Un eclipse total: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Hoy, 6 de setiembre, Urano en Géminis —planeta de lo inesperado y de los cambios repentinos— comienza su retrogradación. Durante los primeros días de este fenómeno pueden surgir giros colectivos, movimientos sociales o situaciones que marquen un antes y un después.

Al día siguiente, el domingo 7 de setiembre, viviremos uno de los eventos más importantes del año: el eclipse total de luna llena en Piscis. Los eclipses siempre anuncian grandes finales y comienzos. Para muchos, puede coincidir con mudanzas, cambios en la vida profesional (dejar un trabajo que se sentía como un hogar), transformaciones en hábitos alimenticios o en dinámicas familiares, o bien el cierre de un ciclo que representaba seguridad. Aunque estos finales pueden traer desafíos, es clave recordar que forman parte de nuestro proceso evolutivo: nos ayudan a soltar lo que ya cumplió su función para poder avanzar.

Un aspecto positivo en torno a este eclipse es que viene con intensidad moderada y abre oportunidades de crecimiento, confianza y expansión. En lo inmediato, puede experimentarse una gran sensibilidad y necesidad de fluir, pero también estamos llamados a soltar apegos. Por eso, el 7 no es un día para sobrecargarse de actividades: lo recomendable es abrir espacio a la introspección, la calma y la receptividad. //

Aries El eclipse remueve asuntos de cierre emocional profundo. Viejos patrones familiares se eclipsan. Urano retrógrado mueve amistades y redes. Suelta cargas, abre espacio a nuevas conexiones.

Tauro Cambios laborales inesperados. El eclipse activa amistades: algunos vínculos terminan, otros empiezan. Urano retro te empuja a revaluar tu identidad y soltar la piel antigua.

Géminis Urano retrógrado agita tu inconsciente: viejas memorias emergen. El eclipse trae cambios profesionales y finales de etapa en tu carrera. No te sobrecargues, confía en tu intuición.

Cáncer El eclipse cierra un ciclo de creencias y estudios. Posibles cambios en viajes o conexiones con el extranjero. Urano retrógrado sacude amistades, redefiniendo proyectos colectivos.

Leo El eclipse toca recursos compartidos: herencias, deudas y vínculos económicos cambian. Urano retrógrado remueve tu rumbo profesional. Se revelan verdades. Suelta lo que pesa.

Virgo El eclipse en tu opuesto (Piscis) remueve relaciones o contratos: finales o redefiniciones. Urano retrógrado abre preguntas sobre filosofía y creencias. Evita saturarte de obligaciones.

Libra El eclipse cierra hábitos laborales o de salud: cambios en alimentación o rutinas. Urano retrógrado reordena vínculos íntimos. Deja ir excesos, cuida tu cuerpo y tus límites.

Escorpio El eclipse impacta en tu creatividad, romances e hijos. Finales y nuevos comienzos en el disfrute. Urano retrógrado agita relaciones. Busca el equilibrio entre libertad y compromiso.

Sagitario Este eclipse trae cierres familiares o mudanzas. Urano retro agita rutinas laborales. Tiempo de sanar raíces y abrir espacio para un nuevo hogar interno. Introspección vital.

Capricornio Este eclipse en Piscis afecta tu comunicación: finales en estudios, contratos o temas clave en relación con hermanos. Urano retro reaviva tu creatividad. Escribe, expresa y transforma ideas obsoletas.

Acuario El eclipse impacta tus finanzas: se cierra una fuente de ingreso, otra se abre. Urano retro en Géminis te empuja a transformar el amor propio y los talentos.

Piscis El eclipse en tu signo es un gran cierre de ciclo personal. Dejas atrás viejas versiones de ti. Urano retro sacude tu entorno inmediato. Renaces con sensibilidad y fe en lo que viene.

El seductor Idris Elba nació el 6 de setiembre de 1972 en Londres, cumple 53 años.