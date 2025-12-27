“Tiempo de cambios”: descubre lo que dice tu horóscopo para el primer día del 2026

El 29, la Luna en Tauro forma aspectos armónicos con los planetas en Capricornio (Venus, Sol y Marte). Aunque sea lunes, el horóscopo dice que es un día favorable para cortarse el pelo, realizar tratamientos estéticos y tener gestos concretos con los demás, generando un clima de calma y bienestar. Para algunos, este tránsito puede traer buenas noticias relacionadas con el dinero en los últimos días del año.

El 30, Mercurio en Sagitario forma aspectos tensos con Neptuno y Saturno en Piscis, un clima que invita a tener cuidado con la comunicación: existe tendencia a sobreprometer, confundirse o idealizar en exceso. Conviene ser claros, realistas y no comprometerse más de lo posible.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El 31, cerrando el año, la Luna se une a Urano, aportando un fuerte factor inesperado. Es un día ideal para romper rutinas, abrirse a planes espontáneos y mantener la agenda flexible, dejando espacio para lo sorpresivo en esas celebraciones de Año Nuevo, ya que los planes pueden cambiar.

El 1 de enero, Mercurio ingresa en Capricornio, marcando un cambio de tono mental: mayor claridad, enfoque y planificación, ideal para comenzar el año con objetivos concretos y decisiones realistas.

Horóscopo para esta semana del 27 de diciembre al 1 de enero:

♦◊ ARIES

Cierre de año intenso: ordena metas, cuida excesos y ábrete a planes inesperados. El nuevo año pide liderazgo consciente y decisiones maduras.

♦◊ TAURO

Días ideales para disfrutar, cuidarte y concretar deseos. Buenas noticias materiales posibles. Confía en lo simple y mantén la flexibilidad ante las sorpresas.

♦◊ GÉMINIS

Conversaciones clave definen vínculos y proyectos. Evita prometer de más. El cierre del año trae claridad si escuchas antes de actuar.

♦◊ CÁNCER

El foco está en tus relaciones y familia. Cierra el año soltando cargas emocionales y eligiendo vínculos que sí te sostienen.

♦◊ LEO

Balance entre disfrute y responsabilidad. Ordena rutinas y cuida tu energía. El cierre del año trae reconocimiento si actúas con coherencia.

♦◊ VIRGO

Evita idealizar. El año termina pidiéndote gozar lo logrado sin perder anclaje.

♦◊ LIBRA

Necesidad de equilibrio y de marcar límites. Cierra el año priorizando tu paz y no complaciendo en exceso.

♦◊ ESCORPIO

Noticias, encuentros y conversaciones reveladoras. El cierre del año trae movimiento e imprevistos que liberan viejas tensiones. Fluye sin controlar.

♦◊ SAGITARIO

Evita gastos impulsivos. El año cierra pidiéndote coherencia entre lo que deseas y lo que sostienes.

♦◊ CAPRICORNIO

Cierras y comienzas un nuevo ciclo. Vínculos y decisiones se redefinen. Menos dureza, más conciencia emocional y visión a largo plazo.

♦◊ ACUARIO

Fin de año introspectivo e inesperado. Descansa, suelta y no fuerces respuestas. El silencio otorga más claridad que la acción inmediata.

♦◊ PISCIS

Conexiones emocionales profundas y planes sorpresivos. Cuida tus límites y energía. El año termina recordándote que no todo sacrificio es amor por lo que haces.//