“Intensa transformación”: consulta tu horóscopo para esta semana

Estamos atravesando una semana portal entre dos eclipses, un período en el que las energías de cambio y transformación se sienten con mayor intensidad en el horóscopo. Los eclipses suelen marcar cierres y comienzos, y en este intervalo se mueve mucha información interna y externa. Es normal percibir días más dinámicos, con situaciones que se aceleran o emociones que piden ser atendidas.

El 22 de febrero se presenta una energía más amable: Venus, planeta del amor, los valores y los vínculos, forma un aspecto armónico con Júpiter, asociado a la expansión y las oportunidades. Este encuentro aporta alivio y suaviza tensiones. Hacia el 26 de febrero, Mercurio comienza su retrogradación en Piscis. Como suele suceder en los períodos de Mercurio retrógrado, pueden aparecer malentendidos o demoras, pero también oportunidades para replantear y comprender desde otro ángulo.

Finalmente, el 27, Marte en Acuario forma un aspecto tenso con Urano en Tauro, generando una energía eléctrica e impredecible. Pueden surgir situaciones inesperadas que nos saquen de la zona de confort y nos impulsen a actuar con rapidez. La clave estará en mantener la flexibilidad y no aferrarse a estructuras rígidas.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Tiempo de actuar con valentía y sanar heridas pasadas. Conversaciones pendientes resurgen. Mantén la flexibilidad ante cambios inesperados y evita reaccionar impulsivamente en vínculos importantes ahora.

♦◊ TAURO

Movimientos externos te sacan de la comodidad habitual. Revisa tus finanzas y acuerdos. Una oportunidad afectiva crece si escuchas nuevas perspectivas con apertura genuina.

♦◊ GÉMINIS

Mercurio retrógrado pide ordenar tus pensamientos y emociones. Evita malentendidos laborales. Noticias inesperadas impulsan decisiones rápidas.

♦◊ CÁNCER

Los reencuentros traen cierre emocional. Actúa con coraje en proyectos creativos y confía en la expansión que llega suavemente ahora.

♦◊ LEO

Tensiones inesperadas en el hogar o la familia exigen flexibilidad. Dialoga desde el corazón. La energía amorosa favorece las reconciliaciones si abandonas el orgullo con humildad sincera.

♦◊ VIRGO

Detalles olvidados reaparecen para corregirse. Conversaciones sanadoras fortalecen los vínculos cercanos, pero evita la crítica excesiva y escucha activamente con paciencia consciente.

♦◊ LIBRA

Armonía financiera posible gracias a oportunidades inesperadas. Revalúa valores personales. En el amor, apertura y honestidad permiten crecimiento genuino y decisiones equilibradas firmes ahora mismo.

♦◊ ESCORPIO

Cuidado con las reacciones intensas; canaliza tu energía en metas claras, con enfoque estratégico consciente.

♦◊ SAGITARIO

Introspección necesaria antes de expandirte nuevamente. Secretos o emociones ocultas salen a la luz. Confía en tu guía interna y evita las promesas apresuradas. Sé prudente.

♦◊ CAPRICORNIO

Proyectos colectivos reciben un impulso inesperado. Las amistades se fortalecen si expresas emociones con honestidad y sueltas el control con apertura flexible y consciente.

♦◊ ACUARIO

Marte activa la ambición y el liderazgo. Situaciones sorpresivas en tu carrera exigen decisiones rápidas. Venus suaviza las tensiones. Equilibra la independencia y el compromiso.

♦◊ PISCIS

Mercurio retrógrado en tu signo intensifica la sensibilidad y la reflexión. Replantea tus metas. Cambio de planes y expansión que trae esperanza renovada profunda y consciente.//