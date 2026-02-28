Comenzamos marzo con un clima astral profundamente movilizador. Es un mes de sensibilidad, revelaciones y reordenamientos internos que marcarán un antes y un después. El 2 de marzo, según el horóscopo, Marte, planeta de la acción, la iniciativa y el deseo, ingresa en Piscis, donde permanecerá hasta el 9 de abril. Este tránsito nos invita a actuar desde la intuición y la sensibilidad. Las decisiones no estarán impulsadas por la confrontación directa, sino por la percepción emocional y la empatía. Sin embargo, será importante prestar atención a actitudes pasivo-agresivas, evasión de conflictos o una posible baja de energía física.

El 3 de marzo se produce uno de los eventos más importantes del mes: el eclipse total de Luna llena en Virgo en el grado 13. Los eclipses de luna marcan finales. En esta ocasión, la Luna en Virgo —signo asociado al orden, la salud y el servicio— se encuentra en tensión con Mercurio. Esta oposición puede confrontarnos con verdades que habíamos evitado ver. Es un eclipse que habla de grandes revelaciones internas y finales significativos en distintas áreas de la vida. No es un momento para rituales ni para sembrar intenciones; se trata más bien de una reacomodación energética, un corte en la continuidad de ciertas situaciones que ya cumplieron su ciclo. Ese mismo día, el Sol forma aspectos armónicos con Júpiter en Cáncer, ofreciendo un manto de protección y expansión en medio de los cambios.

El 4 de marzo, Venus en Piscis establece aspectos favorables con Urano en Tauro. Esta configuración puede traer atracciones sutiles pero intensas, encuentros inesperados y una energía de sincronicidades. En temas afectivos y económicos, pueden surgir sorpresas que despierten ilusión y renovación.

Marzo no será un mes liviano, pero sí profundamente revelador.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Reorganizas rutinas, escuchas tu intuición y cierras ciclos laborales. Evita impulsos pasivo-agresivos. Protección inesperada en decisiones importantes.

♦◊ TAURO

Movimientos sorpresivos en amistades y proyectos. Atracciones intensas aparecen. El eclipse redefine prioridades creativas. Ordena hábitos. Confía en cambios que traen estabilidad futura.

♦◊ GÉMINIS

Revelaciones profesionales importantes. Decisiones laborales marcan cierre de etapa. Dialoga con claridad emocional. Mejora tu organización diaria.

♦◊ CÁNCER

Nuevas perspectivas transforman creencias. El eclipse trae claridad en estudios o viajes. Actúa con sensibilidad. Cierra acuerdos que ya no resuenan.

♦◊ LEO

Se revelan emociones guardadas. Ajustes financieros necesarios se hacen visibiles. Evita confrontaciones innecesarias y permite procesos de depuración emocional.

♦◊ VIRGO

Eclipse en tu signo marca cierre importante. Relaciones se redefinen. Prioriza salud y equilibrio.Confía en reorganizar vínculos con honestidad.

♦◊ LIBRA

Sanación silenciosa y cierre de ciclos inconscientes. Reordena rutinas laborales. Escucha tu cuerpo. Evita postergar decisiones necesarias.

♦◊ ESCORPIO

Cambios en amistades y proyectos colectivos. Atracciones inesperadas movilizan emociones. Eclipse redefine prioridades creativas. Confía en intuición para liderar transformaciones.

♦◊ SAGITARIO

Movimiento fuerte en carrera y metas. Revelaciones familiares impactan decisiones. Actúa con sensibilidad estratégica.

♦◊ CAPRICORNIO

Nuevas ideas transforman planes futuros. Eclipse impulsa cambio de visión. Cierra estudios o proyectos. Sincronicidades amorosas despiertan ilusión renovada.

♦◊ ACUARIO

Transformaciones económicas y emocionales. Revelaciones profundas. Ordena deudas o compromisos. Intuición será clave para decisiones estratégicas.

♦◊ PISCIS

Marte en tu signo activa acción emocional. Eclipse impacta relaciones. Cierra acuerdos desequilibrados. Confía en sensibilidad para redefinir vínculos y prioridades.//