Momento decisivo: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Esta semana significará un antes y un después. El domingo 21 de setiembre, el eclipse parcial de Sol en el grado 29 de Virgo nos enfrenta a un umbral kármico: el fin y el inicio a la vez. Es tiempo de cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito, ordenar lo que está en caos y abrir espacio a lo nuevo que quiere florecer.

La vida nos impulsa a soltar cargas, replantear rutinas y rodearnos de proyectos y personas que realmente sumen. Este eclipse trae una dosis de energía que nos impulsa a hacer las cosas diferentes; al mismo tiempo, llegan algunas sorpresas que pueden transformar nuestro camino. El momento nos invita a mantener claridad, sin perder de vista la realidad. Recuerda que todo inicio requiere responsabilidad y compromiso.

El lunes 22 de setiembre, con el ingreso del Sol a Libra, llega el equinoccio y con él un nuevo ciclo de tres meses para cultivar equilibrio, armonía y vínculos más conscientes. Son días de mucha transformación. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

El eclipse te invita a transformar rutinas, hábitos y estilo de vida. Suelta el desorden y comprométete con disciplina. Cambios laborales abrirán espacio a un equilibrio renovado.

♦◊ TAURO

Ciclos se cierran en amores o proyectos creativos. Nace un nuevo disfrute más auténtico. Abre espacio a la espontaneidad, pero recuerda sostener con responsabilidad tus pasiones.

♦◊ GÉMINIS

Movimiento profundo en casa y familia. Se cierran dinámicas que pesan y surge un nuevo orden emocional. Hay sorpresas, pero cuida los límites en lo personal.

♦◊ CÁNCER

Semana para cerrar conversaciones pendientes y abrir nuevas formas de comunicar. Ajusta tu manera de expresarte con claridad y disciplina. Oportunidades inesperadas transformarán tu visión.

♦◊ LEO

Transformación en tu manera de generar y administrar recursos. Viejas creencias económicas quedan atrás. Lo nuevo requiere organización y claridad. Un cambio sorpresivo abre puertas financieras.

♦◊ VIRGO

Un renacer personal se activa. Suelta lo que ya no refleja tu esencia. Reinventa tu imagen y prioridades. Responsabilidad, innovación y autenticidad guiarán tu próximo ciclo.

♦◊ LIBRA

Se cierran capítulos ocultos y kármicos. El eclipse pide soltar miedos y cargas invisibles. Se abre un ciclo de equilibrio espiritual, con claridad y límites sanos.

♦◊ ESCORPIO

El eclipse transforma tu círculo social. Algunos vínculos se cierran y otros nacen. Replantea sueños y proyectos con disciplina, dejando entrar ideas frescas y colaboraciones inesperadas.

♦◊ SAGITARIO

Cierre de ciclo en tu vida profesional. Se abre un nuevo rumbo lleno de responsabilidad. Cambios inesperados impulsan tu crecimiento, pero revisa bien cada compromiso.

♦◊ CAPRICORNIO

Tu visión de vida se transforma. Viejas creencias caducas se cierran y nace una nueva filosofía. Oportunidades de expansión llegan, siempre con disciplina y realismo.

♦◊ ACUARIO

Tiempo de soltar apegos, deudas o vínculos de dependencia. El eclipse abre un ciclo de regeneración profunda. Cambios inesperados exigen desapego y responsabilidad compartida.

♦◊ PISCIS

Tus vínculos se reordenan: unos cierran ciclo, otros florecen. El eclipse pide claridad y compromiso real en relaciones. Lo nuevo traerá equilibrio si construyes con conciencia.

//

La maravillosa Sophia Loren nació el 20 de setiembre de 1934 en Roma.