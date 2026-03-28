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Los últimos días del mes traen un movimiento clave: pasar de reaccionar a elegir con conciencia. Según el horóscopo, el 28 de marzo, Saturno en Aries se armoniza con Plutón en Acuario, activando una energía poderosa de transformación con dirección. No es un freno, es un ajuste fino: el impulso sigue, pero ahora tiene propósito. Es un momento ideal para tomar decisiones firmes, sostener compromisos y avanzar con una mezcla de valentía y disciplina en lo profesional.
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Días después, el 30 de marzo, el clima se suaviza con la entrada de Venus en Tauro, uno de sus signos de regencia. El amor baja a tierra, se vuelve más tangible, más sensorial. Se despierta el deseo de estabilidad, disfrute y conexión real. Sin embargo, cuando Venus está cómodo, también puede caer en la inercia: entre el placer y el estancamiento hay una línea muy delgada.
El 2 de abril, la luna llena en Libra ilumina el eje de las relaciones. Lo que estaba en duda se define, lo que se evitaba ver, aparece. Es un momento de cierre, claridad y decisiones en vínculos, acuerdos y dinámicas emocionales. La tensión con Júpiter puede amplificar emociones o expectativas, pero la influencia de Saturno y Plutón sostiene el proceso: poner límites, asumir responsabilidades y transformar la manera en que nos vinculamos.
Horóscopo para esta semana del 28 de marzo del 2026:
♦◊ ARIES
Momento de madurar decisiones. Canaliza tu impulso con disciplina. La luna llena activa relaciones: define límites.
♦◊ TAURO
Con Venus en tu signo, todo gira alrededor de ti: amor, placer y seguridad. Pero ojo, no te conformes. Elige lo que realmente te hace bien.
♦◊ GÉMINIS
Te toca parar un poco. Menos ruido externo, más conexión interna. Algo se aclara emocionalmente. No necesitas hablar todo, también necesitas sentir.
♦◊ CÁNCER
Se mueve tu mundo emocional y familiar. Puede haber conversaciones importantes en casa. Momento de ordenar lo que sientes y poner límites sanos.
♦◊ LEO
Noticias, conversaciones o decisiones importantes. Algo se aclara. No todo es intensidad: esta vez ganas más si piensas antes de actuar.
♦◊ VIRGO
Sobre el dinero, el valor y la autoestima, ¿estás dando más de lo que recibes? Esta semana te pide ajustar eso y priorizarte sin culpa.
♦◊ LIBRA
Eres protagonista. La luna llena en tu signo te empuja a tomar una decisión en una relación. Ya no puedes seguir en el “depende”.
♦◊ ESCORPIO
Te estás guardando cosas… pero una situación ya no da más. Esta semana te invita a mirar hacia adentro y soltar lo que vienes cargando.
♦◊ SAGITARIO
Se activan amistades y planes. Pero no todos van en tu misma dirección. Es momento de elegir con quién sí y con quién no.
♦◊ CAPRICORNIO
En cuanto al trabajo y tu rumbo, algo se muestra con claridad: o te comprometes de verdad o cambias de dirección. No hay espacio para medias tintas.
♦◊ ACUARIO
Necesitas aires nuevos. Ideas, viajes o cambios de perspectiva. Pero primero ordena lo interno. No puedes avanzar si sigues cargando lo mismo.
♦◊ PISCIS
Semana emocional. Se mueven asuntos de apego, control o dependencia. Momento de soltar y elegir desde el amor propio, no desde el miedo.//
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