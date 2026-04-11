Esta semana los planetas se mueven con intensidad y nos empujan tanto a nivel personal como colectivo hacia territorios desconocidos. Según tu horóscopo, el lunes 13 arranca con fuerza: Marte se une a Neptuno en Aries, una combinación que enciende algo profundo en nuestro interior. Las ganas de actuar llegan rápido. A nivel colectivo, el clima se vuelve volátil, la ira está a flor de piel en muchas personas. Sin embargo, el mismo día llega un respiro: Venus en Tauro forma un aspecto muy positivo con Júpiter en Cáncer, una energía cálida y estabilizadora.

El martes 14 trae ideas que abren la mente. Mercurio en Piscis forma buenos aspectos con Urano en Tauro, lo que puede traducirse en revelaciones inesperadas, noticias positivas o esas sincronicidades. Pero la gran noticia del día es el ingreso de Mercurio en Aries: vale la pena prestar atención al panorama mundial.

El jueves 16, Marte en Aries forma aspectos con Plutón. A nivel colectivo, los conflictos podrían ganar fuerza. Pero en el plano personal, este aspecto es una invitación al empoderamiento. Y el viernes 17 llegamos a la Luna Nueva en Aries, en el grado 27 del signo. Esta Luna Nueva forma aspectos tensos con Plutón, lo que sugiere que los nuevos ciclos que se abren esta semana están marcados por transformaciones colectivas.

Horóscopo para esta semana del 11 al 17 de abril del 2026:

♦◊ ARIES

La Luna Nueva en tu signo marca un reinicio poderoso. Actúa con intención: lo que siembres ahora tiene raíces profundas.

♦◊ TAURO

Venus y Júpiter te sonríen: semana ideal para consolidar el hogar, las finanzas y el amor. Confía en lo que estás construyendo.

♦◊ GÉMINIS

Mercurio activa tu mente con ideas brillantes. Una noticia inesperada puede abrir puertas que no veías. Escucha las señales.

♦◊ CÁNCER

Júpiter en tu signo amplifica todo lo bueno. Esta semana recibes apoyo inesperado en temas de familia y bienestar emocional.

♦◊ LEO

La energía de esta semana te impulsa a liderar. Es momento de mostrar quién eres, pero evita el conflicto innecesario con el entorno.

♦◊ VIRGO

Las ideas fluyen con claridad inusual. Mercurio tu regente, te invita a comunicarte sin rodeos. Aprovecha para cerrar pendientes.

♦◊ LIBRA

La tensión colectiva puede afectar tus relaciones. Elige bien tus palabras esta semana; la calma que proyectas será tu mayor fortaleza.

♦◊ ESCORPIO

Marte y Plutón activan tu poder interior. Si hay algo que transformar en tu vida, esta semana te da el coraje para hacerlo.

♦◊ SAGITARIO

Nuevos proyectos llaman a tu puerta, pero filtra el impulso con un poco de estrategia.

♦◊ CAPRICORNIO

La semana activa tu ambición de forma silenciosa. Es momento de soltar estructuras viejas y abrirte a un nuevo modo de construir tu camino.

♦◊ ACUARIO

Se activan sincronicidades que te sorprenderán. Una idea innovadora surge de donde menos lo esperas. Mantén la mente abierta.

♦◊ PISCIS

Mercurio sale de tu signo dejando claridad en su camino. Es hora de pasar de soñar a actuar.//