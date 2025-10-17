Momento de cambios: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Esta semana comienza con una energía renovada. El 21 de octubre llega la luna nueva en Libra, una lunación que, aunque forma aspectos tensos con Quirón, marca el fin de la temporada de eclipses y abre un nuevo ciclo en nuestras relaciones. Su regente, Venus en Libra, está domiciliado, lo que suaviza las tensiones y nos invita a buscar armonía, belleza y colaboración. Es una luna ideal para sembrar intenciones relacionadas con el equilibrio, la cooperación y la manera en que construimos vínculos más justos y conscientes.

El 22 de octubre, Neptuno regresa a Piscis, donde permanecerá hasta el 26 de enero de 2026. Al encontrarse en los últimos grados del último signo del zodiaco, nos invita a cerrar procesos pendientes. Es un tránsito que nos ayuda a soltar ilusiones y a reconectar con nuestra fe, ya que Neptuno se acerca a Saturno, preparando el terreno para integrar los sueños con la realidad.

El 23 de octubre, el Sol entra en Escorpio, dando inicio a una etapa de profundidad emocional y transformación. Es el mes para mirar hacia adentro y atrevernos a sentir lo que solemos evitar, dejando que la intensidad nos regenere. Finalmente, el 24 de octubre, el Sol forma aspectos tensos con Plutón, trayendo a la superficie emociones colectivas poderosas y posibles tensiones de poder. Es un momento para observar cómo manejamos el control y permitir que lo que deba transformarse, se transforme. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

La luna nueva activa tu zona de relaciones: acuerdos y reencuentros soñados. Semana ideal para mejorar la forma en que te vinculas. Evita impulsos y escucha más.

♦◊ TAURO

Tiempo de ordenar tu día a día. La luna nueva te ayuda a reorganizar rutinas, hábitos o asuntos laborales. Pequeños ajustes pueden traer grandes resultados. Cuida tu energía física y emocional.

♦◊ GÉMINIS

Una semana para volver a inspirarte. La luna nueva reactiva tu creatividad, tus proyectos y tu deseo de disfrutar más. Si estás en pareja, es momento de reencender la chispa; si estás soltero, podrías conocer a alguien con afinidad.

♦◊ CÁNCER

La luna nueva te impulsa a renovar vínculos familiares o energías en tu casa. Puedes sentir necesidad de refugio o estabilidad.

♦◊ LEO

Esta semana te da voz. La luna nueva en Libra te invita a comunicarte desde la empatía y a abrir nuevas conversaciones o acuerdos. Se favorecen proyectos vinculados con escritura, comunicación o redes.

♦◊ VIRGO

Los asuntos materiales y emocionales se entrelazan. La luna nueva en Libra te ayuda a crear una nueva relación con el dinero y tu propio valor. Neptuno retrogradando en Piscis trae confusión en vínculos; confía más en tu intuición.

♦◊ LIBRA

La luna nueva en tu signo te regala un nuevo comienzo personal. Semana para tomar decisiones, cambiar de imagen o iniciar proyectos. Venus, tu regente, está bien aspectada: tu magnetismo sube. Cierra el ciclo anterior y vuelve a creer en ti.

♦◊ ESCORPIO

Los días previos a tu temporada son de introspección. La luna nueva te empuja a descansar. Escucha a tu cuerpo y tu intuición. El 23, el Sol entra en tu signo y sentirás más fuerza, claridad y deseo de transformación.

♦◊ SAGITARIO

Se abre una etapa social y expansiva. La luna nueva te conecta con nuevos grupos o amistades que te inspiran. Buen momento para retomar un sueño colectivo o un proyecto colaborativo.

♦◊ CAPRICORNIO

Semana de visibilidad y crecimiento profesional. La luna nueva te invita a redefinir tu imagen pública o tus metas a largo plazo. Venus favorece la armonía con jefes o colegas.

♦◊ ACUARIO

Tiempo de expansión y aprendizaje. La luna nueva abre rutas mentales innovadoras: estudios, viajes, ideas o experiencias que amplían tu mirada.

♦◊ PISCIS

Semana de cierres y renacimiento interior. La luna nueva en Libra te ayuda a sanar aspectos de intimidad o emociones. Neptuno vuelve a tu signo, y con él vuelve la inspiración, pero también la necesidad de poner límites.

Jean-Claude Van Damme, actor belga y estrella del cine de acción, nació un día como hoy hace 65 años.