El 15 de marzo, Mercurio retrógrado se une a Marte en Piscis, generando días de conversaciones intensas. Esta energía, según el horóscopo, puede traer discusiones o intercambios emocionales cargados, pero también la posibilidad de ir al fondo de ciertos temas. El 18 de marzo llega la Luna Nueva en Piscis, un portal de energía renovadora que marca el cierre oficial de la temporada de eclipses. Esta lunación se da además con buenos aspectos a Urano en Tauro.

El 20 de marzo comienza oficialmente la temporada de Aries, dando inicio al nuevo año astrológico. Con el ingreso del Sol en Aries llega también el equinoccio, un momento simbólico de equilibrio y reinicio energético. Ese mismo día, Mercurio comienza a ponerse directo en Piscis, después de varias semanas de retrogradación. Sin embargo, los primeros días tras el cambio de dirección suelen ser algo caóticos. La energía comienza a estabilizarse gradualmente a partir del 24 de marzo, cuando Mercurio salga de su fase estacionaria y las cosas vuelvan a fluir con mayor claridad.

Además, con la activación de tanta energía cardinal y planetas cambiando de dirección, es posible que en el plano colectivo también veamos noticias importantes o eventos que marquen giros significativos a nivel global.

Horóscopo para esta semana del 14 al 20 de marzo:

♦◊ ARIES

El nuevo año astrológico comienza removiendo emociones internas. Conversaciones pendientes se aclaran. Cierra un ciclo emocional y prepárate para actuar con claridad cuando la energía avance.

♦◊ TAURO

Movimientos en amistades y proyectos colectivos. Revelaciones sobre quién sí y quién no está alineado contigo. Una oportunidad inesperada puede abrir un nuevo camino hacia adelante.

♦◊ GÉMINIS

Conversaciones importantes sobre trabajo y dirección profesional. Lo que parecía confuso comienza a aclararse. Cambios iniciados por eclipses muestran señales sobre el rumbo correcto.

♦◊ CÁNCER

Se activan temas de visión de vida y propósito. Una conversación o señal te invita a replantear creencias. Nuevas oportunidades de expansión comienzan a tomar forma.

♦◊ LEO

Procesos emocionales profundos llegan a su cierre. Revelaciones sobre vínculos o recursos compartidos traen claridad. Algo termina para liberar espacio a una transformación poderosa.

♦◊ VIRGO

Los vínculos toman protagonismo. Conversaciones importantes pueden redefinir relaciones. Lo que se diga ahora será clave para el futuro. Un nuevo comienzo se prepara en tu vida afectiva.

♦◊ LIBRA

Se revelan ajustes necesarios en rutinas, trabajo y bienestar. Conversaciones laborales ayudan a reorganizar prioridades. Nuevas dinámicas comienzan a tomar forma en tu día a día.

♦◊ ESCORPIO

Se activa tu creatividad y vida emocional. Conversaciones sinceras pueden traer definiciones en temas románticos. Una nueva etapa se abre para expresar lo que verdaderamente sientes.

♦◊ SAGITARIO

Cambios en hogar, familia o lugar de vida comienzan a mostrarse. Conversaciones familiares traen claridad. La energía te invita a construir una base emocional más sólida.

♦◊ CAPRICORNIO

Días intensos de conversaciones, noticias o decisiones importantes. Algo que parecía confuso comienza a aclararse. Las palabras que se intercambien ahora tendrán impacto futuro.

♦◊ ACUARIO

Se activan temas de dinero y valor personal. Una conversación o decisión puede redefinir tu relación con los recursos. Nuevas oportunidades comienzan a aparecer.

♦◊ PISCIS

Con varios planetas en tu signo, el foco vuelve a ti. Cierre de ciclo importante y comienzo de otro. Nuevas intenciones marcan el inicio de una etapa distinta.//