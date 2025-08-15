Avanzar sin miedo: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Escucha la noticia
El lunes 18 de agosto, la energía astrológica nos lleva a un clima propicio para tener una comunicación fluida, dinámica y asertiva. Es un momento ideal para socializar, hacer ‘networking’, dar visibilidad a nuestras ideas, impulsar ventas y, sobre todo, llegar a acuerdos beneficiosos. La combinación de la elocuencia de Mercurio con la iniciativa de Marte favorece que nuestras palabras inspiren acción y que las conversaciones se traduzcan en resultados concretos.
Para el viernes 22 de agosto, cuando el Sol ingrese en Virgo, tendremos el inicio de la temporada virginiana: un mes para enfocarnos en crear y consolidar hábitos que mejoren nuestro bienestar, productividad y constancia. Bajo esta energía, la organización, el detalle y el compromiso con el autocuidado se convierten en aliados para avanzar con orden y eficacia hacia nuestras metas. Es tiempo de ir —en orden— por aquello que queremos. //
Semana ideal para acuerdos y nuevos contactos profesionales. Organiza tu agenda, define metas claras y adopta hábitos que fortalezcan tu constancia y bienestar personal.
Diálogos constructivos impulsan proyectos. Un contacto clave puede abrir oportunidades. Con la entrada del Sol en Virgo, enfócate en rutinas saludables y en perfeccionar tu trabajo.
Palabras certeras generan alianzas estratégicas. Comparte tus ideas con seguridad. La temporada Virgo te invita a ordenar tu entorno y priorizar hábitos que nutran cuerpo y mente.
Momento propicio para dar a conocer tus talentos. Conversaciones importantes mejoran vínculos. El Sol en Virgo impulsa organización financiera y disciplina en asuntos personales.
Mercurio y Marte potencian tu energía y capacidad de persuasión. Con el Sol moviéndose a Virgo, estructura tus planes y convierte ideas en acciones concretas.
Semana de claridad mental y acuerdos beneficiosos. El Sol ingresa en tu signo, dándote energía para iniciar proyectos y reforzar hábitos que eleven tu bienestar.
Tu iniciativa y diplomacia abren puertas. La temporada Virgo es excelente para resolver conflictos con diálogo. Revisa rutinas y elimina lo que reste energía.
Interacciones estratégicas fortalecen tus planes. Oportunidad para hacer visible tu trabajo. El Sol en Virgo favorece la planificación y la creación de hábitos duraderos.
Buenas conversaciones impulsan colaboraciones valiosas. Aprovecha para presentar ideas ambiciosas. El mes Virgo te anima a ordenar prioridades y crear sistemas que te den estabilidad.
Negociaciones productivas y contactos útiles en el trabajo. Con la energía Virgo, establece nuevos hábitos profesionales que incrementen tu eficiencia y te acerquen a tus objetivos.
Comunicación inspirada para lanzar propuestas y ganar aliados. El Sol en Virgo te motiva a mejorar tu organización diaria y cuidar tu salud de forma constante.
Semana para acuerdos claros y contactos que sumen a tus planes. La temporada Virgo te impulsa a ordenar vínculos y establecer rutinas saludables en tu vida.
La reina del pop, Madonna Louise Ciccone, nació el 16 de agosto de 1958 en Michigan, Estados Unidos. Cumple 67 años.
