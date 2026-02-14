“Bienvenido lo nuevo”: lo que dice tu horóscopo para esta semana en la que ocurrirá uno de los aspectos astrológicos más importantes del año

Entramos en una de las semanas más importantes del mes de febrero, donde, según el horóscopo, las energías se aceleran notablemente y los cambios comienzan a hacerse evidentes. El día 16, el Sol en Acuario forma un aspecto tenso con Urano en Tauro. Cada vez que se activa esta configuración, se manifiestan movimientos inesperados. El día 17 es un día clave: se produce el eclipse solar en Acuario en el grado 29 del signo. Los eclipses marcan grandes comienzos y grandes finales en nuestras vidas. Al darse en el último grado del signo y coincidir con una luna nueva, señala inicios profundos y decisivos. Este no es un día para realizar intenciones ni rituales: algo se está eclipsando para dar lugar a lo nuevo.

El día 18, el Sol ingresa en Piscis, cambiando el clima energético hacia una mayor sensibilidad, intuición y conexión emocional. El día 20 ocurre uno de los aspectos astrológicos más importantes del año: la conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries. Este evento anuncia el comienzo de una nueva etapa colectiva. La última vez que estos dos planetas se unieron fue en 1989, cuando ocurrió la caída del Muro de Berlín. Este ciclo se da aproximadamente cada 36–37 años. Es importante aclarar que no se trata de algo que suceda de un día para otro, sino de una energía que se irá desplegando a lo largo del año.

Horóscopo para esta semana del 14 de febrero al 20 de febrero del 2026:

♦◊ ARIES

Comienzas un ciclo nuevo; cambios repentinos te empujan a liderar con valentía. Suelta viejas certezas, escucha tu intuición y actúa con visión a largo plazo.

♦◊ TAURO

Movimientos inesperados sacuden tu estabilidad. Reorganiza recursos, acepta cambios económicos y redefine seguridad. Lo que se mueve hoy te libera mañana profundamente con paciencia consciente.

♦◊ GÉMINIS

Conversaciones reveladoras traen claridad emocional. Noticias importantes cambian tus planes. Mantén la flexibilidad mental y expresa lo que sientes sin dispersarte ni escapar, con madurez.

♦◊ CÁNCER

Semana de cierres y comienzos internos. Sensibilidad elevada; confía en tu intuición. Ajustes laborales o familiares te llevan a un nuevo equilibrio emocional estable y perdurable.

♦◊ LEO

Cambio de rumbo en vínculos importantes. Algunas revelaciones te despiertan. Suelta el control, acepta los finales necesarios y prepárate para una etapa relacional más auténtica, libre y madura.

♦◊ VIRGO

Se redefinen acuerdos y rutinas. Ajustes inesperados piden adaptación. Ordena tus prioridades, cuida tu energía y confía en procesos que aún no ves claros. Futuros sólidos esperan.

♦◊ LIBRA

Creatividad y emociones intensas marcan la semana. Cambios en romances o proyectos despiertan la verdad. Elige coherencia entre deseo y compromiso real duradero, consciente, justo y equilibrado.

♦◊ ESCORPIO

Transformaciones profundas en el hogar y la base emocional. Noticias inesperadas remueven el pasado. Sana raíces, redefine límites y construye tu seguridad, con calma, paciencia y verdad interna.

♦◊ SAGITARIO

Tu mente se expande con revelaciones. Cambios en estudios o comunicación. Habla con honestidad, pero escucha; nuevas ideas abren caminos futuros amplios, creativos, libres y conscientes.

♦◊ CAPRICORNIO

Reestructuración financiera y de valores. Lo seguro se redefine. Confía en cambios lentos pero firmes; construyes estabilidad distinta, más auténtica, sostenible, consciente, madura, real y duradera.

♦◊ ACUARIO

Semana decisiva de cierres e inicios. Un eclipse te empuja a soltar tu identidad antigua. Confía: nuevo propósito emerge con fuerza auténtica, visionaria y colectiva.

♦◊ PISCIS

Alta sensibilidad y mensajes sutiles. El descanso y el silencio revelan verdades; algo interno se prepara para nacer con claridad espiritual profunda y transformadora.//