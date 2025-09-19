Momento decisivo: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Escucha la noticia
Momento decisivo: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semanaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Esta semana significará un antes y un después. El domingo 21 de setiembre, el eclipse parcial de Sol en el grado 29 de Virgo nos enfrenta a un umbral kármico: el fin y el inicio a la vez. Es tiempo de cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito, ordenar lo que está en caos y abrir espacio a lo nuevo que quiere florecer.
LEE TAMBIÉN | Un no que es sí: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana
La vida nos impulsa a soltar cargas, replantear rutinas y rodearnos de proyectos y personas que realmente sumen. Este eclipse trae una dosis de energía que nos impulsa a hacer las cosas diferentes; al mismo tiempo, llegan algunas sorpresas que pueden transformar nuestro camino. El momento nos invita a mantener claridad, sin perder de vista la realidad. Recuerda que todo inicio requiere responsabilidad y compromiso.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El lunes 22 de setiembre, con el ingreso del Sol a Libra, llega el equinoccio y con él un nuevo ciclo de tres meses para cultivar equilibrio, armonía y vínculos más conscientes. Son días de mucha transformación. //
Horóscopo para esta semana
♦◊ ARIES
El eclipse te invita a transformar rutinas, hábitos y estilo de vida. Suelta el desorden y comprométete con disciplina. Cambios laborales abrirán espacio a un equilibrio renovado.
♦◊ TAURO
Ciclos se cierran en amores o proyectos creativos. Nace un nuevo disfrute más auténtico. Abre espacio a la espontaneidad, pero recuerda sostener con responsabilidad tus pasiones.
♦◊ GÉMINIS
Movimiento profundo en casa y familia. Se cierran dinámicas que pesan y surge un nuevo orden emocional. Hay sorpresas, pero cuida los límites en lo personal.
♦◊ CÁNCER
Semana para cerrar conversaciones pendientes y abrir nuevas formas de comunicar. Ajusta tu manera de expresarte con claridad y disciplina. Oportunidades inesperadas transformarán tu visión.
♦◊ LEO
Transformación en tu manera de generar y administrar recursos. Viejas creencias económicas quedan atrás. Lo nuevo requiere organización y claridad. Un cambio sorpresivo abre puertas financieras.
♦◊ VIRGO
Un renacer personal se activa. Suelta lo que ya no refleja tu esencia. Reinventa tu imagen y prioridades. Responsabilidad, innovación y autenticidad guiarán tu próximo ciclo.
♦◊ LIBRA
Se cierran capítulos ocultos y kármicos. El eclipse pide soltar miedos y cargas invisibles. Se abre un ciclo de equilibrio espiritual, con claridad y límites sanos.
♦◊ ESCORPIO
El eclipse transforma tu círculo social. Algunos vínculos se cierran y otros nacen. Replantea sueños y proyectos con disciplina, dejando entrar ideas frescas y colaboraciones inesperadas.
♦◊ SAGITARIO
Cierre de ciclo en tu vida profesional. Se abre un nuevo rumbo lleno de responsabilidad. Cambios inesperados impulsan tu crecimiento, pero revisa bien cada compromiso.
♦◊ CAPRICORNIO
Tu visión de vida se transforma. Viejas creencias caducas se cierran y nace una nueva filosofía. Oportunidades de expansión llegan, siempre con disciplina y realismo.
♦◊ ACUARIO
Tiempo de soltar apegos, deudas o vínculos de dependencia. El eclipse abre un ciclo de regeneración profunda. Cambios inesperados exigen desapego y responsabilidad compartida.
♦◊ PISCIS
Tus vínculos se reordenan: unos cierran ciclo, otros florecen. El eclipse pide claridad y compromiso real en relaciones. Lo nuevo traerá equilibrio si construyes con conciencia.
//
La maravillosa Sophia Loren nació el 20 de setiembre de 1934 en Roma.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué acento tienen los limeños?: Entre la ilusión de no tenerlo y una evolución que mezcla tradición, migraciones y la influencia de YouTube
- El cortometraje peruano que narra el duelo y la muerte en pandemia desde un cementerio en Comas
- Todo sobre Fusión, la feria gastronómica que busca el legado de Mistura y reunir a las familias para celebrar la cocina peruana
- “Planchando el Despecho”: los secretos del musical en el que Katia Condos, Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Maricarmen Marín buscan sanar en colectivo
Contenido Sugerido
Contenido GEC