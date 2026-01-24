“Afirmar la identidad”: lo que dice tu horóscopo para esta semana

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El 26 de enero, según el horóscopo, Neptuno ingresa en el signo de Aries y permanecerá allí hasta marzo de 2038. Para muchos Piscis, este tránsito trae un alivio profundo: Neptuno en baja vibración pudo haber implicado años de confusión y sacrificios. A nivel colectivo, comienza una nueva era que redefine la forma de actuar y afirmar la identidad. Surgen liderazgos inspiradores aunque también existen riesgos: acciones basadas en ideas poco claras, figuras mesiánicas y pérdida de dirección.
El 27, Marte se une con Plutón en Acuario activa un clima de acciones radicales. En su mejor expresión, es una fuerza capaz de transformar sistemas y empoderar colectivamente; en baja vibración, puede generar rupturas abruptas y conflictos intensos.
El 29, Venus se une a Plutón en Acuario, transformando la manera de amar: desde un punto vista positivo veremos vínculos libres y conscientes; en baja vibración, luchas de poder en relaciones dentro de grupos y rupturas abruptas por dinámicas extremas.//
Horóscopo para esta semana del 24 al 29 de enero del 2026:
♦◊ ARIES
Neptuno inicia un ciclo vital: redefinición de identidad, liderazgo más consciente y acciones inspiradas. Actúa con propósito, evita impulsos confusos y promesas vacías.
♦◊ TAURO
Se cierran procesos internos profundos. Necesitas descanso, silencio y límites emocionales. No todo se resuelve actuando; algunas respuestas llegan soltando control y expectativas.
♦◊ GÉMINIS
Cambian amistades y proyectos colectivos. Nuevas alianzas surgen, otras se diluyen. Elige vínculos coherentes con tu visión futura, no por costumbre o dependencia.
♦◊ CÁNCER
Transformaciones profesionales importantes. Se agota una forma de sostener autoridad. Lidera desde sensibilidad, no sacrificio. Cuida el desgaste emocional en decisiones laborales.
♦◊ LEO
Nuevo sentido de propósito. Tu liderazgo se redefine con visión y conciencia. Evita luchas de ego. Inspirar será más efectivo que imponer o buscar reconocimiento.
♦◊ VIRGO
Cierre profundo de una etapa personal. Cambia tu relación con el control y la autoexigencia. Prioriza bienestar emocional y redefine límites en vínculos clave.
♦◊ LIBRA
Relaciones intensas y transformadoras. Se revelan dinámicas de poder ocultas. Elige vínculos equilibrados. Amar sin perder autonomía será el gran aprendizaje del período.
♦◊ ESCORPIO
Cambios radicales en rutinas, trabajo y salud. Viejos hábitos se vuelven insostenibles. Actúa con estrategia, no compulsión. La transformación comienza en lo cotidiano.
♦◊ SAGITARIO
Creatividad y deseo se intensifican. Amores, proyectos o pasiones se redefinen. Evita excesos emocionales. Canaliza la energía en expresiones auténticas y conscientes.
♦◊ CAPRICORNIO
Reordenamiento emocional y familiar. Se disuelven estructuras antiguas en el hogar. Necesitas seguridad interna antes de tomar decisiones importantes.
♦◊ ACUARIO
Año de poder personal intenso. Ideas, vínculos y acciones transforman tu entorno. Usa la fuerza para liberar, no para controlar o imponer verdades importantes.
♦◊ PISCIS
Alivio tras años de disolución. Comienza una etapa de reconstrucción material y personal. Define tu valor, pon límites y actúa con mayor claridad.
Hoy cumple años el futbolista uruguayo Luis Suárez.
