“Actuemos con cautela”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

El 9 de noviembre, nuestro querido Mercurio comienza su famosa retrogradación en el grado 6 de Sagitario, evento que se extenderá hasta el 29 de noviembre.

Los primeros días de esta retrogradación suelen ser los más intensos, ya que es cuando sentimos con mayor fuerza los malentendidos y fallas en la comunicación. Durante este período, es fundamental revisar dos veces lo que decimos o firmamos. Es un tránsito que nos hace conscientes de todo aquello que no fluye bien con Mercurio (planeta de la comunicación): correos que no llegan, mensajes malinterpretados, transacciones que se traban o viajes que se complican.

El 11 de noviembre, Júpiter —planeta de la expansión y la abundancia— entra en retrogradación en el signo de Cáncer. Este movimiento nos invita a mirar hacia dentro y redefinir lo que realmente significa la abundancia. No se trata de acumular más, sino de reconectar con el sentido interno de plenitud.

Finalmente, el 12 de noviembre, Marte se une a Mercurio en Sagitario, una conjunción que puede traer impulsividad, y prisa por actuar. Son días en los que podemos decir o hacer cosas sin pensar demasiado.

La recomendación: mantengámonos más presentes, evitemos discusiones innecesarias y cuidemos el cuerpo, porque crece la tendencia a pequeños accidentes por distracción. //

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Reflexiona antes de hablar. Un comentario impulsivo puede generar tensiones. Revisa acuerdos y evita precipitarte.

♦◊ TAURO

Cuida tus finanzas y gastos emocionales. No todo lo que brilla vale la pena. Revisa tus metas materiales con calma. La paciencia traerá estabilidad.

♦◊ GÉMINIS

Mercurio retrógrado te enfrenta a tus propias palabras. Viejos asuntos buscan resolverse. La conversación sincera puede cambiar completamente una relación importante.

♦◊ CÁNCER

Júpiter retrógrado en tu signo te invita a redescubrir tu valor interior. Menos ruido, más conexión contigo. No te sobrecargues: tu crecimiento comienza en la calma.

♦◊ LEO

La energía te impulsa, pero no corras. Proyectos creativos pueden trabarse para replantearse mejor. Reencuentros del pasado te muestran cuánto has madurado emocional y espiritualmente.

♦◊ VIRGO

Tu planeta regente, Mercurio, retrograda: revisa rutinas, decisiones y compromisos. No todo debe resolverse hoy. Observa los detalles antes de actuar.

♦◊ LIBRA

Repiensa tus acuerdos y vínculos. No temas renegociar si algo no se siente justo. Júpiter retrógrado te enseña a poner límites desde el amor propio.

♦◊ ESCORPIO

Surgen tensiones económicas o emocionales que te empujan a reorganizarte. No fuerces lo que se retrasa. El poder está en elegir con estrategia y calma.

♦◊ SAGITARIO

Mercurio y Marte en tu signo activan tu mente y tu lengua. Piensa antes de hablar. Nuevos comienzos surgen al revisar viejas verdades que ya no aplican.

♦◊ CAPRICORNIO

El pasado vuelve para cerrar ciclos pendientes. Revisa documentos, herencias o compromisos laborales. Júpiter retrógrado te recuerda que abundancia es también descansar, no solo producir.

♦◊ ACUARIO

Personas del pasado reaparecen para aclarar malentendidos. Sé empático. Escucha antes de reaccionar. En proyectos, reestructura ideas: un cambio de estrategia puede potenciarte mucho más.

♦◊ PISCIS

Tu intuición se amplifica, pero el entorno está confuso. Evita decisiones impulsivas en trabajo o dinero. Júpiter retrógrado te pide confiar en los ritmos de la visa.

