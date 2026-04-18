Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Una semana de intensidad, decisiones clave y giros inesperados que invitan a transformar, soltar y construir nuevas bases.
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El 18 de abril, según el horóscopo, Mercurio en Aries forma un aspecto favorable con Plutón, trayendo noticias importantes relacionadas con cambios y reformas en lo colectivo. En cuanto a lo personal, se activa una energía poderosa en la comunicación: palabras que empoderan, conversaciones que transforman y verdades que salen a la luz. El 19 de abril, Mercurio, Marte y Saturno se alinean en una triple conjunción en Aries. Es un momento intenso y cargado de tensión. Muchos estarán iniciando algo nuevo, pero bajo presión o desafíos. Estos días funcionan como una prueba: situaciones que exigen decisión, carácter y control emocional. También pueden surgir discusiones o palabras impulsivas, por lo que conviene actuar con conciencia.
El 20 de abril, el Sol ingresa en Tauro, marcando el inicio de una etapa para reconectar con el cuerpo, la calma y la estabilidad. Es tiempo de enfocarse en lo concreto, en lo que da seguridad y en construir bases sólidas. El 23 de abril, Venus se une a Urano en Tauro en sus últimos grados, señalando finales inesperados o giros sorpresivos en asuntos afectivos y económicos. Para los solteros, puede traer encuentros inesperados o conexiones fuera de lo común.
Horóscopo para esta semana del 18 al 23 de abril del 2026:
♦◊ ARIES
Un inicio potente te empuja a actuar con coraje. Tu paciencia se pone a prueba con tenciones. Las palabras clave abren puertas.
♦◊ TAURO
El Sol ilumina tu identidad, invitándote a priorizarte. Sacudidas emocionales traen claridad. Atracciones sorpresivas activan tu corazón. Enraíza tu energía y cuida lo que valoras profundamente.
♦◊ GÉMINIS
El Sol ilumina tu identidad, invitándote a priorizarte. Las sacudidas emocionales te traen claridad. Enraíza tu energía y cuida lo que valoras profundamente.
♦◊ CÁNCER
Semana desafiante en lo profesional te exige firmeza emocional. Noticias importantes redefinen tus metas. Evita reacciones impulsivas. Busca seguridad y avanza con pasos conscientes hacia la estabilidad.
♦◊ LEO
Nuevas ideas amplían tu visión. Las tensiones te empujan a tomar decisiones valientes. Cambios inesperados en proyectos. Confía en tu liderazgo y construye con disciplina tu futuro.
♦◊ VIRGO
Las transformaciones profundas en lo emocional te invitan a soltar el control. Conversaciones intensas traen claridad. Prioriza tu bienestar y redefine tus límites.
♦◊ LIBRA
Relaciones en foco traen pruebas y decisiones importantes. Comunicación directa será clave. Giros inesperados sacuden vínculos. Busca equilibrio interno y no temas cerrar ciclos.
♦◊ ESCORPIO
Semana de intensidad laboral y mental. Los cambios te empujan a reorganizar tus rutinas. Conversaciones reveladoras. Cuida tu energía física.
♦◊ SAGITARIO
Creatividad en alza, pero con desafíos que exigen compromiso. Expresa tu verdad con claridad. Construye estabilidad sin perder tu esencia libre.
♦◊ CAPRICORNIO
Los asuntos familiares requieren tu atención y decisiones firmes. Tensiones internas salen a la superficie. Cambios inesperados en el hogar. Busca estabilidad emocional y fortalece tus bases personales.
♦◊ ACUARIO
La comunicación intensa te trae revelaciones importantes. Evita discusiones impulsivas. Noticias inesperadas cambian tus planes.
♦◊ PISCIS
Asuntos económicos se activan con decisiones clave. Evita gastos impulsivos. Cambios inesperados te traen oportunidades. Valora tus talentos y construye seguridad desde tu propio valor interno.//
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