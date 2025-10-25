Tiempo perfecto para dejarse inspirar: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

El 25 de octubre, Mercurio en Escorpio forma un armonioso aspecto con Saturno en Piscis. Es una energía que reconforta y nos invita a asumir responsabilidades con madurez.

Ideal para enfocarse en tareas que requieren atención al detalle o análisis profundo: la mente está clara, precisa y comprometida. Los días 26 y 27, la Luna transita por Capricornio, aportando orden y estructura. Excelente oportunidad para organizar la agenda y planificar la semana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El 28 de octubre, Marte en Escorpio se alinea con Júpiter en Cáncer, trayendo una oleada de energía y motivación para actuar. Es un tránsito que favorece proyectos que demandan coraje o decisión. El 29, Mercurio, aún en los últimos grados de Escorpio, hace buen aspecto con Neptuno en Piscis, anunciando cierres, revelaciones o noticias que culminan ciertos procesos. Ese mismo día, el planeta de la comunicación ingresa en Sagitario, donde permanecerá hasta el 1 de enero de 2026. Esta nueva posición abre un ciclo de diálogo expansivo, pensamiento optimista y visión de futuro.

El 30 de octubre, Mercurio en Sagitario se conecta favorablemente con Plutón en Acuario, ofreciendo un momento estratégico para reuniones de preparación para el 2026. Finalmente, el 31 de octubre, la Luna en Piscis envuelve el día con un aire de magia, intuición y conexión emocional. Tiempo perfecto para dejarse inspirar, meditar o simplemente dejar que lo invisible actúe a tu favor.

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

Semana de avances concretos. Tu enfoque y energía se alinean para cerrar asuntos pendientes. Conversaciones reveladoras traen claridad. Confía en tu intuición antes de actuar.

♦◊ TAURO

Tiempo de comprometerte con lo que realmente importa. Buen momento para fortalecer vínculos y planificar metas. Una conversación sincera redefine tus prioridades.

♦◊ GÉMINIS

Tu mente está aguda y tu palabra, poderosa. Semana ideal para negociar o comunicar ideas. Cierra ciclos laborales y prepara el terreno para un nuevo proyecto.

♦◊ CÁNCER

La energía te impulsa a avanzar con coraje. Marte y Júpiter te animan a tomar decisiones importantes. Recuperas motivación y dirección. Cuida tu descanso emocional.

♦◊ LEO

Vuelves a sentir claridad y propósito. Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Un diálogo clave abre nuevas puertas. Deja que la inspiración guíe tus próximos pasos.

♦◊ VIRGO

Semana para ordenar y simplificar. Tu mente analítica brilla y puedes resolver lo que parecía trabado. Noticias o intuiciones marcan el cierre de una etapa importante.

♦◊ LIBRA

Tiempo de equilibrio interno. Tu intuición y tu lógica trabajan juntas. Conversaciones sinceras fortalecen lazos. Se activa una visión más amplia para tus proyectos personales y laborales.

♦◊ ESCORPIO

La energía te favorece por completo. Estás determinado y magnético. Avanzas con fuerza hacia tus metas. Evita controlar los resultados: confía en el proceso y celebra tus logros.

♦◊ SAGITARIO

Con Mercurio entrando en tu signo, recuperas optimismo y curiosidad. Semana para abrir caminos y planificar el 2026. Hablar desde la verdad atraerá aliados poderosos.

♦◊ CAPRICORNIO

La Luna en tu signo te centra. Organiza tus ideas y estructura tus planes. Avances materiales concretos. Confía en tu madurez: estás construyendo algo duradero y real.

♦◊ ACUARIO

Tu visión se amplía. Plutón en tu signo conecta con Mercurio y te impulsa a expresar ideas innovadoras. Semana para inspirar a otros y pensar a futuro.

♦◊ PISCIS

Tu sensibilidad aumenta. La Luna y Neptuno activan tu intuición y poder de manifestación. Deja atrás viejas dudas. Los sueños revelan mensajes valiosos sobre nuevos comienzos.

//

La cantante Katy Perry nació un día como hoy hace 41 años.