Los primeros días de abril, según el horóscopo, se presentan como un período de alta intensidad energética, en el que el cielo parece empujarnos a revisar nuestros impulsos, cerrar ciclos y atrevernos a comenzar de nuevo.

El 5 de abril, el Sol en Aries forma un aspecto tenso con Júpiter en Cáncer. Esta configuración puede manifestarse como una tendencia a la exageración. Sin embargo, se abre una oportunidad profunda: encontrar una nueva forma de integrar lo nuevo con lo conocido. Al día siguiente, el 6 de abril, la Luna en Sagitario armoniza con el Sol en Aries, aportando un cambio de tono significativo.

El 8 de abril, Marte alcanza el último grado de Piscis, un punto crítico que suele marcar cierres importantes. Esta posición acelera procesos que ya venían gestándose, empujando a muchos a concluir etapas y prepararse para un nuevo comienzo.

Finalmente, el 9 de abril, Marte —planeta de la acción, la energía y la confrontación— ingresa en Aries, donde permanecerá hasta el 18 de mayo. Este tránsito inaugura un período de fuerte impulso colectivo e individual. A escala global, podrían surgir noticias relevantes vinculadas a conflictos o situaciones de tensión. En lo personal, es tiempo de iniciar, de actuar y de tomar decisiones que no pueden seguir postergándose.

Horóscopo para esta semana del 4 de abril del 2026:

♦◊ ARIES

Un impulso renovado marca tu camino. Evita excesos y decisiones impulsivas. Cierras ciclos importantes y comienzas otros con fuerza. Confía en tu energía, pero actúa estratégicamente.

♦◊ TAURO

La tensión emocional puede incomodarte. Es momento de soltar el control y adaptarte. Cambios internos preparan nuevos comienzos. Escucha tu intuición antes de actuar con firmeza.

♦◊ GÉMINIS

Las conversaciones importantes te traen claridad. Evita exagerar opiniones. La energía te impulsa a decidir rápido. Cierra asuntos pendientes y abre espacio para conexiones más auténticas.

♦◊ CÁNCER

Aumenta tu sensibilidad y eso puede llevarte a excesos emocionales. Encuentra equilibrio entre seguridad y cambio. Nuevos comienzos requieren dejar atrás viejas estructuras.

♦◊ LEO

La energía te favorece para avanzar con decisión. Evita exagerar expectativas. Nuevas oportunidades surgen tras cerrar etapas. Actúa con valentía, pero considera las consecuencias antes de actuar.

♦◊ VIRGO

Momento de ajustes internos: evita sobreanalizar. Los cambios te empujan a soltar el control. Los inicios requieren flexibilidad y confianza en los procesos.

♦◊ LIBRA

Tus relaciones atraviesan tensiones necesarias. Evita complacer en exceso. Decisiones importantes marcan nuevos comienzos. Encuentra equilibrio entre tus necesidades y las de otros.

♦◊ ESCORPIO

Las transformaciones profundas se aceleran. Un cierre de ciclos intensos te libera y la energía impulsa la acción directa. Evita extremos emocionales y enfócate en objetivos concretos.

♦◊ SAGITARIO

El optimismo regresa con fuerza. La energía favorece las acción y el movimiento. Evita exagerar promesas. Nuevos comienzos se alinean con tu propósito. Confía en tu visión, pero actúa responsablemente.

♦◊ CAPRICORNIO

Los cambios desafían tu necesidad de control. Es hora de adaptarte. Un cierre de etapas abre oportunidades. Actúa con estrategia, evitando la rigidez frente a lo inesperado.

♦◊ ACUARIO

Tus ideas fluyen con rapidez. Evita dispersarte o exagerar las posibilidades. Decisiones impulsivas pueden traer consecuencias. Nuevos comienzos requieren enfoque claro y compromiso real con tus objetivos.

♦◊ PISCIS

Finales importantes marcan tu transformación personal. Suelta lo que ya cumplió su ciclo. La energía te empuja a actuar. Confía en tu intuición para iniciar una nueva etapa.//