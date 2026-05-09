Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Consulta el horóscopo de Somos de esta semana marcada por el Día de las madres. (Foto: iStock)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana marcada por el Día de las madres. (Foto: iStock)
/ Artemisia1508
Por Eleni Polizogopulos

El 10 de mayo, Día de la Madre, según el , el Sol en Tauro forma un aspecto armonioso con Júpiter en Cáncer: es una energía que invita al disfrute, la mesa compartida y el abrazo largo. Al día siguiente, la Luna entra a Piscis y el mensaje cambia de tono: ya no es celebración, sino recarga; un respiro para bajar revoluciones y dejarse llevar por algo tranquilo.

MIRA: Diferencia de edad en parejas: ¿es el amor suficiente para cerrar la brecha generacional?

El descanso, sin embargo, no dura mucho. El 12 trae tensión entre esa misma Luna y Venus en Géminis, lo que convierte al martes en un mal día para tratamientos de belleza o cualquier cosa en la que el resultado en asuntos estéticos importe. Mejor agendar para otro momento.

Pasada la tormenta, el 13 llega como el mejor día de la semana: Mercurio en Tauro forma un aspecto armonioso con Júpiter en Cáncer, las palabras fluyen, calman y convencen. Si tienes una reunión, una negociación o esa conversación sobre dinero o propiedades que llevas postergando, este es el momento. Y la energía no se detiene ahí: el 14, el Sol se une a Mercurio en Tauro y trae claridad sobre algo que venías desarrollando. Es también un día de noticias y primeros pasos: muchos podrían estar lanzando proyectos.

Horóscopo para esta semana del Día de la madre:

♦◊ ARIES

La semana te pide bajar la guardia. Una conversación sobre dinero puede sorprenderte para bien. El jueves es tu día clave.

♦◊ TAURO

El Sol y Mercurio en tu signo te dan protagonismo. Claridad, buenas noticias y el empuje para arrancar algo que venías postergando.

♦◊ GÉMINIS

Venus en tu signo pide expresión, pero evita cambios de imagen el miércoles. Las conversaciones del jueves pueden abrir puertas inesperadas.

♦◊ CÁNCER

Júpiter sigue expandiendo tu mundo. Esta semana llegan palabras que te dan calma y acuerdos que se sienten bien.

♦◊ LEO

Semana para observar más que actuar. El domingo invita al disfrute familiar y el martes a recargar energías antes de la próxima jugada.

♦◊ VIRGO

Mercurio habla bien por ti esta semana. Si tienes algo importante que negociar o proponer, el jueves te da las palabras exactas.

♦◊ LIBRA

Venus, tu planeta, está en tensión el miércoles: nada de retoques ni decisiones estéticas. El resto de la semana fluye con más gracia.

♦◊ ESCORPIO

El jueves, claridad en asuntos económicos. Una semana para consolidar, no para arriesgar. La paciencia rinde.

♦◊ SAGITARIO

Júpiter, tu planeta, está activo y generoso. Las conversaciones de esta semana pueden abrir acuerdos que impactan tu estabilidad a largo plazo.

♦◊ CAPRICORNIO

Semana de trabajo silencioso pero efectivo. El Sol con Mercurio el viernes ilumina algo que venías construyendo. Los proyectos nuevos tienen buena energía.

♦◊ ACUARIO

La Luna en Piscis el martes te invita a una pausa real. No es pereza, es estrategia. Recargado, el resto de la semana fluye.

♦◊ PISCIS

Tu Luna lleva el ritmo esta semana: el martes pide descanso real, el miércoles trae algo de roce, pero el jueves las conversaciones acomodan lo que estaba suelto.//

Además…
Nació un día como hoy

Un 10 de mayo de 1960 nació el irlandés Bono, cantante de U2. Este domingo cumplirá 66 años.

Nació un día como hoy
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.