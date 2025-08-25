El sábado tendremos la luna nueva en Virgo. Como saben, las lunas nuevas siempre marcan inicios y siembras en nuestra vida, pero esta en particular resulta muy significativa porque abre la segunda temporada de eclipses del año, un período que nos invita a cerrar ciclos del pasado y, al mismo tiempo, dar paso a grandes comienzos. Es un momento para pausar, ordenar y reorganizar aquellas áreas de nuestra vida que lo necesiten.

Esta luna se da bajo aspectos tensos con Urano, lo que puede traer cierta sensación de incertidumbre o cambios inesperados. Sin embargo, también favorece procesos de construcción, aprendizaje profundo y liberación de viejas narrativas. Habla del inicio de un cambio radical en nuestra mentalidad, en nuestros hábitos y en la forma de mirar la vida. Será un fin de semana con un clima algo caótico y con tendencia a lo inesperado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El lunes 25 de agosto, Venus —planeta del amor y los vínculos— ingresa en Leo y se quedará hasta el 19 de setiembre. Este tránsito nos inspira a mostrar nuestro lado más auténtico y a conectar con aquellos deseos que nacen del corazón. El martes 26 de agosto traerá energías propicias para primeras citas, lanzamiento de proyectos o inicio de etapas renovadas en las relaciones. Aprovechemos este tránsito para abrirnos a todo lo nuevo. //

Aries La luna nueva impulsa nuevos hábitos y rutinas. Atiende tu salud. El fin de semana, un cambio laboral o imprevisto te sacude. Mantén la flexibilidad.

Tauro Inicios en romance, creatividad o proyectos personales. Urano activa sorpresas en tu mundo de ideas. No te resistas a los cambios: pueden abrir caminos insospechados.

Géminis La luna nueva toca el hogar y la familia. Oportunidad de sembrar nuevas bases. Con Urano en tu signo, una decisión inesperada te reubica. Avanza sin miedo.

Cáncer Comunicación, estudios y vínculos cercanos se renuevan. La luna nueva te ayuda a ordenar tu mente. El fin de semana surgen noticias inesperadas que transforman.

Leo Semana para replantear economía y seguridad personal. La luna nueva abre oportunidades financieras. Urano en tu zona profesional genera cambios sorpresivos: controla gastos y decisiones.

Virgo La luna nueva en tu signo renueva identidad y dirección. Plantas semillas de futuro. Urano trae imprevistos en viajes o creencias: mantén la apertura mental.

Libra Tiempo de cierres emocionales y liberación de cargas. La luna nueva limpia tu interior. Con Urano, asuntos financieros compartidos cambian bruscamente. Ajusta tus compromisos.

Escorpio La luna nueva activa amistades y proyectos colectivos. Sembrarás nuevas alianzas. Urano en tu zona de pareja provoca sorpresas: no te aferres a lo conocido.

Sagitario Inicios profesionales fuertes con la luna nueva. Ordena metas y estrategias. Urano agita tu rutina laboral: algo inesperado te exige adaptabilidad.

Capricornio Semana de expansión en estudios, viajes o proyectos creativos. La luna nueva abre horizontes. Urano genera imprevistos en romance, proyectos personales o hijos: suelta el control y confía.

Acuario La luna nueva trae inicios en lo financiero compartido. Nuevos acuerdos o inversiones pueden surgir. Urano sacude tu hogar o familia: reorganiza con inteligencia emocional.

Piscis La luna nueva abre un nuevo ciclo en relaciones. Surgen compromisos distintos. Urano genera noticias imprevistas con hermanos o contratos: adapta expectativas y mantén la calma.

El famoso Macaulay Culkin, célebre por su rol en la saga “Mi pobre angelito”, cumple 45 años el 26 de agosto.