Marzo avanza con un gran cambio y un clima profundamente emocional e introspectivo. Los movimientos planetarios de estos días, según el horóscopo, no solo marcan cambios externos, sino giros internos que nos invitan a sentir, revisar y redefinir lo que consideramos estabilidad.

El 7 de marzo, el Sol se une a Mercurio retrógrado en Piscis, marcando el punto medio de su retrogradación. Este encuentro ilumina aquello que estaba difuso. El 9 de marzo, Mercurio en Piscis forma aspectos armónicos con Júpiter retrógrado en Cáncer. Se abren conversaciones importantes sobre temas de hogar, familia, mudanzas o dinámicas emocionales. Es un tránsito que favorece la reconciliación y la comprensión desde la empatía.

El 10 de marzo, Venus en Aries conecta de manera fluida con Plutón en Acuario. Aquí la energía cambia de tono: pasamos de la introspección a la fuerza personal. Es un impulso de empoderamiento afectivo, de valentía para elegir vínculos más auténticos y alineados con nuestra evolución. Finalmente, el 11 de marzo, Júpiter retoma su movimiento directo en Cáncer. Después de meses de revisión interna, comienza una expansión tangible en temas relacionados con el hogar, la estabilidad emocional y la sensación de pertenencia. //

Horóscopo para esta semana del 7 al 11 de marzo del 2026:

♦◊ ARIES

Conversaciones familiares aclaran pendientes. Con Júpiter directo, hay estabilidad emocional fortalece nuevas metas personales importantes.

♦◊ TAURO

Reflexionas sobre amistades y proyectos futuros. Una verdad emocional cambia tu perspectiva. Conexiones intensas te inspiran.

♦◊ GÉMINIS

La claridad profesional llega después de las dudas. Conversaciones reveladoras impactan tus decisiones laborales. Júpiter directo mejora tus finanzas y seguridad, alineando prioridades con estabilidad emocional.

♦◊ CÁNCER

Procesas emociones profundas ligadas al pasado. Noticias sobre el hogar te traen alivio. Júpiter directo en tu signo expande tu confianza y bienestar.

♦◊ LEO

Revelaciones sobre intimidad transforman tus relaciones. Las conversaciones honestas sanarán heridas y una energía poderosa fortalecerá alianzas.

♦◊ VIRGO

Vínculos clave atraviesan conversaciones decisivas. Comprendes lo que antes te confundía. El empoderamiento afectivo redefine los acuerdos.

♦◊ LIBRA

Rutinas y trabajo requieren ajustes conscientes. Una verdad emocional mejora decisiones prácticas. Júpiter directo favorece crecimiento profesional y estabilidad interna.

♦◊ ESCORPIO

La creatividad despierta tras una revelación profunda. Conversaciones familiares aclaran tus expectativas. Júpiter directo expande horizontes y fortalece tu seguridad emocional.

♦◊ SAGITARIO

Revelaciones internas traen comprensión. Tu magnetismo personal redefine los vínculos. Júpiter directo activa la transformación financiera y la estabilidad emocional compartida.

♦◊ CAPRICORNIO

Conversaciones pendientes te darán la claridad esperada. Nuevas perspectivas cambiarán tus decisiones. El empoderamiento emocional fortalece tus vínculos.

♦◊ ACUARIO

Revisas tus valores y prioridades financieras. Una verdad interna redefine tu autoestima. Conexiones intensas inspiran seguridad.

♦◊ PISCIS

La claridad surge de la introspección profunda. Conversaciones reveladoras cambian dirección. El magnetismo en tus vínculos aumenta. Júpiter fortalece la creatividad, el romance y la estabilidad emocional.