consolidar, no para arriesgar. La paciencia rinde.

♦◊ SAGITARIO

Júpiter, tu planeta, está activo y generoso. Las conversaciones de esta semana pueden abrir acuerdos que impactan tu estabilidad a largo plazo.

♦◊ CAPRICORNIO

Semana de trabajo silencioso pero efectivo. El Sol con Mercurio el viernes ilumina algo que venías construyendo. Los proyectos nuevos tienen buena energía.

♦◊ ACUARIO

La Luna en Piscis el martes te invita a una pausa real. No es pereza, es estrategia. Recargado, el resto de la semana fluye.

♦◊ PISCIS

Tu Luna lleva el ritmo esta semana: el martes pide descanso real, el miércoles trae algo de roce, pero el jueves las conversaciones acomodan lo que estaba suelto.//