Consulta el horóscopo de Somos de esta semana, desde este 21 de marzo del 2026. (Ilustración: IA)
Por Eleni Polizogopulos

Los últimos días de marzo traen un movimiento energético que combina inspiración, claridad mental y la necesidad de darle forma concreta a lo que queremos comenzar. El 22 de marzo, el Sol se une a Neptuno en Aries, activando una energía profundamente inspiradora. Este encuentro, según el , puede despertar nuevas visiones, creatividad y el deseo de tomar acción hacia algo que sentimos como un llamado personal. Muchas personas pueden experimentar momentos de inspiración.

El 24 de marzo, Mercurio en Piscis concluye su retrogradación y sale de estación. Este cambio trae alivio en temas que pudieron sentirse confusos o estancados durante las últimas semanas. Las conversaciones empiezan a fluir mejor, las decisiones se aclaran y proyectos que estaban detenidos comienzan a moverse nuevamente. Una especie de “luz verde” para avanzar.

Finalmente, el 25 de marzo, el Sol se une a Saturno en Aries, trayendo una energía más seria y estructurada. Este tránsito invita a asumir responsabilidades, poner límites y comprometerse. Puede sentirse como un momento de mayor exigencia personal, pero también como una oportunidad para dar bases sólidas a nuestros proyectos. Son días nos recuerdan algo esencial: los sueños necesitan inspiración, pero también disciplina para convertirse en realidad.

Horóscopo para esta semana ya casi cerca del final de marzo del 2026:

♦◊ ARIES

Semana para transformar inspiración en acción. Mercurio directo aclara decisiones. El Sol con Saturno pide compromiso con tus metas. Inicias algo importante si actúas con disciplina.

♦◊ TAURO

Energía introspectiva. Algo se mueve en tu mundo interior y puedes comprender una situación del pasado. Mercurio directo trae claridad emocional y cierre de procesos.

♦◊ GÉMINIS

Conversaciones importantes se reactivan. Ideas que surgieron semanas atrás ahora encuentran dirección. Amigos o contactos pueden abrir puertas para un proyecto nuevo o colaboración.

♦◊ CÁNCER

Momento de decisiones profesionales. Mercurio directo trae claridad sobre un objetivo laboral. Saturno pide responsabilidad y madurez para asumir un nuevo rol o desafío.

♦◊ LEO

Se abre una visión diferente sobre tu futuro. Inspiración para estudiar, viajar o expandirte. Saturno te pide compromiso con una meta que requiere constancia.

♦◊ VIRGO

Temas emocionales o financieros compartidos se aclaran. Mercurio directo ayuda a resolver acuerdos. Saturno invita a transformar miedos en decisiones maduras y estratégicas.

♦◊ LIBRA

Relaciones en primer plano. Conversaciones pendientes finalmente avanzan. Saturno puede pedir compromisos más claros en pareja o sociedad. Tiempo de definir hacia dónde va un vínculo.

♦◊ ESCORPIO

La energía se mueve en el trabajo y las rutinas. Mercurio directo ayuda a ordenar pendientes. Saturno pide disciplina para construir hábitos más sostenibles.

♦◊ SAGITARIO

Se activa tu creatividad y deseo de disfrutar. Mercurio directo favorece romances o proyectos personales. Saturno te invita a tomar en serio un talento.

♦◊ CAPRICORNIO

Atención en hogar y vida personal. Mercurio directo aclara conversaciones familiares. Saturno pide tomar decisiones maduras para construir estabilidad emocional o doméstica.

♦◊ ACUARIO

Noticias, conversaciones o propuestas comienzan a moverse. Mercurio directo activa tu comunicación. Saturno pide expresar ideas con claridad y asumir responsabilidad en lo que dices.

♦◊ PISCIS

Claridad sobre tu valor personal y recursos. Mercurio directo en tu signo destraba decisiones. Saturno invita a construir seguridad material con paciencia y estrategia.//

EL RECORDADO EXFUTBOLISTA BRASILEÑO RONALDINHO CUMPLE HOY 46 AÑOS.

