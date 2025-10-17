Momento de cambios: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Eleni Polizogopulos
Esta semana comienza con una energía renovada. El 21 de llega la , una lunación que, aunque forma aspectos tensos con Quirón, marca el fin de la temporada de eclipses y abre un nuevo ciclo en nuestras relaciones. Su regente, Venus en Libra, está domiciliado, lo que suaviza las tensiones y nos invita a buscar armonía, belleza y colaboración. Es una luna ideal para sembrar intenciones relacionadas con el equilibrio, la cooperación y la manera en que construimos vínculos más justos y conscientes.

El 22 de octubre, Neptuno regresa a Piscis, donde permanecerá hasta el 26 de enero de 2026. Al encontrarse en los últimos grados del último signo del zodiaco, nos invita a cerrar procesos pendientes. Es un tránsito que nos ayuda a soltar ilusiones y a reconectar con nuestra fe, ya que Neptuno se acerca a Saturno, preparando el terreno para integrar los sueños con la realidad.

El 23 de octubre, el Sol entra en Escorpio, dando inicio a una etapa de profundidad emocional y transformación. Es el mes para mirar hacia adentro y atrevernos a sentir lo que solemos evitar, dejando que la intensidad nos regenere. Finalmente, el 24 de octubre, el Sol forma aspectos tensos con Plutón, trayendo a la superficie emociones colectivas poderosas y posibles tensiones de poder. Es un momento para observar cómo manejamos el control y permitir que lo que deba transformarse, se transforme. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

La luna nueva activa tu zona de relaciones: acuerdos y reencuentros soñados. Semana ideal para mejorar la forma en que te vinculas. Evita impulsos y escucha más.

♦◊ TAURO

Tiempo de ordenar tu día a día. La luna nueva te ayuda a reorganizar rutinas, hábitos o asuntos laborales. Pequeños ajustes pueden traer grandes resultados. Cuida tu energía física y emocional.

♦◊ GÉMINIS

Una semana para volver a inspirarte. La luna nueva reactiva tu creatividad, tus proyectos y tu deseo de disfrutar más. Si estás en pareja, es momento de reencender la chispa; si estás soltero, podrías conocer a alguien con afinidad.

♦◊ CÁNCER

La luna nueva te impulsa a renovar vínculos familiares o energías en tu casa. Puedes sentir necesidad de refugio o estabilidad.

♦◊ LEO

Esta semana te da voz. La luna nueva en Libra te invita a comunicarte desde la empatía y a abrir nuevas conversaciones o acuerdos. Se favorecen proyectos vinculados con escritura, comunicación o redes.

♦◊ VIRGO

Los asuntos materiales y emocionales se entrelazan. La luna nueva en Libra te ayuda a crear una nueva relación con el dinero y tu propio valor. Neptuno retrogradando en Piscis trae confusión en vínculos; confía más en tu intuición.

♦◊ LIBRA

La luna nueva en tu signo te regala un nuevo comienzo personal. Semana para tomar decisiones, cambiar de imagen o iniciar proyectos. Venus, tu regente, está bien aspectada: tu magnetismo sube. Cierra el ciclo anterior y vuelve a creer en ti.

♦◊ ESCORPIO

Los días previos a tu temporada son de introspección. La luna nueva te empuja a descansar. Escucha a tu cuerpo y tu intuición. El 23, el Sol entra en tu signo y sentirás más fuerza, claridad y deseo de transformación.

♦◊ SAGITARIO

Se abre una etapa social y expansiva. La luna nueva te conecta con nuevos grupos o amistades que te inspiran. Buen momento para retomar un sueño colectivo o un proyecto colaborativo.

♦◊ CAPRICORNIO

Semana de visibilidad y crecimiento profesional. La luna nueva te invita a redefinir tu imagen pública o tus metas a largo plazo. Venus favorece la armonía con jefes o colegas.

♦◊ ACUARIO

Tiempo de expansión y aprendizaje. La luna nueva abre rutas mentales innovadoras: estudios, viajes, ideas o experiencias que amplían tu mirada.

♦◊ PISCIS

Semana de cierres y renacimiento interior. La luna nueva en Libra te ayuda a sanar aspectos de intimidad o emociones. Neptuno vuelve a tu signo, y con él vuelve la inspiración, pero también la necesidad de poner límites.

Jean-Claude Van Damme, actor belga y estrella del cine de acción, nació un día como hoy hace 65 años.

(Foto: MARTIN BUREAU / AFP)
(Foto: MARTIN BUREAU / AFP)
/ MARTIN BUREAU

