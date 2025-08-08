Eleni Polizogopulos
Eleni Polizogopulos

El gran final: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
Este sábado 9 de agosto, la luna llena en Acuario marcará un momento de culminación o cierre de ciclo. Aunque la luna rige lo emocional, Acuario es un signo mental, desapegado y colectivo. Esto puede generar una tensión entre lo que sentimos y lo que conviene hacer. Es una lunación que nos invita a gestionar nuestras emociones con objetividad, pensando en el bien común. El domingo 10, la energía se sentirá intensa, determinada y transformadora. Es un día para actuar con firmeza, sin caer en actitudes controladoras o destructivas. Las decisiones que se tomen desde la conciencia pueden tener un gran poder de transformación.

El domingo 11, Mercurio arranca directo en Leo, después de un período de retrogradación. Aunque esto marca el inicio de mayor claridad en la comunicación, los primeros días pueden sentirse confusos o con errores técnicos. Se recomienda esperar hasta el 15 de agosto para firmar contratos, lanzar proyectos o tomar decisiones clave. El lunes 12 se dará un tránsito especialmente favorable para asuntos vinculados al hogar, la familia, la nutrición emocional y las mudanzas. Es un momento ideal para resolver asuntos familiares o iniciar proyectos que buscan seguridad y bienestar emocional.

Nora Sugobono
Aries

Semana de cierres importantes. Actúa con estrategia, no desde la impulsividad. Evita discusiones. Buen momento para tomar decisiones familiares o iniciar cambios en el hogar.

Tauro

La luna llena trae claridad en asuntos laborales o de proyección pública. Mantén la calma. Venus y Júpiter te favorecen en aspectos familiares y emocionales.

Géminis

La energía de la luna impulsa decisiones importantes en estudios, viajes o asuntos legales. Mercurio directo mejora tu comunicación. Momento de expresar lo que sientes.

Cáncer

Semana de transformación interna. La luna llena activa aspectos sobre dinero compartido o emociones profundas. Venus y Júpiter en tu signo te traen buenas condiciones y avances.

Leo

Esta lunación ilumina tus relaciones: cierres, acuerdos o nuevas definiciones. Mercurio directo en tu signo te devuelve la claridad. Cuida cómo dices lo que piensas.

Virgo

Semana para soltar hábitos o rutinas que ya no suman. La luna llena te pide equilibrio entre tu salud y tu trabajo. Confía en tu intuición.

Libra

La luna llena activa tu creatividad y vida amorosa. Cierres o revelaciones en el corazón. Venus y Júpiter traen armonía en el hogar y vínculos familiares.

Escorpio

Esta luna en Acuario trae claridad en el hogar o familia. Tiempo de soltar lo que pesa.

Sagitario

La luna llena ilumina tu comunicación: conversaciones importantes o noticias clave. Mercurio directo favorece acuerdos. Venus y Júpiter abren puertas en lo emocional y económico.

Capricornio

Esta luna activa temas de dinero y autoestima. Es momento de cerrar ciclos y valorar lo que realmente importa. Venus y Júpiter favorecen relaciones cercanas.

Acuario

La luna llena en tu signo marca un punto de inflexión personal. Suelta cargas del pasado. Venus y Júpiter traen bienestar en el ámbito de la salud y el hogar.

Piscis

Semana para la introspección y el cierre de ciclos emocionales. La luna llena ilumina tu mundo interior. Venus y Júpiter te traen alegría en el amor y la creatividad.

La actriz estadounidense Gillian Anderson nació el 9 de agosto de 1968 en la ciudad de Chicago.

(Foto: Arnold Jerocki/GC Images)
(Foto: Arnold Jerocki/GC Images)
/ Arnold Jerocki

